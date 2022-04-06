旧金山交通局成功部署Quanergy的3D激光雷达流量管理解决方案，以减少交通阻延

加州桑尼维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--激光雷达(LiDAR)传感器和智能3D解决方案的领先供应商Quanergy Systems, Inc. (NYSE: QNGY)（简称 “Quanergy”或“该公司” ）今天宣布，旧金山交通局(SFMTA)已部署Quanergy的3D LiDAR流量管理解决方案。该解决方案与TNL的车流量管理平台相整合，构成概念验证试点项目的一部分，旨在改善旧金山轻轨车辆的行驶时间。

SFMTA是旧金山市郡负责管理该市所有陆地交通的部门，于2021年7月和8月期间依托Quanergy的流量管理解决方案部署了一个信号配时方案，该解决方案由其M系列传感器和QORTEX DTC™ 3D感知软件组成。目标是缩短交通车辆的行驶时间，以便乘客能够避免等待红灯并更快地到达目的地，同时不会耽误其他道路使用者。SFMTA比较了安装新技术前后的列车行驶时间。通过与TNL合作，Quanergy为SFMTA提供了智能3D LiDAR解决方案，帮助他们实时测量流量并优化交通。

SFMTA项目经理Robert Lim表示：“该项目是我们第一次利用激光雷达来检测人和车。我们看到每辆轻轨车的行驶时间有了显著改进，减少了66秒，从而使整条项目走廊上的行车时间缩短了16%。依托这项技术，列车在绿灯时到达十字路口的几率从62.1%提高到85.8%，这意味着几乎没有因为红灯而延误。”

TNL美国移动出行事业部总监Paul Hoekstra表示：“Quanergy的LiDAR解决方案在所有天气和照明条件下都提供极高的准确性。通过安装这些传感器，我们可以不分昼夜，在任何气候条件下精准定位目标的确切位置。”

Quanergy市场开发与联盟副总裁Gerald Becker表示：“激光雷达是#smartcities（智慧城市）未来发展的核心。我们帮助政府机构和开发商创建智慧城市应用，以改善基础设施，通过我们较低的总拥有成本(TCO)提升他们的盈利能力，同时保护公民的隐私，杜绝个人识别信息(PII)风险。”

如需了解更多信息，请访问www.quanergy.com。

关于Quanergy Systems, Inc.

Quanergy（NYSE: QNGY和QNGY.WS）的宗旨是为汽车和物联网应用创造功能强大、价格实惠的智能激光雷达解决方案，以增强用户的体验和安全性。Quanergy开发了唯一一款基于光学相控阵(OPA)技术的真正100%固态CMOS激光雷达传感器，以实现低成本、高可靠性的3D激光雷达解决方案的批量生产。借助Quanergy的智能激光雷达解决方案，各行各业的企业现在可以利用实时、先进的3D洞察来改变其运营方式，包括工业自动化、物理安全、智慧城市、智能空间等。Quanergy的解决方案已被全球近400家客户采用。如需了解更多信息，请访问www.quanergy.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含的某些陈述并非历史事实，而是美国《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴有以下词语：“认为”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“期望”、“应该”、“想要”、“计划”、“预测”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“拟订”、“预期”、“可能带来”以及类似的预测或指示未来事件或趋势的表达，或者并非历史事件的陈述。本新闻稿中包含的所有陈述（当前或历史事实的陈述除外）均属于前瞻性陈述，包括有关激光雷达在智慧城市发展进程中的应用的陈述。这些前瞻性陈述涉及重大的风险和不确定性，因而可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些因素中的大多数都不在Quanergy的控制范围之内，也很难预测。可能造成此类差异的因素包括但不限于：国内外商业、市场、金融、政治和法律状况的变化；消费者对Quanergy产品的总体需求水平；总体经济状况和其他影响消费者信心、偏好和行为的因素；全球货币、资本和信贷市场的中断和波动；维持Quanergy证券在纽约证券交易所上市的能力；Quanergy客户的财务实力；Quanergy实施其商业战略的能力；政府监管的变化、Quanergy面临的诉讼索赔和其他意外损失；因新冠肺炎全球疫情以及政府采取的应对行动和限制性措施而对Quanergy的业务造成的中断和其他影响；受全球新冠疫情等传染病以及人们对健康的担忧的影响，Quanergy供应商以及消费者对其产品的需求的稳定性；全球气候变化趋势可能对Quanergy及其供应商和客户产生的影响；Quanergy保护专利、商标和其他知识产权的能力；Quanergy信息系统遭到的任何入侵或中断；电力和其他原材料及合同产品的价格、供应和质量的波动以及外汇波动；Quanergy利用潜在净经营亏损结转的能力；税法和税项负债、关税、法律、监管、政治和经济风险的变化；以及Quanergy向美国证券交易委员会提交文件中指明的其他风险和不确定性。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日时Quanergy的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Quanergy预计后续事件和发展将导致他们的评估发生变化。然而，尽管Quanergy可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Quanergy特别声明，除法律规定之外，Quanergy并不承担此项义务。

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