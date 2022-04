Amazon sécurise jusqu’à 83 lancements avec Arianespace, Blue Origin et United Launch Alliance pour le Projet Kuiper

Artist's concept of the Ariane 64 rocket from Arianespace, one of the three heavy-lift launch providers Amazon selected for Project Kuiper. (Photo: Business Wire)

Overhead of the New Glenn rocket from Blue Origin, one of the three heavy-lift launch providers Amazon selected for Project Kuiper (featuring a mock-up of the Amazon logo) (Photo: Business Wire)

Artist's concept of the Vulcan Centaur rocket from United Launch Alliance, one of the three heavy-lift launch providers Amazon selected for Project Kuiper.(Photo: Business Wire)

Artist's concept of the Ariane 6, New Glenn, and Vulcan Centaur rockets to be used by Amazon's Project Kuiper. (Photo: Business Wire)

Artist's concept of the Ariane 6, New Glenn, and Vulcan Centaur rockets to be used by Amazon's Project Kuiper. (Photo: Business Wire)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ : AMZN) a annoncé aujourd'hui la signature d'accords avec Arianespace, Blue Origin et United Launch Alliance (ULA) pour la fourniture de services de lancement de charges lourdes dans le cadre du Projet Kuiper, l'initiative d'Amazon visant à accroître l'accès mondial au haut débit grâce à une constellation de satellites en orbite terrestre basse (OTB). Les contrats prévoient jusqu'à 83 lancements sur une période de cinq ans, permettant à Amazon de déployer la majorité de sa constellation de 3 236 satellites. Il s'agit de la plus grande acquisition commerciale de lanceurs de l'histoire.

« Le Projet Kuiper fournira un haut débit rapide et abordable à des dizaines de millions de clients dans des régions non couvertes ou mal couvertes à travers le monde entier », a déclaré Dave Limp, Senior Vice President, Amazon Devices & Services. « Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir, mais l'équipe a réussi à franchir étape après étape tous les aspects de notre système satellitaire. Ces accords de lancement reflètent notre incroyable engagement et notre foi dans le Projet Kuiper, et nous sommes fiers de travailler avec une équipe de partenaires aussi impressionnante pour mener à bien notre mission ».

Le Projet Kuiper vise à fournir un haut débit à faible latence à un large éventail de clients, comprenant les foyers individuels, les écoles, les hôpitaux, les entreprises, les organismes gouvernementaux, les équipes de secours, les opérateurs mobiles et d'autres organisations travaillant dans des endroits dépourvus de connexion Internet fiable. Amazon conçoit et développe l'ensemble du système en interne qui comprend une constellation de satellites OTB avancés avec de petits terminaux clients abordables et un réseau de communication terrestre sécurisé et endurant. Le Projet Kuiper s'appuiera sur le réseau logistique et opérationnel mondial d'Amazon, ainsi que sur le réseau et l'infrastructure d'Amazon Web Services (AWS), pour desservir une clientèle diversifiée et mondiale. Le Projet Kuiper s'appuiera également sur l'expérience d'Amazon dans la production d'appareils et de services à faible coût, tels que Echo et Kindle, afin de fournir un service à un prix abordable et accessible pour les clients.

« La sécurisation de la capacité de lancement auprès de plusieurs fournisseurs a été un élément clé de notre stratégie dès le premier jour », a déclaré Rajeev Badyal, Vice President of Technology pour le Projet Kuiper chez Amazon. « Cette approche réduit les risques liés à l'immobilisation des lanceurs et permet à Amazon de bénéficier de prix compétitifs sur le long terme, ce qui se traduit par des économies que nous pouvons répercuter sur nos clients. Ces fusées lourdes et de grande taille nous permettent également de déployer une plus grande partie de notre constellation avec moins de lancements, ce qui simplifie notre calendrier de lancement et de déploiement. Nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans la connexion des foyers individuels, des entreprises et des clients institutionnels du monde entier ».

L'ampleur de ces contrats va également aider l'industrie des services de lancement au sens large et stimuler l'innovation et la création d'emplois aux États-Unis et en Europe. Des fournisseurs de 49 états américains participent au développement et à la fabrication des lanceurs lourds de nouvelle génération de Blue Origin et ULA, tandis qu'Arianespace s'appuie sur le réseau de fournisseurs d'ArianeGroup dans 13 pays européens pour fabriquer sa fusée Ariane 6. De plus, Amazon travaille avec Beyond Gravity (anciennement RUAG Space), un fournisseur de technologies spatiales basé en Suisse, pour concevoir des systèmes de distribution de satellites à faible coût et évolutifs qui contribueront au déploiement de la constellation du Projet Kuiper. Grâce à ce partenariat, Beyond Gravity va ouvrir un tout nouveau site de production qui va doubler sa capacité de production et créer des dizaines d'emplois à Linköping, en Suède.

