La Fondation 2Tokens et RIDDLE&CODE Energy Solutions travaillent en collaboration sur les normes européennes des jetons dans le secteur de l'énergie

FRANCFORT, Allemagne & VIENNE--(BUSINESS WIRE)--RIDDLE&CODE Energy Solutions, une coentreprise à 50/50 entre Wien Energie et RIDDLE&CODE, a rejoint le consortium 2Tokens en tant que membre fondateur du groupe de travail sur les jetons énergétiques. Partenaire associé depuis 2020, la décision de l'entreprise de se transformer en un contributeur actif est une étape logique sur la voie du développement d'un portefeuille de services internationaux.

L'objectif principal de cette collaboration est de faire en sorte que 2Tokens devienne le principal consortium européen dans l'univers de la blockchain et de la finance industrielle, en représentant et en soutenant les projets les plus pertinents. « Nous avons fait la démonstration de la viabilité technique et économique de la tokenisation des actifs énergétiques dans plusieurs projets individuels au niveau régional. Il est temps de l'envisager maintenant à plus grande échelle. Chez 2Tokens, les normes régissant les jetons en cours d'élaboration auront très probablement un impact décisif sur les futures normes du marché européen de l'énergie », déclare Kai Siefert, le nouveau directeur général de RIDDLE&CODE Energy Solutions.

« L'adhésion d'un authentique pionnier comme RIDDLE&CODE Energy Solutions renforcera considérablement la collaboration européenne dans le secteur de la tokenisation », souligne Alex Bausch, président exécutif de 2Tokens. « RIDDLE&CODE Energy Solutions joue un rôle important dans l'adoption de la technologie de tokenisation pour les projets commerciaux ayant des solutions bancaires interopérables. Nos groupes de travail sur la cryptomonnaie stable EURO et les jetons énergétiques sont essentiels pour cette mission conjointe d'adoption massive de la technologie des jetons dans le secteur de l'énergie ».

Prochaines étapes prévues : outre le fait de faire avancer les choses dans les groupes de travail de 2Tokens, les principaux membres de 2Tokens et les entreprises du groupe RIDDLE&CODE discuteront des partenariats commerciaux dans les domaines de la garde des actifs numériques, des plateformes de tokenisation et de la recherche sur le matériel requis pour les applications blockchain. « Nous avons besoin d'infrastructures sécurisées de bout en bout pour les infrastructures critiques et pour transformer nos valeurs européennes de gouvernance démocratique et d'État de droit en solutions backend efficaces. L'ancrage des matériels cryptographiques jouera un rôle clé dans ce sens, et c'est la raison pour laquelle 2Tokens se réjouit de l'arrivée de RIDDLE&CODE, principale société européenne d'interface blockchain », déclare Jos Röling, capitaine du groupe de travail sur l'énergie.

À propos de RIDDLE&CODE Energy Solutions

RIDDLE&CODE Energy Solutions fournit l'infrastructure alimentée par la blockchain qui permet l'existence de marchés de l'énergie résilients, décentralisés et entièrement décarbonés. Avec le développement de la plateforme MyPower, l'entreprise a indiqué aux acteurs de l'énergie, un moyen efficace d'entrer dans l'économie des machines. En tokenisant l'énergie, les machines et les données, RIDDLE&CODE Energy Solutions augmente considérablement la liquidité des actifs distribués, en facilitant leur accès à de larges segments d'investisseurs, tandis que leur production peut être négociée et suivie en bénéficiant d'une transparence et d'une sécurité sans précédent.

Pour obtenir de plus amples informations à propos de MyPower, consultez le site www.riddleandcode.com/energy

À propos de 2Tokens

2Tokens ambitionne de sensibiliser, stimuler les discussions pertinentes et rassembler les connaissances ou les expertises afin de réduire les obstacles à l'adoption de la tokenisation et contribuer à la création d'avantages sociaux plus étendus. La mission de 2Tokens est de formuler un guide, dans le cadre d'une vision élargie, pour tout type d'organisation qui souhaite tirer profit de la technologie des jetons. L'objectif est de parvenir à une compréhension commune de la finance de jetons et, à ce titre, nous sommes en présence d'une initiative d'intérêt public soutenue par une communauté diversifiée d'entreprises technologiques, de décideurs, de conseillers financiers, de banques, d'experts juridiques et en affaires réglementaires et d'universitaires. 2Tokens est une organisation à but non lucratif financée en partie par l'Union européenne et par des partenaires industriels avec l'approbation de l'Université Erasmus de Rotterdam, du gouvernement et de plusieurs acteurs du secteur.

De plus amples informations sur le site www.2tokens.org

