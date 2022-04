CloudBlue et CloudSense mettent en place une relation stratégique pour connecter les fournisseurs de télécommunications à un vaste écosystème de partenaires de distribution TIC via un nouveau catalogue numérique

IRVINE, Californie--(BUSINESS WIRE)--CloudBlue, une société de premier plan dans la technologie de l’écosystème cloud qui alimente certaines des plus grandes plateformes de commerce pour les produits cloud et les produits de canaux informatiques à travers le monde, a annoncé aujourd’hui avoir passé un accord avec CloudSense, fournisseur de l’une des plus puissantes plateformes de configuration, de tarification et de devis (Configure, Price, Quote, CPQ).

CloudSense bénéficie d’une présence bien établie dans l’industrie des télécommunications, avec des clients comprenant des marques régionales et internationales de premier plan comme BT, Starhub et Vodafone Ziggo. En fournissant une intégration directe de CloudBlue Connect™ à la plateforme CloudSense CPQ, les clients de CloudSense au sein du secteur des télécommunications seront en mesure d’exploiter un nouveau pool d’offres TIC et de faire évoluer leurs activités plus rapidement que jamais.

L’intégration directe entre CloudBlue Connect et CloudSense CPQ permettra aux fournisseurs de télécommunications d’enrichir plus efficacement leur propre portefeuille de solutions B2B. Cette nouvelle intégration rationalisera leur capacité à se procurer des services TIC traditionnels et à les regrouper dans une large gamme de solutions B2B XaaS innovantes, pouvant être vendues par une force de vente directe ou un réseau de revendeurs. Les fournisseurs de télécommunications et de TIC seront capables de créer des devis et des contrats simples et faciles via CloudSense CPQ sans avoir besoin de saisir de nouveau les commandes ou de passer par des processus manuels.

CloudBlue bénéficiera de cette nouvelle relation grâce à une exposition plus importante de ses plus de 200 solutions numériques XaaS au sein de la communauté des télécommunications. Cette initiative ouvre la voie aux clients de CloudSense, leur permettant d’accéder aux outils dont ils ont besoin pour fournir aux entreprises de toutes tailles les offres tout en tant que service (anything-as-a-service, XaaS) pour lesquelles la demande a explosé après la pandémie.

« À l’heure où que les opérateurs de télécommunications recherchent de nouvelles façons de diversifier leurs offres, l’intégration multiplateforme devient essentielle pour fournir aux utilisateurs finaux le meilleur du cloud. Le nouvel accord passé entre CloudBlue et CloudSense marque le dernier d’une série de relations innovantes et créatives qui se forment à travers le cloud pour le plus grand bonheur des partenaires de distribution », a déclaré Tarik Faouzi, vice-président principal de CloudBlue.

« CloudSense reconnaît l’importance de mettre sur le marché des solutions innovantes qui répondent aux défis de nos marchés verticaux. Nous sommes convaincus que l’accord passé entre CloudSense et CloudBlue établit le premier marché en son genre pour permettre de faciliter l’innovation commerciale dans tout l’écosystème des communications. Cela élargira l’accès des fournisseurs de services de communication à un réseau mondial de partenaires de distribution, et éliminera la nécessité d’une saisie manuelle lors de la rédaction des devis et des contrats », a confié pour sa part Jonathan English, PDG de CloudSense.

À propos de CloudSense

La suite d’applications de configuration, de tarification et de devis (Configure, Price, Quote, CPQ) de CloudSense permet d’augmenter la productivité et les bénéfices des entreprises ambitieuses, leur permettant de se lancer plus rapidement, de vendre davantage et d’exécuter des commandes parfaitement. Sa communauté mondiale croissante de clients compte sur CloudSense pour assurer la transformation des ventes dans les secteurs des communications et des médias. Des marques de renom comme Telefonica, Telstra et Informa utilisent le portefeuille d’applications de CloudSense pour rationaliser l’ensemble du cycle de vie client, offrant une meilleure expérience client tout en améliorant les performances commerciales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CloudSense.com

À propos de CloudBlue

CloudBlue aide les entreprises à réussir dans l’économie du « en tant que service » et à accélérer les délais de génération de revenus en gérant les abonnements et la facturation, les informations sur les fournisseurs et les produits, ainsi que l’intégration des partenaires sur de multiples canaux. Grâce à sa plateforme de premier plan d’orchestration des écosystèmes, CloudBlue permet aux entreprises de créer leurs propres écosystèmes, ainsi que de connecter les écosystèmes fournisseurs et de mise sur le marché, automatisant la distribution des produits et services traditionnels et numériques entre les partenaires de la chaîne d’approvisionnement numérique. CloudBlue travaille au service de plus de 180 entreprises à travers le monde et alimente les plus grands marchés cloud B2B au monde, qui représentent 30 millions d’abonnements cloud B2B. Pour en savoir plus sur CloudBlue, rendez-vous sur www.cloudblue.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.