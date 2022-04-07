CloudBlue和CloudSense达成战略合作，通过新数字目录将电信供应商与广泛的信息通信技术渠道合作伙伴生态系统联系起来

加州尔湾--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为全球一些超大型云和IT渠道产品商务平台提供支持的云生态系统领先技术公司CloudBlue今天宣布，该公司与市场顶尖配置、价格和报价(CPQ)平台的供应商CloudSense达成协议。

CloudSense在电信行业拥有成熟的业务版图，其客户包括英国电信(BT)、Starhub和Vodafone Ziggo等著名的区域和国际品牌。通过提供从CloudBlue Connect™至CloudSense CPQ平台的直接整合，CloudSense的电信客户群体将能够获取新的信息通信技术(ICT)产品库，比以往更快地扩展他们的业务。

CloudBlue Connect和CloudSense CPQ之间的直接整合将助力电信供应商更高效地丰富他们自己的B2B解决方案组合。此次的新整合将简化他们对传统ICT服务的采购，并将其捆绑到广泛的创新型B2B XaaS解决方案中，这些解决方案可由直销人员或经销商网络进行销售。电信和ICT供应商将可以通过CloudSense CPQ创建简单明了的报价和合同，无需重新键入订单或进行人工处理。

CloudBlue将扩大其200多个XaaS数字解决方案在电信界的曝光率，从这项新合作关系中受益。这一举措可以为CloudSense的客户扫清道路，使他们能够获得所需的工具，为各种规模的企业提供疫情后需求激增的“一切皆服务”(XaaS)产品和服务。

CloudBlue高级副总裁Tarik Faouzi表示：“随着电信公司寻找新的方式来丰富他们的产品，跨平台整合成为向最终用户提供优质云服务的关键。CloudBlue与CloudSense的新协议标志着在整个云领域建立的一系列创新型创意关系的最新进展，这一直都是渠道合作伙伴所喜闻乐见的。”

CloudSense首席执行官Jonathan English表示：“CloudSense认识到将创新型解决方案推向市场的重要性，这些解决方案可以应对我们在重点垂直市场中的挑战。我们相信CloudSense和CloudBlue的协议可以打造一个同类首创的市场，来促进整个通信生态系统的商业创新。这将使通信服务提供商能更广泛地利用全球渠道合作伙伴网络，并且在起草报价和合同时不再需要进行人工输入。”

关于CloudSense

CloudSense配置、价格和报价(CPQ)应用套件助力雄心勃勃的企业提升生产效率和利润，帮助他们更快地推出产品、销售更多产品，并且完美地完成订单。其不断增长的全球客户群依靠CloudSense来实现通信和媒体行业的销售转型。西班牙电信、澳洲电信和Informa等领先品牌都在使用CloudSense的应用组合来简化整个客户生命周期，在提高业务绩效的同时提供更好的客户体验。欲了解更多信息，请访问CloudSense.com。

关于CloudBlue

CloudBlue通过管理订阅和计费、供应商和产品信息以及多渠道合作伙伴引导，来帮助企业在“即服务”经济中取得成功，帮助他们加快获取收入。CloudBlue通过其领先的生态系统协调平台助力企业创建自己的生态系统，并将供应商和市场生态系统连接起来，在数字供应链合作伙伴中自动分销传统和数字产品及服务。CloudBlue服务于全球180多家公司，并为全球众多顶级规模的云B2B市场提供支持，这些市场囊括了3000万个B2B云订阅。欲了解有关CloudBlue的更多信息，请访问www.cloudblue.com。

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