Amazon verzekert zich van 83 lanceringen van Arianespace, Blue Origin en United Launch Alliance voor Project Kuiper

Artist's concept of the Ariane 64 rocket from Arianespace, one of the three heavy-lift launch providers Amazon selected for Project Kuiper. (Photo: Business Wire)

Overhead of the New Glenn rocket from Blue Origin, one of the three heavy-lift launch providers Amazon selected for Project Kuiper (featuring a mock-up of the Amazon logo) (Photo: Business Wire)

Artist's concept of the Vulcan Centaur rocket from United Launch Alliance, one of the three heavy-lift launch providers Amazon selected for Project Kuiper.(Photo: Business Wire)

Artist's concept of the Ariane 6, New Glenn, and Vulcan Centaur rockets to be used by Amazon's Project Kuiper. (Photo: Business Wire)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ: AMZN) heeft vandaag overeenkomsten bekendgemaakt met Arianespace, Blue Origin en United Launch Alliance (ULA) om Project Kuiper, het initiatief van Amazon om de wereldwijde toegang tot breedband uit te breiden met gebruikmaking van een constellatie van satellieten in de lage omloopbaan rond de aarde (low Earth orbit, LEO). Er zijn in totaal contracten voor 83 lanceringen gedurende een periode van vijf jaar, waarmee aan Amazon capaciteit wordt geboden om het merendeel van haar constellatie van 3236 satellieten in te zetten. Het is de grootste aankoop van draagraketten in de geschiedenis.

“Project Kuiper zal snel betaalbare breedband bieden voor tientallen miljoenen klanten in nog niet bediende en onderbediende gemeenschappen over de hele wereld,” zei Dave Limp, Senior Vice President voor Amazon Devices & Services. “We hebben nog heel veel werk te doen, maar het team heeft mijlpaal na mijlpaal geslagen in ieder aspect van ons satellietsysteem. Deze lanceringsovereenkomsten weerspiegelen onze ongelooflijke inzet voor en geloof in Project Kuiper en we zijn er trots op om met zo'n indrukwekkende lijst van partners te werken om aan onze missie te voldoen.”

Project Kuiper heeft als doel hogesnelheidsbreedband met lage vertraging te bieden aan een breed scala van klanten, waaronder individuele huishoudens, scholen, ziekenhuizen, bedrijven, overheidsagentschappen, rampbestrijdingsactiviteiten, mobiele operators en andere organisaties die werken op plaatsen zonder betrouwbare internetconnectiviteit. Amazon ontwerpt en ontwikkelt het gehele systeem intern, waarbij zij een constellatie van geavanceerde LEO-satellieten combineren met kleine, betaalbare klantterminals en een veilig, veerkrachtig communicatienetwerk op de grond. Project Kuiper zal Amazons mondiale logistiek en activiteitenvoetafdruk, alsmede Amazon Web Services’ (AWS)-networking en infrastructuur op een hoger plan brengen om een divers, mondiaal klantenbestand van dienst te zijn. Project Kuiper maakt ook gebruik van de ervaring van Amazon voor het produceren van voordelige apparaten en diensten als Echo en Kindle om service te verlenen tegen een voor klanten betaalbare, toegankelijke prijs.

“Het zorgen voor lanceringscapaciteit van meerdere providers is vanaf dag één een cruciaal onderdeel van onze strategie,” aldus Rajeev Badyal, Vice President van Technology voor Project Kuiper bij Amazon. “Deze benadering verlaagt het risico dat samenhangt met het terugtrekken van draagraketten en ondersteunt concurrerende prijsbepaling voor de lange termijn voor Amazon, waardoor kosten worden bespaard die we kunnen doorgeven aan onze klanten. Deze grote raketten voor zware lading betekenen ook dat we meer van onze constellatie kunnen inzetten met minder lanceringen, wat helpt ons lancerings- en inzetschema te vereenvoudigen. We zijn enthousiast één stap dichterbij te komen bij het verbinden van particulieren, bedrijfs- en overheidsklanten over de gehele wereld.”

De schaal van deze contracten zal ook de bredere lanceringsindustrie een boost geven, waarmee innovatie en het creëren van banen in de Verenigde Staten en Europa worden gestimuleerd. Leveranciers van 49 Amerikaanse staten helpen de volgende-generatie draagraketten voor zware lading van Blue Origin en ULA ontwikkelen en produceren, terwijl Arianespace vertrouwt op het netwerk van leveranciers van ArianeGroup vanuit 13 Europese landen om hun Ariane 6-raket te produceren. Daarnaast werkt Amazon met Beyond Gravity (voorheen RUAG Space), een ruimtetechnologieprovider met hoofdkantoor in Zwitserland voor het bouwen van voordelige, schaalbare satellietdistributeurs die helpen bij het inzetten van de constellatie voor het Project Kuiper. Beyond Gravity opent een geheel nieuwe productiefaciliteit als resultaat van het partnerschap, waarmee haar productiecapaciteit wordt verdubbeld en tientalen banen worden gecreëerd in Linköping, Zweden.

