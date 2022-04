Medline sur le point d'acquérir ASID BONZ

Medi-Globe Group CEO Martin Lehner: "The sale increases Medi-Globe’s focus on the core business - the development and marketing of innovative single-use products for minimally invasive diagnostic and therapeutic procedures”. (Photo: Medi-Globe Group)

Medi-Globe Group CEO Martin Lehner: "The sale increases Medi-Globe’s focus on the core business - the development and marketing of innovative single-use products for minimally invasive diagnostic and therapeutic procedures”. (Photo: Medi-Globe Group)

ROHRDORF/ACHENMUEHLE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Medline International B.V., l'un des principaux fabricants et distributeurs de services de soins de santé en Europe, et Medi-Globe Group, dont le siège est situé en Allemagne, ont annoncé aujourd'hui que Medline a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % des actions d'ASID BONZ GmbH auprès de Medi-Globe Group.

ASID BONZ est l'un des principaux fournisseurs des hôpitaux allemands, qui offre des produits de haute qualité en chirurgie, anesthésie, approvisionnement des services et urologie. ASID BONZ a été fondée en 1811 et est connue dans le monde entier pour avoir développé le tout premier éther anesthésique. En 2021, ASID BONZ a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 30 millions d'euros et approvisionné plus de 1 100 hôpitaux en Allemagne.

Disposant de modèles commerciaux similaires et ayant la réputation de service clients exceptionnel, les deux entreprises forment un excellent partenariat dans le domaine stratégique. À l'avenir, Medline mettra la marque ASID BONZ à la disposition de sa vaste clientèle européenne établie en dehors de l'Allemagne. En Allemagne, la force de vente d'ASID BONZ aura accès aux produits Medline pour consolider son partenariat avec les clients.

« Nous sommes très heureux d'élargir notre offre produits et de collaborer avec cette entreprise primée et renommée pour son orientation client », a déclaré Tripp Amdur, président du groupe Medline Europe. « Medline est un acteur relativement jeune en urologie et en anesthésie. Cette acquisition renforce notre présence dans ces services hospitaliers. Les employés, les produits et le service d'ASID BONZ jouissent d'une réputation de confiance de longue date et cette alliance nous permettra de mieux répondre aux besoins de nos clients en soins de santé et de devenir un partenaire plus apprécié ».

Martin Lehner, CEO du groupe Medi-Globe, ajoute : « ASID BONZ est connu pour son engagement indéfectible envers ses clients, en fournissant des produits médicaux de haute qualité utilisés quotidiennement pour les traitements des patients. Nous sommes certains qu'en appartenant désormais à Medline, ASID BONZ fournira des possibilités de croissance substantielles à l'avenir. Cette vente permet à Medi-Globe de se concentrer davantage sur son activité principale, à savoir le développement et la commercialisation de produits innovants à usage unique pour les procédures diagnostiques et thérapeutiques mini-invasives ».

Informations concernant la transaction

Nous prévoyons que les investissements s'achèveront en mai 2022, une fois que l'approbation de contrôle de la fusion aura été obtenue et que les autres conditions de clôture auront été remplies.

À propos de Medline

27 000 employés dans le monde entier et une présence particulièrement forte en Amérique du Nord et en Europe, font de Medline une entreprise mondiale leader du secteur des soins de santé, qui fabrique et distribue des fournitures médicales et chirurgicales de qualité en offrant une valeur client supérieure. Medline est fière de répondre aux besoins de ses clients et d'améliorer tous les jours les soins de santé dans le monde entier. Medline Europe a été créée en 2011. Depuis, l'entreprise s'est rapidement développée sur le continent en étant au service de clients dans 27 pays européens et dispose de bureaux, de centres de fabrication et de distribution sur tout le continent. Pour en savoir plus sur Medline, veuillez visiter le site medline.eu

À propos du Groupe Medi-Globe

Le groupe Medi-Globe est un groupe de technologie médicale innovant, à croissance rapide et à vocation internationale dans les domaines de l'urologie, de la gastro-entérologie et de la pneumologie. Le siège social se trouve à Achenmuehle, dans le Chiemgau, en Bavière, à environ 70 kilomètres au sud de Munich. Environ 670 employés travaillent pour le groupe Medi-Globe, fondé en 1990, en Allemagne, en France, en République tchèque, en Chine, au Brésil, aux Pays-Bas et en Autriche. Parmi ses clients, citons des cliniques universitaires, des cliniques spécialisées, des établissements médicaux spécialisés et des spécialistes en gastro-entérologie, en urologie et en pneumologie dans environ 120 pays du monde. Les directeurs généraux sont Martin Lehner (CEO), Christian Klein (COO), le Dr Nikolaus König (CFO) et Marc Jablonowski (CTIO). De plus amples informations sur le site www.medi-globe.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.