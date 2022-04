Air Liquide et Sogestran s’associent pour développer des solutions de transport maritime pour la gestion du carbone

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) et Sogestran ont signé un accord visant à créer une co-entreprise1. Elle fournira des solutions de transport, par bateau et par barge, de CO 2 liquide en grands volumes, adaptées aux besoins des futurs projets de captage et de séquestration du carbone (CCS) en Europe. Cette co-entreprise renforcera la position d'Air Liquide sur la chaîne de valeur de la gestion du carbone, qui comprend le captage, la centralisation, le traitement, et le transport vers des sites de séquestration définitive du CO2.

Les technologies de CCS représentent l'un des leviers fondamentaux de la décarbonation des secteurs industriels les plus émetteurs de carbone. Dans cette perspective, le transport maritime sera essentiel pour acheminer le CO 2 à partir des installations industrielles à fortes émissions de CO 2 , où le carbone est capté, vers les sites de séquestration, où il sera définitivement stocké.

En combinant l'expertise d'Air Liquide en matière de CO 2 avec l'expérience de Sogestran dans le transport de marchandises à haute valeur ajoutée, la co-entreprise permettra l’acheminement du CO 2 sous forme liquide grâce à des solutions de transport maritime et fluvial nouvellement conçues, investies et exploitées dans le cadre de cette collaboration.

Émilie Mouren-Renouard, membre du Comité Exécutif d’Air Liquide, supervisant l’Innovation et le Développement, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Sogestran pour proposer des solutions innovantes pour le nouveau marché du transport en grands volumes du CO 2 . Cette initiative vient compléter nos technologies de gestion du carbone pour accompagner nos clients industriels dans leurs stratégies de décarbonation. Elle illustre l'engagement d'Air Liquide à contribuer activement à l'émergence d'une société bas carbone. »

Pascal Girardet, PDG de Sogestran, a déclaré : « Air Liquide et Sogestran ont travaillé dans une relation de confiance réciproque ces dernières années pour construire des solutions fiables adaptées au service de cette nouvelle industrie du CCS, ce qui est en ligne avec notre stratégie d’entreprise basée sur l’innovation. Nos équipes ont su travailler main dans la main pour développer des navires et des barges capables de transporter de manière efficace et en toute sécurité du CO 2 liquide. Cette joint venture sera dans une position tout à fait privilégiée pour offrir au marché des solutions qui auront un impact positif significatif sur l’environnement. »

1La création de la co-entreprise est soumise à l'autorisation des autorités compétentes en matière de concurrence et devrait être achevée d'ici la mi-2022.

A propos d’Air Liquide :

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

A propos de Sogestran :

Le Groupe Sogestran, fondé en 1948, est organisé selon 4 métiers :

- Le transport maritime, avec une flotte d’environ 35 navires opérant en Europe, dans l’Océan Indien, l’Afrique de l’Ouest, la Guyane française, la Polynésie et l’Océan Pacifique

- Le transport fluvial, avec plus de 160 unités opérant sur le Rhône, la Seine, la Loire, le Danube et le Rhin

- La Logistique multimodale, avec des services réguliers de transport de container en France, Belgique, Hollande, Allemagne et Suisse, par barges, trains et camions

- Le Service aux Industries, avec plusieurs installations en France dédiées au stockage de produits chimiques en conditionnés et au nettoyage de citernes camions et wagons

Sur la base d’une longue expérience dans le transport de produits pétroliers, chimiques et de gaz, et en ligne avec une politique RSE ambitieuse, le groupe Sogestran s’est pleinement investi pour le développement d’une solution fiable et sûre au service de l’industrie émergente du CCS.