Arianespace

Arianespace, de Europese ruimtelijn, heeft zichzelf gevestigd als leider in de mondiale lanceringsdienstenindustrie door vorig jaar 15 lanceringen met succes te voltooien, waaronder de lancering van de James Webb-ruimtetelescoop afgelopen december. Arianespace is op weg met het starten van de activiteiten voor haar draagraket voor zware hefcapaciteit van de volgende generatie, Ariane 6, welke voor de eerste keer is gepland tegen het einde van dit jaar. Amazon heeft zich verzekerd van 18 Ariane 6-raketten als onderdeel van deze eerste overeenkomst.

“Dit contract, het grootste dat ooit is afgesloten, is een geweldig moment in de geschiedenis van Arianespace. We zijn zeer vereerd dat we een belangrijke rol hebben gekregen bij de inzet van Amazons Project Kuiper, dat erop is gericht tientallen miljoenen mensen te verbinden met het internet,” aldus Stéphane Israël, CEO van Arianespace. “Het zal voortbouwen op de Europese innovatieve spirit, industriële sterkte en jaren ervaring, en het is een zeer belangrijke overwinning voor de Europese lanceringsindustrie. Dat Amazon de Ariane 6 heeft gekozen om de taak uit te voeren is een aangelegenheid die ons met enorme trots vervult en een geweldige blijk van vertrouwen in onze nieuwe draagraket.”

Blue Origin

Amazon heeft een overeenkomst getekend met Blue Origin om 12 lanceringen zeker te stellen met gebruikmaking van New Glenn, met opties voor tot 15 extra lanceringen. New Glenn wordt van energie voorzien door zeven BE-4-machines en haar herbruikbare eerste platform is gebouwd voor minimaal 25 missies.

“Het is voor ons een eer om Amazons ambitieuze missie voor het bieden van betrouwbare, betaalbare breedband aan nog niet bediende en onderbediende gemeenschappen overal in de wereld via New Glenn en onze BE-4-machines te ondersteunen,” aldus Jarrett Jones, Senior Vice President, New Glenn, Blue Origin. “New Glenn's zeven meter lange stroomlijnkap biedt niet eerder vertoonde massa- en volumemogelijkheden, waarmee Project Kuiper maximale lanceringsflexibiliteit wordt geboden. We feliciteren ook onze partner, United Launch Alliance. We zijn er trots op in Amerika vervaardigde machines te bouwen voor ULA’s Vulcan Centaur.”

United Launch Alliance

Amazons overeenkomst met ULA omvat 38 lanceringen op Vulcan Centaur, ULA’s nieuwste draagraket voor zware lading. Dit lanceringsservicescontract omvat ook productie en infrastructuur voor de ondersteuning van een hogere stapfrequentie van lanceringen bij het Cape Canaveral ruimtestation, waaronder een nieuwe specifieke versie van het Vulcan Launch Platform (VLP). ULA investeert extra in hun Spaceflight Processing & Operations Center (SPOC) om een tweede ULA-faciliteit te leveren die in staat is tot volledige voertuigverwerking, het transformeren van de lanceringssite om twee parallelle “lanceringsbanen” te hebben voor activiteiten met een hoge stapfrequentie. De overeenkomst is een aanvulling op de bestaande deal van Project Kuiper om zich zeker te stellen van negen Atlas V-voertuigen van ULA.

“Deze overeenkomst markeert de start van een opwindend nieuw tijdperk voor ULA en voor de gehele Amerikaanse lanceringsindustrie. Met totaal 47 lanceringen van onze Atlas- en Vulcan-voertuigen samen, zijn we er trots op dat we de meerderheid van deze belangrijke constellatie lanceren,” aldus Tory Bruno, ULA’s president en CEO. “Het zal zorgen voor honderden banen, met name in plaatsen als Alabama, Colorado en Florida, en Amazons investeringen in lanceringsinfrastructuur en upgrades van mogelijkheden zal een voordeel zijn voor zowel commerciële als overheidsklanten.”

Project Kuiper plant de lancering van twee prototypemissies later dit jaar op de RS1-raket van ABL Space Systems. Er werken bij Amazon nu meer dan 1000 mensen aan Project Kuiper, en het team blijft vorderingen maken terwijl het een volledig productieklare inzet nadert—haar zeer goed presterend satellietontwerp aan het afronden is, een betaalbare klantenterminal, en een veilig, betrouwbaar communicatiesnetwerk dat satellieten met klanten en infrastructuur op de grond verbindt. Eenmaal in gebruik zal het Kuiper-systeem een capaciteit hebben die miljoenen particuliere, zakelijke en overheidsklanten bedient in plaatsen zonder betrouwbaar breedband. Verder vooruit zal Amazon blijven samenwerken met bedrijven die haar commitment delen om de mondiale digitale scheidslijn te dichten en nieuwe kansen voor innovatie creëren. Bekijk onze overzichtsvideo om meer te weten te komen over Project Kuiper.

