Lineage Logistics新一代自动化冷库设施将为JBS USA提供全球食品链枢纽

密歇根州诺维--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Lineage Logistics, LLC（简称“Lineage”或“公司”）是全球规模首屈一指且极具创新性的温控工业不动产投资信托(REIT)和物流解决方案提供商。该公司今天宣布，将为全球领先的食品公司JBS USA（简称“JBS”）在科罗拉多州温莎建造一处新一代自动化冷库设施。

Lineage设计的这处自动化设施占地超过20万平方英尺，将为JBS提供更强大的急速冷冻和储存能力，而且与铁路连通，支持将出口产品运输至美国西海岸各港口。该设施将加入Lineage不断增长的全球全自动设施网络。

Lineage总裁兼首席执行官Greg Lehmkuhl表示：“我们很高兴与我们的长期客户JBS以及温莎镇和科罗拉多州北部经济发展部合作开发这个项目。此项目建立在JBS支持科罗拉多州当地社区的悠久历史之上。通过这种强大的合作伙伴关系，我们将建设一个新的世界级自动化冷库设施，利用我们行业领先的技术和专业知识，为JBS打造一个更高效的供应链。”

JBS USA首席执行官Tim Schellpeper表示：“对我们公司来说，这是一个令人兴奋的项目，不仅能支持我们为世界各地的家庭提供优质的食品，同时还能支持我们践行对科罗拉多州的长期承诺。这处新的最先进设施将加强我们与Lineage的长期成功合作，简化我们的供应链，在使客户受益的同时，提升我们的效率，而且还能通过创造就业机会和为当地吸引投资让造福整个地区。”

Lineage在3,000英亩的大西部工业园(GWIP)所购买的土地将用于建设新设施。这处具有战略意义的GWIP地块由铁路和房地产开发商The Broe Group拥有和经营，并将由The Broe Group旗下的运输子公司OmniTRAX提供铁路服务，OmniTRAX在北美各地拥有并经营由24条区域和短线铁路组成的运输网络。OmniTRAX将为新设施设计、建造和运营一个定制的综合联运铁路解决方案，以提高散装运输的效率，并实现全球范围通达。

Lineage和JBS与科罗拉多州温莎镇和科罗拉多州北部经济发展部密切合作，共同为该项目保驾护航。作为此项公私合作的成果，该设施将为温莎镇带来1.029亿美元的10年净财政效益，为该地区实现进一步经济发展提供支持，包括创造80个永久就业岗位。

温莎镇市长Paul Rennemeyer表示：“温莎镇欢迎Lineage Logistics这样的优质公司入驻我们社区。我们感谢他们对这一设施的重大投资，并为我们地区创造宝贵的就业机会。”

韦尔德县县政委员、主席Scott James表示：“我们很高兴看到这样的项目取得成果；这是温莎镇、韦尔德县以及本地区在大西部工业园的重要资产之间通力合作的见证。我们要感谢科罗拉多州北部经济发展部与我们的公共和私营部门合作伙伴开展合作，将此项目带到科罗拉多州北部。我们欢迎Lineage Logistics，而且很高兴为他们提供支持，因为他们将带来新的就业机会和新的投资，并为我们韦尔德县繁荣的食品系统产业集群做出贡献。”

该设施的建设预计将在2023年完成。

关于Lineage Logistics

Lineage Logistics是全球领先的温控工业房地产投资信托(REIT)和物流解决方案提供商之一。其全球网络由400多处坐落在战略性位置的设施组成，总容量超过20亿立方英尺，广泛分布于北美、欧洲和亚太区的19个国家。Lineage在端到端物流解决方案方面的行业领先专长，无与伦比的不动产网络及对创新技术的开发与部署，有助于提升配送效率，推进可持续发展，并减少供应链浪费。最重要的是，作为Feeding America富有远见的合作伙伴，Lineage帮助为全世界提供粮食。凭借行业领先的创新和可持续计划，Lineage在2021年CNBC颠覆性企业50强(2021 CNBC Disruptor 50)榜单中名列第17位，在《快公司》(Fast Company)杂志2019全球最具创新力企业榜单上荣膺数据科学企业榜首，综合排名第23位。此外，Lineage还入选了《财富》杂志2020年改变世界榜单。(www.lineagelogistics.com)

关于JBS USA

JBS USA是一家全球领先的食品公司，为六大洲约100个国家的客户提供多样化、高质量的食品。其中包括肉类、家禽和海鲜产品相关的一系列著名品牌和创新优质食品。欢迎访问jbsfoodsgroup.com。

关于OmniTRAX, Inc.

OmniTRAX是北美发展迅猛、首屈一指的私营铁路和运输管理公司，其核心能力包括为铁路和港口公司提供运输和供应链管理服务，以及为铁路、港口和各种工业公司提供多式联运和工业转换服务。通过与The Broe Group及其管理的众多公司组合之间的合作，OmniTRAX还拥有自身的特色能力——在OmniTRAX管理的铁路网络内外提供专门的工业开发和房地产解决方案。欲了解更多信息，请访问omnitrax.com。

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