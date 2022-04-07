Lineage Logistics新一代自動化冷儲存設施將為JBS USA提供全球食品鏈樞紐

密西根州諾維--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Lineage Logistics, LLC（簡稱“Lineage”或「公司」）是全球規模首屈一指且極具創新性的溫控工業不動產投資信託(REIT)和物流解決方案提供商。該公司今天宣佈，將為全球知名的食品公司JBS USA（簡稱“JBS”）在科羅拉多州溫莎建造新一代自動化冷儲存設施。

Lineage設計的這處自動化設施占地超過20萬平方英尺，將為JBS提供更強大的急速冷凍和儲存能力，而且與鐵路連通，可支援出口產品運往美國西海岸各港口的運輸作業。該設施將加入Lineage不斷成長的全球全自動設施網路。

Lineage總裁兼執行長Greg Lehmkuhl表示：「我們很高興與我們的長期客戶JBS以及溫莎鎮和科羅拉多州北部經濟發展部合作開發這個專案。此專案建立在JBS支持科羅拉多州當地社區的悠久歷史之上。透過這種強大的合作夥伴關係，我們將建造新的世界級自動化冷儲存設施，利用我們業界領先的科技和專業知識，為JBS打造更高效的供應鏈。」

JBS USA執行長Tim Schellpeper表示：「對本公司來說，這是令人興奮的專案，不僅能支援我們為世界各地的家庭提供優質的食品，同時還能支援我們履行對科羅拉多州的長期承諾。這處新的最先進設施將強化我們與Lineage長期以來成功的合作夥伴關係，簡化我們的供應鏈以造福客戶並改善效率，同時還能透過創造就業機會和地方投資而造福整個地區。」

Lineage在3,000英畝的大西部工業園區(GWIP)所購買的土地將用於興建新設施。這處具有戰略性意義的GWIP地塊由鐵路和房地產開發商The Broe Group擁有和經營，並將由The Broe Group旗下的運輸子公司OmniTRAX提供鐵路服務，OmniTRAX在北美各地擁有並經營由24條區域和短線鐵路組成的運輸網路。OmniTRAX將為新設施設計、建造和運行量身打造的聯運鐵路解決方案，以提高散裝運輸的效率並通達全球。

Lineage和JBS與科羅拉多州溫莎鎮和科羅拉多州北部經濟發展部密切合作，共同確保該專案的順利進行。作為此項公私合作的成果，該設施將為溫莎鎮帶來1.029億美元的10年淨財政效益，支撐該地區的進一步經濟發展，包括創造80個永久性工作機會。

溫莎鎮市長Paul Rennemeyer表示：「溫莎鎮歡迎Lineage Logistics這樣的優質公司入駐我們的社區。我們感謝他們對這一設施的重大投資，並為本地區創造寶貴的就業機會。」

韋爾德縣縣政委員、主席Scott James表示：「我們很高興看到這樣的專案取得成果；這是溫莎鎮、韋爾德縣以及本地區在大西部工業園區的重要資產之間通力合作的見證。我們要感謝科羅拉多州北部經濟發展部與我們的公共和私人部門夥伴合作，將此專案帶到科羅拉多州北部。我們歡迎Lineage Logistics，而且很高興為他們提供支援，因為他們將帶來新的就業機會和新的投資，並對我們韋爾德縣繁榮的食品系統產業群集有所貢獻。」

該設施的興建預計將在2023年完成。

關於Lineage Logistics

Lineage Logistics是全球首屈一指的溫控工業房地產投資信託(REIT)和物流解決方案提供商之一。其全球網路由400多處座落在戰略性位置的設施組成，總容量超過20億立方英尺，廣泛分佈於北美、歐洲和亞太地區的19個國家。Lineage在端到端物流解決方案方面的業界領先專長，無與倫比的不動產網路及對創新科技的開發與部署，有助於提升配送效率，推進永續發展，並減少供應鏈浪費。最重要的是，作為Feeding America富有遠見的合作夥伴，Lineage幫助為全世界提供糧食。憑藉業界領先的創新和永續計畫，Lineage在2021年CNBC 50家顛覆性企業(2021 CNBC Disruptor 50)排行榜中位居第17名，在《Fast Company》雜誌2019年全球最具創新力企業排行榜上榮膺資料科學企業榜首，綜合排名第23名。此外，Lineage還入選《財星》雜誌2020年改變世界排行榜。(www.lineagelogistics.com)

關於JBS USA

JBS USA是全球知名的食品公司，為六大洲約100個國家的客戶提供多樣化、高品質的食品。其中包括肉類、家禽和海鮮產品相關的一系列著名品牌和創新優質食品。歡迎造訪jbsfoodsgroup.com。

關於OmniTRAX, Inc.

OmniTRAX是北美成長迅速、首屈一指的私人鐵路和運輸管理公司，其核心能力包括為鐵路和港口公司提供運輸和供應鏈管理服務，以及為鐵路、港口和各種工業公司提供複合運輸和工業轉換服務。透過與The Broe Group及其管理的眾多公司組合之間的合作，OmniTRAX還擁有自身的獨特能力——在OmniTRAX管理的鐵路網路內外提供專門的工業開發和房地產解決方案。欲瞭解更多資訊，請造訪omnitrax.com。

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