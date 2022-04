novobanco s’associe à Objectway pour devenir un leader des services d'investissement

Powered by Objectway Investment Advice, delivered on Cloud and SaaS-enabled, novobanco take advantage of a centralised and structured investment tool to deliver an advanced financial advisory experience, democratising their wealth offering.

MILAN, Italie & LISBONNE, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Objectway, l'un des cent premiers fournisseurs mondiaux de logiciels bancaires et de gestion de patrimoine et d'actifs, s'est associé à novobanco pour permettre à la principale banque portugaise de proposer, via une plateforme de conseil numérique, des services avancés de conseils financiers, y compris la planification des investissements alignée sur des objectifs, la mise en œuvre des conseils, et un modèle de création de portefeuille optimisé en termes de risque.

Forte de 1,4 million de clients, novobanco est l'une des plus grandes banques du Portugal. La banque, qui gère plus de 20 milliards d’euros d'actifs, dispose d'un réseau de plus de 300 conseillers au service des segments des clients aisés et très aisés.

La banque recherchait un partenaire capable de soutenir son ambition de se positionner en tant que novatrice sur le marché des services d'investissement, en démocratisant son offre de gestion de patrimoine grâce à une plateforme de conseil efficace, évolutive et personnalisable pour servir les clients pouvant investir un minimum de 10 000 euros.

Grâce à la solution de conseil en investissement d'Objectway, novobanco dispose désormais d'un outil d'investissement centralisé et structuré. La plateforme standardise la création de propositions personnalisées basées sur des modèles de portefeuilles optimisés en termes de risque, effectue un suivi proactif et en temps réel des mandats des clients, et met en œuvre une optimisation et un rééquilibrage algorithmiques. Conformément à la réglementation MiFID II, la banque fournit désormais une vision globale de l’ensemble du patrimoine d'un client tout en alignant son profil de risque et ses objectifs d'investissement sur les stratégies d'investissement et la gouvernance de la banque. novobanco propose ainsi un service hybride où la solution et les conseillers travaillent ensemble pour créer une proposition appropriée et personnalisée.

Objectway a fourni la solution en suivant un plan de livraison progressif qui respecte les principes du manifeste Agile. Hébergée dans le cloud et fonctionnant en mode SaaS, la solution est intégrée aux couches de sécurité et de données existantes de la banque.

«Axé sur la collaboration, notre partenariat avec Objectway concernant notre programme de transformation est extrêmement productif. Avec l’aide d’Objectway, nous allons passer aux étapes suivantes de nos plans pour améliorer notre expérience du conseil financier, entre autres en matière de réglementation ESG, d'approche multi-objectifs et de conseil direct», a déclaré Alexandra Tostões, responsable du service conseil chez novobanco.

«novobanco, qui est désormais clairement en avance sur ses concurrents, effectue une analyse holistique de l'allocation d'actifs du client permettant de produire des recommandations conformes à MiFID II, tout en conservant ses capacités d’innovation produit et son leadership au fil du temps, a commenté Michele Tanzi, directeur Solutions de marché chez Objectway. La banque s'appuie désormais sur un processus allégé et simplifié et peut atteindre de nouveaux objectifs en termes de croissance et d'efficacité de son réseau de conseil.»

Pour télécharger la version intégrale de l’étude de cas, cliquer ICI .

