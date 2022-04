EIP annonce qu'APG et Mainova rejoignent la coalition mondiale

NEW YORK, LONDRES, AMSTERDAM et FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Energy Impact Partners (EIP), une société mondiale de capital risque qui mène la transition vers un avenir durable, a annoncé aujourd'hui qu'APG Asset Management (APG) et Mainova AG (Mainova) avaient rejoint la coalition mondiale grandissante de partenaires industriels constituée de services publics européens de distribution d'énergie et de gestionnaires d'actifs financiers internationaux. EIP collabore avec ses partenaires stratégiques sur un modèle exclusif visant à trouver, contrôler et mettre à l'échelle des technologies cruciales dans l'optique d'une économie mondiale zéro carbone nette. En collaboration avec son réseau de partenaires, EIP partage des aperçus, investit dans des entreprises novatrices et stimule la croissance de ses sociétés de portefeuille.

"Notre coalition est axée sur l'accélération de l'économie zéro carbone nette. L'ajout de partenaires stratégiques tels APG et Mainova est essentiel à cette mission," a déclaré Matthias Dill, PDG et associé directeur chez Energy Impact Partners Europe. "Nous sommes ravis d'accueillir ces deux sociétés au sein de notre plateforme en pleine croissance. C'est avec impatience que nous collaborerons avec eux pour mettre à l'échelle des technologies clés essentielles pour un avenir plus propre. Nous nous nourrissons de la solidité de notre réseau. APG et Mainova vont nous fournir une plus grande marge de manœuvre, ce qui renforcera les efforts que nous avons déjà réalisés," a-t-il ajouté.

APG et Mainova rejoignent un groupe diversifié de leaders des secteurs de l'énergie, de la mobilité et de la durabilité, qui comprend déjà Nysnø Climate Investments, EWE, Galp et le Microsoft Climate Innovation Fund. Leur participation à la coalition mondiale initiée par EIP renforce à la fois les engagements et les stratégies des deux sociétés, qui visent à contribuer à l'innovation, tout en réduisant leur empreinte carbone. APG rejoindra le Conseil consultatif en ESG d'EIP, tandis que Mainova jouera un rôle actif au sein de la coalition.

"APG s'engage en faveur de la transition énergétique de plusieurs façons. La société souscrit à l'importance accordée aux partenariats de longue durée tels la coalition globale établie par EIP. L'engagement d'APG contribuera à impacter la croissance des entreprises au rôle pertinent dans le cadre de la transition énergétique, contribuant ainsi à satisfaire le besoin urgent qu'ont les entreprises à devenir carbone neutre, et leur ambition à y parvenir. APG a par conséquent le plaisir d'annoncer officiellement son engagement vis-à-vis d'EIP," a affirmé Nienke Vledder, gestionnaire principale de portefeuille, investissements privés.

"En qualité de premier fournisseur d'énergie de la zone métropolitaine de Francfort, Mainova recherche constamment de nouvelles solutions énergétiques pour aider ses clients à neutraliser leurs émissions de carbone. EIP nous fournit de la matière à réflexion, ainsi qu'un accès précoce à des idées prometteuses et à des fondateurs. Nous sommes impatients de prendre part activement à la coalition créée par EIP et à collaborer avec des start-ups innovantes qui nous aideront, ainsi que nos clients, à réaliser fructueusement la transition énergétique," a déclaré Constantin H. Alsheimer, PDG de Mainova.

"EIP nous a notamment présentés à Instagrid, fournisseur de stations électriques portables. Aux côtés de cette start-up, nous avons testé avec succès ses unités de batteries. Celles-ci peuvent remplacer les groupes diesel électrogènes et réduire ainsi l'empreinte carbone de notre activité de distribution électrique (DSO) et d'éclairage public," a ajouté Simon Wisseler, responsable principal de projet, Stratégie d'entreprise et Capital de risque chez Mainova.

Pour en savoir plus à propos d'EIP, veuillez visiter www.energyimpactpartners.com.

A propos d'Energy Impact Partners

Energy Impact Partners LP (EIP) est une plateforme d’investissement mondiale favorisant la transition vers un avenir énergétique durable. EIP rassemble des entrepreneurs et les entreprises énergétiques et industrielles les plus tournées vers l’avenir pour faire avancer l’innovation. Avec plus de 2,5 milliards USD d’actifs sous gestion, EIP investit dans le monde entier dans le capital-risque, la croissance, le crédit et les infrastructures. La plateforme dispose d’une équipe de près de 70 professionnels basés dans ses bureaux de New York, San Francisco, Palm Beach, Londres et Cologne. Pour en savoir plus à propos d'EIP, veuillez visiter www.energyimpactpartners.com.

A propos d'APG

Chaque jour APG se consacre à quelque chose qui concerne déjà des millions de Hollandais et qui, un jour, en concernera des millions d'autres: les pensions. APG s'efforce de fournir à tous une belle pension dans un monde où tous ont plaisir à vivre - les employeurs comme les fonds de pension. Nous travaillons ensemble en faveur d'un avenir durable dans lequel nous nous soucions non seulement de la prospérité mais également du bien-être. En effet, la question des régimes de retraite est centrée sur les personnes, la vie et le fait de vivre ensemble. Il est essentiel que nous, nos parents et nos enfants puissions jouir d'un revenu décent: aujourd'hui, demain et à l'avenir. Premier prestataire de régimes de retraite des Pays-Bas, APG gère les pensions de 4,7 millions de personnes. La société fournit des services de conseils administratifs, de gestion d'actifs, d'administration des pensions, de communications sur les pensions et de services aux employeurs. Nous travaillons pour des fonds de pensions et des employeurs des secteurs de l'éducation, du gouvernement, du bâtiment, du nettoyage, de gestionnaires de logements, d'organisations œuvrant en faveur des emplois protégés, de spécialistes médicaux et d'architectes. APG gère environ 605 milliards d'euros d'actifs de régimes de pension (en février 2022). Avec environ 3 000 employés, nous travaillons depuis Heerlen, Amsterdam, Bruxelles, New York, Hong Kong, Shanghai et Pékin.

A propos de Mainova

Mainova est l'un des principaux fournisseurs régionaux d'énergie d'Allemagne. La société dessert environ un million de clients du Land du Hesse et des provinces environnantes, leur fournissant électricité, gaz, chauffage centralisé et eau. Mainova fournit également tout un éventail de produits et de services liés à l'énergie dans des domaines tels l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et la e-mobilité. Mainova, qui a généré environ 2,3 milliards d'euros de recettes annuelles en 2020, emploie environ 2 900 personnes. Fondée en 1998, la société a son siège à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne.

