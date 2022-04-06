舊金山交通局成功部署Quanergy的3D雷射雷達流量管理解決方案，以減少交通延誤

加州桑尼維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雷射雷達(LiDAR)感測器和智慧3D解決方案的領導廠商Quanergy Systems, Inc. (NYSE: QNGY)（簡稱Quanergy或「該公司」）今天宣布，舊金山交通局(SFMTA)已部署Quanergy的3D LiDAR流量管理解決方案。該解決方案與TNL的車流量管理平臺整合，構成概念驗證試點專案的一部分，旨在改善舊金山輕軌車輛的行駛時間。

SFMTA是舊金山市郡負責管理該市所有陸地交通的部門，於2021年7月和8月期間依靠Quanergy的流量管理解決方案部署了一個信號配時方案，該解決方案由其M系列感測器和QORTEX DTC™ 3D感知軟體組成。目標是縮短交通車輛的行駛時間，以便乘客能夠避免等待紅燈並更快地到達目的地，同時不會耽誤其他道路使用者。SFMTA比較了安裝新技術前後的列車行駛時間。透過與TNL合作，Quanergy為SFMTA提供了智慧3D LiDAR解決方案，幫助他們即時測量流量並最佳化交通。

SFMTA專案經理Robert Lim表示：「該專案是我們第一次利用雷射雷達來偵測人和車。我們看到每輛輕軌車的行駛時間有了顯著改進，減少了66秒，從而使整條專案走廊上的行車時間縮短了16%。憑藉這項技術，列車在綠燈時到達十字路口的機率從62.1%提高到85.8%，這意味著幾乎沒有因為紅燈而延誤。」

TNL美國行動運輸事業部總監Paul Hoekstra表示：「Quanergy的LiDAR解決方案在所有天氣和照明條件下都提供極高的準確性。透過安裝這些感測器，我們可以不分晝夜，在任何氣候條件下精準定位目標的確切位置。」

Quanergy市場開發與聯盟副總裁Gerald Becker表示：「雷射雷達是#smartcities（智慧城市）未來發展的核心。我們幫助政府機構和開發商建立智慧城市應用程式，以改善基礎建設，透過我們較低的總持有成本(TCO)提升他們的獲利能力，同時保護公民的隱私，杜絕個人識別資訊(PII)風險。」

如需瞭解更多資訊，請造訪www.quanergy.com。

關於Quanergy Systems, Inc.

Quanergy（NYSE: QNGY和QNGY.WS）的宗旨是為汽車和物聯網應用創造功能強大、價格實惠的智慧雷射雷達解決方案，以增強用戶的體驗和安全性。Quanergy開發了唯一一款採用光學相控陣列(OPA)技術的真正100%固態CMOS雷射雷達感測器，以實現低成本、高可靠性的3D雷射雷達解決方案的量產。使用Quanergy的智慧雷射雷達解決方案，各行各業的企業現在可以利用即時、先進的3D洞察來改變其營運方式，包括工業自動化、實體安全、智慧城市、智慧空間等。Quanergy的解決方案已被全球近400家客戶採用。如需瞭解更多資訊，請造訪www.quanergy.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含的某些陳述並非歷史事實，而是美國《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴有以下詞彙：「認為」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預計」、「打算」、「期望」、「應該」、「想要」、「計畫」、「預測」、「潛力」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」、「擬訂」、「預期」、「可能帶來」以及類似的預測或指示未來事件或趨勢的表達，或者並非歷史事件的陳述。本新聞稿中包含的所有陳述（當前或歷史事實的陳述除外）均屬於前瞻性陳述，包括有關雷射雷達在智慧城市發展過程中的應用的陳述。這些前瞻性陳述涉及重大的風險和不確定性，因而可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些因素中的大多數都不在Quanergy的控制範圍之內，也很難預測。可能造成此類差異的因素包括但不限於：國內外商業、市場、金融、政治和法律狀況的變化；消費者對Quanergy產品的總體需求水準；總體經濟狀況和其他影響消費者信心、偏好和行為的因素；全球貨幣、資本和信貸市場的中斷和波動；維持Quanergy證券在紐約證券交易所上市的能力；Quanergy客戶的財務實力；Quanergy實施其商業策略的能力；政府法規的變化、Quanergy面臨的訴訟索賠和其他意外損失；因新冠肺炎全球疫情以及政府採取的應對行動和限制性措施而對Quanergy的業務造成的中斷和其他影響；受全球新冠疫情等傳染病以及人們對健康的擔憂的影響，Quanergy供應商以及消費者對其產品的需求的穩定性；全球氣候變遷趨勢可能對Quanergy及其供應商和客戶產生的影響；Quanergy保護專利、商標和其他智慧財產權的能力；Quanergy資訊系統遭到的任何入侵或中斷；電力和其他原材料及合約產品的價格、供應和品質的波動以及外匯波動；Quanergy利用潛在淨經營虧損扣抵的能力；稅法和稅項負債、關稅、法律、法規、政治和經濟風險的變化；以及Quanergy向美國證券交易委員會提交文件中指明的其他風險和不確定性。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日時Quanergy的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Quanergy預計後續事件和發展將導致他們的評估發生變化。然而，儘管Quanergy可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Quanergy特別聲明，除法律規定之外，Quanergy並不承擔此項義務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。