Arianespace

Arianespace, l’opérateur européen des services de lancements, s'est imposée comme l’un des leaders de l'industrie mondiale dans ce domaine, réalisant 15 lancements réussis l'année dernière, dont celui du télescope spatial James Webb fin décembre. Arianespace est sur le point de lancer l’exploitation du système de lancement lourd de nouvelle génération, Ariane 6, développé et fabriqué par ArianeGroup dans le cadre d’un programme de l’Agence spatiale européenne. Le premier lancement d’Ariane 6 est prévu pour la fin de cette année. Amazon a commandé 18 fusées Ariane 6 dans le cadre de cet accord initial.

« Ce contrat, le plus important que nous ayons jamais signé, est un grand moment dans l'histoire d'Arianespace. Nous sommes honorés du rôle significatif qui nous est offert dans le cadre du déploiement du Projet Kuiper d'Amazon, qui entend connecter des dizaines de millions de personnes à Internet », a déclaré Stéphane Israël, Président Exécutif d'Arianespace. « Il bénéficiera de l'esprit d'innovation, de la puissance industrielle et des années d'expérience de l’Europe. C’est un succès majeur pour Arianespace et ses partenaires à travers toute l’Europe. Le fait qu'Amazon ait choisi Ariane 6 pour réaliser cette mission est une immense source de fierté pour nous, ainsi qu’une grande marque de confiance envers notre nouveau lanceur. »

Blue Origin

Amazon a signé un accord avec Blue Origin pour assurer 12 lancements avec New Glenn et des options qui prévoient jusqu'à 15 lancements supplémentaires. New Glenn est équipé de sept moteurs BE-4 et son premier étage réutilisable est conçu pour un minimum de 25 missions.

« Nous sommes honorés de soutenir la mission ambitieuse d'Amazon, qui consiste à fournir un haut débit fiable et abordable aux régions non couvertes et mal couvertes dans le monde entier grâce à New Glenn et à nos moteurs BE-4 », a déclaré Jarrett Jones, Senior Vice President, New Glenn, Blue Origin. « Le carénage de sept mètres de New Glenn offre des capacités de masse et de volume sans précédent, permettant au Projet Kuiper une flexibilité de lancement maximale. Nous félicitons également notre partenaire, United Launch Alliance. Nous sommes fiers de construire des moteurs de fabrication américaine pour le Vulcan Centaur d'ULA ».

United Launch Alliance

L'accord entre Amazon et ULA couvre 38 lancements sur Vulcan Centaur, le tout nouveau système de lancement lourd d’ULA. Ce contrat de services de lancement couvre également l'infrastructure de production et de lancement pour soutenir une cadence plus élevée de lancements à la base de lancement de Cap Canaveral, dont une nouvelle version dédiée de la plate-forme de lancement Vulcan (Vulcan Launch Platform - VLP). ULA réalise des investissements supplémentaires dans son centre de traitement et d'exploitation des vols spatiaux (Spaceflight Processing & Operations Center - SPOC) afin de disposer d'une deuxième installation d’ULA capable de traiter l'intégralité du système de lancement, transformant ainsi le site de lancement en deux "couloirs de lancement" parallèles pour les opérations à cadence élevée. L'accord s'ajoute à l'accord existant du Projet Kuiper, qui prévoit la fourniture de neuf véhicules Atlas V par ULA.

« Cet accord marque le début d'une nouvelle ère passionnante pour ULA et pour l'ensemble des opérateurs de lancements américains. Avec un total de 47 lancements entre nos véhicules Atlas et Vulcan, nous sommes fiers de lancer la majorité de cette importante constellation », a déclaré Tory Bruno, président et directeur général d'ULA. « Notre collaboration soutiendra des centaines d'emplois, notamment en Alabama, au Colorado et en Floride, et les investissements d'Amazon dans l'infrastructure de lancement et l’amélioration des capacités profiteront aux clients commerciaux et gouvernementaux ».

Le Projet Kuiper prévoit de lancer deux missions prototypes dans le courant de l'année sur la fusée RS1 d'ABL Space Systems. Plus de 1 000 personnes travaillent actuellement chez Amazon sur le Projet Kuiper, et l'équipe continue de progresser à mesure qu'elle se rapproche d'un déploiement complet, prêt pour la production, en finalisant la conception de son satellite haute performance, en produisant un terminal client compact et abordable, et en déployant un réseau de communication sécurisé et fiable qui relie les satellites aux clients et aux infrastructures au sol. Une fois déployé, le système Kuiper aura la capacité de desservir des dizaines de millions de foyers individuels, d’entreprises et de clients institutionnels dans des régions dépourvues de haut débit fiable. A l’avenir, Amazon continuera à s'associer à des entreprises qui partagent son engagement à réduire la fracture numérique mondiale et à créer de nouvelles opportunités d'innovation. Pour en savoir plus sur le Projet Kuiper, découvrez la vidéo de présentation.

