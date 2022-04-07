CloudBlue和CloudSense達成策略合作，透過新數位目錄將電信供應商與廣泛的資訊通訊技術通路合作夥伴生態系統連結起來

加州爾灣--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為全球一些超大型雲端和IT通路產品商務平臺提供支援的雲端生態系統領先技術公司CloudBlue今天宣布，該公司與市場頂尖配置、定價和報價(CPQ)平臺的供應商CloudSense達成協議。

CloudSense在電信業擁有成熟的業務版圖，其客戶包括英國電信(BT)、Starhub和Vodafone Ziggo等著名的區域和國際品牌。透過提供從CloudBlue Connect™至CloudSense CPQ平臺的直接整合，CloudSense的電信客戶群將能夠獲得新的資訊通訊技術(ICT)產品庫，比以往更快地擴展他們的業務。

CloudBlue Connect和CloudSense CPQ之間的直接整合將幫助電信供應商更有效率地豐富他們自己的B2B解決方案組合。此次的新整合將簡化他們對傳統ICT服務的採購，並將其搭售到廣泛的創新型B2B XaaS解決方案中，這些解決方案可由直銷人員或經銷商網路進行銷售。電信和ICT供應商將可以透過CloudSense CPQ建立簡單明瞭的報價和合約，無需重新輸入訂單或進行人工處理。

CloudBlue將擴大其200多個XaaS數位解決方案在電信界的曝光率，從這項新合作關係中受惠。這項措施可以為CloudSense的客戶排除障礙，使他們能夠獲得所需的工具，為各種規模的企業提供疫情後需求激增的「一切即服務」(XaaS)產品和服務。

CloudBlue資深副總裁Tarik Faouzi表示：「隨著電信公司尋找新的方式來豐富他們的產品，跨平臺整合成為向終端使用者提供優質雲端服務的關鍵。CloudBlue與CloudSense的新協議象徵著在整個雲端領域建立的一系列創新型創意關係的最新進展，這一直都是通路合作夥伴所喜聞樂見的。」

CloudSense執行長Jonathan English表示：」CloudSense認識到將創新型解決方案上市的重要性，這些解決方案可以應對我們在重點垂直市場中的挑戰。我們相信CloudSense和CloudBlue的協議可以打造一個級首創的市場，來促進整個通訊生態系統的商業創新。這將使通訊服務提供者能更廣泛地利用全球通路合作夥伴網路，並且在起草報價和合約時不再需要進行人工輸入。」

關於CloudSense

CloudSense配置、定價和報價(CPQ)應用程式套件協助雄心勃勃的企業提升生產效率和利潤，幫助他們更快地推出產品、銷售更多產品，並且完美地完成訂單。其不斷成長的全球客戶群依靠CloudSense來實現通訊和媒體業的銷售轉型。西班牙電信、澳洲電信和Informa等領先品牌都在使用CloudSense的應用程式組合來簡化整個客戶生命週期，在提高業務績效的同時提供更好的客戶體驗。欲瞭解更多資訊，請造訪CloudSense.com。

關於CloudBlue

CloudBlue透過管理訂閱和計費、供應商和產品資訊以及多通路合作夥伴引導，來幫助企業在「即服務」經濟中取得成功，幫助他們加快獲得收入。CloudBlue透過其領先的生態系統協調平臺幫助企業建立自己的生態系統，並將供應商和市場生態系統連接起來，在數位供應鏈合作夥伴中自動經銷傳統和數位產品及服務。CloudBlue為全球180多家公司提供服務，並為全球眾多頂級規模的雲端B2B市場提供支援，這些市場囊括了3000萬個B2B雲端訂閱。欲瞭解有關CloudBlue的更多資訊，請造訪www.cloudblue.com。

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