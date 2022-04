SōRSE Technology steigt über eine exklusive Partnerschaft mit Hempagoda in den thailändischen CBD-Markt ein

SōRSE VP of International Markets, Tim O'Neill; Hempagoda CEO, Vaughn Graham; SōRSE CEO, Howard Lee; and SōRSE EVP of Research & Technical Business Development, Michael Flemmens, at Cannabis Business Asia 2022. (Photo: Business Wire)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--SōRSE Technology Corporation, das führende Unternehmen für wasserlösliche Emulsionstechnologie für verpackte Konsumgüter, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den Hanf- und Cannabismarkt in Thailand eingestiegen ist. SōRSE ist derzeit mit über 100 Infusionsprodukten auf dem Markt vertreten. SōRSE ist eine exklusive Partnerschaft mit Hempagoda eingegangen, um die SōRSE-Technologieplattform für den thailändischen Markt zugänglich zu machen. Im Jahr 2019 wurde Thailand das erste Land in Südostasien, das Cannabis für medizinische Zwecke und Forschung sowie Hanf für die Herstellung von Textilien, Kleidungsstücken und anderen Produkten legalisierte. Im Februar 2021 wurde die Verwendung von Hanf und CBD in Lebensmitteln und Kosmetika in Thailand legalisiert, und Anfang dieses Jahres hat die Regierung Cannabis und Hanf von ihrer Liste der kontrollierten Wirkstoffe gestrichen. Diese Schritte haben 2022 die Möglichkeit für die Produktion von Infusionsprodukten eröffnet.

In den letzten drei Jahren hat SōRSE seine globale Präsenz auf Australien, Kanada, die EU, Lateinamerika, Großbritannien, Asien und Südafrika ausgeweitet. Diese Lizenzvereinbarung stellt den Eintritt von SōRSE in Thailand und den größeren südostasiatischen Markt dar. Die Emulsionen werden in der 12.000 Quadratmeter großen Anlage von Hempagoda in Bangkok hergestellt.

Vaughn Graham, CEO von Hempagoda, kommentierte: „Seit Thailand die Verwendung von Hanf und CBD in Lebensmitteln und Kosmetika legalisiert hat, besteht sowohl bei den Verbrauchern als auch bei den Lebensmittel- und Getränkeherstellern ein großes Interesse an Produktangeboten, die Cannabis enthalten. Wir haben auf dem thailändischen Markt bereits einfache Kräutertees und einige andere Produkte für den „Einsteiger-Markt“ entdeckt. Durch unsere Partnerschaft mit SōRSE fördern wir die unternehmerische Initiative und Kreativität der thailändischen Produzenten und ermöglichen ihnen die Entwicklung einzigartiger, aufregender und wohlschmeckender Produkte Powered by SōRSE.“

Die wasserlöslichen Lösungen von SōRSE wurden auf der Cannabis Business Asia 2022 am 23. und 24. März in Bangkok vorgestellt, der führenden Veranstaltung zum Thema Entwicklung des asiatischen Marktes für medizinischen Cannabis und Hanf. Tim O'Neill, VP des Bereichs International Markets bei SōRSE, und Vaughn Graham, CEO von Hempagoda, hielten auf der Konferenz am 23. März einen Vortrag zum Thema „How to Incorporate Cannabinoids into End Consumer Products“ (Wie lassen sich Cannabinoide in Endverbraucherprodukte einbinden?).

Howard Lee, CEO von SōRSE, kommentierte: „Diese Partnerschaft stellt sowohl für unser Unternehmen als auch für unsere Partner eine großartige Gelegenheit dar, ihre Reichweite in einem aufstrebenden regionalen Markt für Infusionsprodukte auszuweiten. Thailand ist der Wegbereiter für benachbarte asiatische Länder, die die Vorteile von Hanf- und Cannabisprodukten für Verbraucher in Betracht ziehen. Wir freuen uns, das erste amerikanische Unternehmen zu sein, dessen Produkte auf dem thailändischen Markt erhältlich sind. Das ist ein Beleg für all die harte Arbeit, die in die Entwicklung dieses sicheren, beständigen und gut schmeckenden Produkts geflossen ist.“

Weitere Informationen darüber, wie Ihr Produkt auf dem thailändischen Markt eingeführt werden kann, erhalten Sie hier von SōRSE.

Über SōRSE Technology

SōRSE Technology ist die führende wasserlösliche Emulsionstechnologie für die Einbringung funktioneller Inhaltsstoffe in Getränke, Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegeprodukte. SōRSE wurde für Produktentwickler geschaffen, um ölbasierte funktionelle Inhaltsstoffe wasserlöslich zu machen und so eine nahtlose Integration und erhöhte Wirksamkeit zu erreichen, während dem Verbraucher gleichzeitig eine konsistente, sichere und angenehme Erfahrung geboten wird. Mit einem F&E- und operativen Team von über 30 Mitarbeitern ist SōRSE die Grundlage für mehr als 100 führende Produkte, darunter Cann, Jones Soda, Mad Tasty, Aprch und Major. Die SōRSE-Technologie ist in Nordamerika, Südafrika, Südamerika, Australien, Europa und Asien erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.sorsetech.com.

Über HEMPAGODA

Hempagoda mit Sitz in Bangkok, Thailand, ist ein vertikal integriertes Unternehmen im Cannabisbereich. Zu den Geschäftsaktivitäten gehören der Anbau, die Gewinnung und die Produktion von wertsteigernden CPG-Inhaltsstoffen und interessanten Endprodukten sowie der internationale und lokale Vertrieb und das Marketing. Der Anbau umfasst sowohl Vertragsanbauvereinbarungen mit thailändischen Erzeugern als auch eine 12000 Quadratmeter große Indoor-Anbau- und Produktionsstätte in Bangkok. Zu den im Jahr 2022 auf den Markt kommenden Produkten von Hempagoda gehören:

Mit Cannabis infundierte Getränke, Edibles, Topicals und andere Formate

Blüte

Biomasse

Hochwertige Extrakte

Wasserlösliche SōRSE-Emulsionen

Weitere Informationen finden Sie unter www.hempagoda.com.

