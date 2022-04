Lineage Logistics annonce la création d’une installation automatisée de stockage frigorifique de nouvelle génération, qui fera office de centre de la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale pour JBS USA

NOVI, Michigan--(BUSINESS WIRE)--Lineage Logistics, LLC (« Lineage » ou la « Société »), la plus grande et la plus innovante SIIC industrielle à température contrôlée ainsi que le plus important fournisseur de solutions logistiques au monde, a annoncé aujourd’hui la construction d’une installation automatisée de stockage frigorifique de nouvelle génération à Windsor, dans le Colorado, pour le compte de JBS USA (« JBS »), société mondiale de premier plan dans le domaine de l’alimentaire.

Lineage a conçu une installation automatisée d’une superficie de plus de 200 000 pieds carrés, qui conférera à JBS une plus grande capacité de stockage et de congélation par circulation d’air, ainsi qu’un accès ferroviaire permettant l’expédition de produits d’exportation vers les ports situés sur la côte ouest. Cette installation rejoindra le réseau croissant d’installations entièrement automatisées de Lineage à travers le monde.

« Nous sommes heureux de nous associer avec notre client de longue date, JBS, ainsi qu’avec la ville de Windsor et l’Agence de développement économique du Colorado du Nord, autour de ce projet qui repose sur la longue histoire de JBS en soutien des communautés locales du Colorado », a déclaré Greg Lehmkuhl, président-directeur général de Lineage. « À travers ce formidable partenariat, nous construirons une nouvelle installation automatisée de stockage frigorifique de classe mondiale, tirant parti de notre technologie et expertise de premier plan dans le secteur, et permettant de bâtir une chaîne d’approvisionnement plus efficiente pour JBS. »

« C’est un projet enthousiasmant pour notre entreprise, car il soutient non seulement nos efforts visant à fournir des produits alimentaires de haute qualité pour les familles du monde entier, mais il répond également à notre engagement de longue date auprès de l’État du Colorado », a déclaré Tim Schellpeper, PDG de JBS USA. « Cette nouvelle installation de pointe renforce notre fructueux partenariat à long terme avec Lineage, harmonise notre chaîne logistique au profit des clients et de meilleures efficiences, tout en bénéficiant à cette région via la création d’emplois et l’investissement local. »

Cette nouvelle installation sera construite sur un terrain acquis par Lineage dans la zone Great Western Industrial Park (GWIP), qui s’étend sur 3 000 acres. Détenu et exploité par le promoteur ferroviaire et immobilier The Broe Group, le site stratégique au sein du GWIP sera desservi par voie ferroviaire par la filiale de transport de The Broe Group, OmniTRAX, qui possède et exploite un réseau de 24 lignes ferroviaires régionales et lignes ferroviaires courtes en Amérique du Nord. OmniTRAX concevra, bâtira et exploitera une solution ferroviaire intermodale sur mesure pour la nouvelle installation, libérant ainsi l’efficience d’expéditions groupées tout en offrant une portée mondiale.

Lineage et JBS ont travaillé en étroite collaboration avec la ville de Windsor, l’État du Colorado, ainsi que l’Agence de développement économique du Colorado du Nord, afin de faire aboutir ce projet. Fruit de cette collaboration public-privé, l’installation engendrera 102,9 millions USD de recettes budgétaires nettes sur 10 ans pour la ville, ce qui soutiendra le développement économique de la région, à travers notamment la création de 80 emplois permanents.

« La ville de Windsor est heureuse d’accueillir dans notre communauté une entreprise de qualité telle que Lineage Logistics. Nous apprécions son investissement significatif dans cette installation, et le fait qu’elle crée des emplois précieux pour notre région », a déclaré Paul Rennemeyer, maire de la ville de Windsor.

« Nous sommes ravis de voir des projets comme celui-ci porter leurs fruits, ce qui témoigne de la collaboration entre Windsor, le comté de Weld, ainsi que ce formidable atout pour la région que constitue le Great Western Industrial Park », a déclaré Scott James, président et commissaire du comté de Weld. « Nous souhaitons remercier l’Agence de développement économique du Colorado du Nord, pour son travail fourni auprès de nos partenaires des secteur public et privé afin d’apporter ce projet dans le Colorado du Nord. Nous souhaitons la bienvenue à Lineage Logistics, et sommes heureux de soutenir cette entreprise qui créera de nouveaux emplois, de nouveaux investissements, et qui contribuera à notre pôle croissant de systèmes alimentaires dans le comté de Weld. »

La construction de l’installation devrait être achevée en 2023.

À propos de Lineage Logistics

Lineage Logistics est la plus grande SIIC industrielle à température contrôlée et le plus grand fournisseur de solutions logistiques au monde. Elle possède un réseau mondial de plus de 400 installations situées stratégiquement, pour une capacité totalisant plus de 2 milliards de pieds cubes, couvrant 19 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les compétences d’experts à la pointe de l’industrie, et les solutions logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier sans équivalent, ainsi que le développement et le déploiement de sa technologie innovante permettent d’accroître l’efficacité de la distribution, de faire progresser le développement durable, de réduire les pertes de la chaîne d’approvisionnement et, plus important encore, en tant que Partenaire visionnaire de Feeding America, d’aider à nourrir la planète. En reconnaissance des innovations de premier plan et des initiatives de développement durable de la société, Lineage figure au 17e rang de la liste CNBC Disruptor 50 de 2021, après s’être classée n° 1 des sociétés spécialisées en sciences des données, et 23e au classement général de la liste 2019 des Sociétés les plus innovantes au monde (The World’s Most Innovative Companies) de Fast Company, en plus d’avoir été incluse sur la liste Changer le monde (Change The World) de Fortune, en 2020. (www.lineagelogistics.com)

À propos de JBS USA

JBS USA est une société alimentaire mondiale de premier plan, qui fournit des produits alimentaires diversifiés de haute qualité pour une vente auprès de clients dans près de 100 pays, sur six continents. Ces produits incluent viande, volaille et produits de la mer, une gamme de marques reconnues, ainsi que des produits alimentaires haut de gamme innovants. Rendez-vous sur jbsfoodsgroup.com.

À propos d’OmniTRAX, Inc.

Comptant parmi les plus grandes sociétés privées de gestion de chemins de fer et de transport à la croissance la plus rapide d’Amérique du Nord, OmniTRAX dispose d’un ensemble de capacités clés allant de la fourniture de services de gestion des transports et de la chaîne d’approvisionnement pour des sociétés ferroviaires et portuaires jusqu’à la fourniture d’opérations de transfert intermodal et industriel pour les chemins de fer, les ports, ainsi qu’un groupe divers de sociétés industrielles. À travers son affiliation avec The Broe Group et son portefeuille de sociétés gérées, OmniTRAX jouit également d’une capacité unique à proposer des solutions immobilières et de développement industriel spécialisées, à la fois au sein et en dehors du réseau ferroviaire géré par OmniTRAX. Pour en savoir plus, rendez-vous sur omnitrax.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.