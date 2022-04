Harris Williams berät Maillis Plastics Solutions bei der Veräußerung an Teufelberger und die Sigma Plastics Group

FRANKFURT (Deutschland)--(BUSINESS WIRE)--Harris Williams, eine globale Investmentbank mit Schwerpunkt auf Beratungsdienstleistungen für Fusionen und Übernahmen, meldet den Verkauf von Maillis Plastics Solutions (MPS), einer unabhängigen Tochtergesellschaft der Maillis Group im Besitz von H.I.G. Capital (H.I.G.), an Teufelberger und die Sigma Plastics Group (Sigma). MPS ist ein führender europäischer Hersteller von Stretchfolien und Umreifungsbändern mit einem überzeugenden Angebot und klaren Bekenntnis zu Produktsicherheit und Nachhaltigkeit. Die von Jeff Perkins, Florian Ripperger, Robert Engelhardt und Sebastian Ruff von der Harris Williams Industrials Group geleitete Transaktion setzt den erfolgreichen Weg des Unternehmens im Verpackungssektor fort.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit H.I.G., der Maillis Group und dem Managementteam von MPS bei dieser erfolgreichen Transaktion“, sagte Jeff Perkins, Managing Director von Harris Williams. „Dieses Ergebnis unterstreicht, dass vermehrt internationales Interesse an attraktiven europäischen Verpackungsunternehmen besteht. Überdies stellt es die Fähigkeit von Harris Williams unter Beweis, internationale Transaktionen reibungslos durchführen zu können.“

„Die Position auf dem europäischen Markt sowie das überzeugende Wertangebot von MPS machen das Unternehmen zu einem begehrten Partner im europäischen Verpackungsbereich“, sagte Florian Ripperger, Director von Harris Williams. „Diese aufwendige Transaktion hat Parteien aus mehreren Ländern zusammengebracht. Teufelberger aus Österreich wird das Umreifungsgeschäft von MPS übernehmen, um die Marktposition in Europa zu stärken, und Sigma aus den USA wird für den Aufbau einer Präsenz in Europa das Stretchfoliensegment von MPS erwerben.“

MPS ist ein europäischer Lösungsanbieter für das Stretchen und Umreifen im Verpackungsbereich mit Hauptsitz im polnischen Karczew. Als Komplettanbieter führender Qualitätsprodukte bietet MPS die entscheidenden Komponenten für die sichere Lieferung von Produkten wie etwa Ladungssicherung und Palettenstabilität. Die Produkte des Unternehmens werden von einer Vielzahl internationaler Blue-Chip-Kunden in Europa verwendet.

H.I.G. ist eine weltweit führende Investmentgesellschaft für alternative Anlagen, die ein Eigenkapital von 48 Milliarden US-Dollar verwaltet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Miami und unterhält in den USA Niederlassungen in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta sowie internationale Zweigniederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro und São Paulo. H.I.G. ist auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen, operativ orientierten und wertsteigernden Ansatz. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in über 300 Unternehmen investiert und diese verwaltet. Das Portfolio der Firma umfasst gegenwärtig mehr als 100 Unternehmen mit Gesamterträgen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar.

Als Familienunternehmen in siebter Generation hat Teufelberger in seiner mehr als 230-jährigen Unternehmensgeschichte eine starke globale Marktposition in der Produktion von Faserseilen, Stahlseilen und Umreifungsbändern aufgebaut. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Umsatz von mehr als 290 Millionen Euro, verfügt über 12 internationale Standorte und beschäftigt über 1.350 Mitarbeiter. Das Produktportfolio umfasst Stahlseile für Seilbahnen, Krane und Forstanwendungen, synthetische Faserseile zum Beispiel für den Segelsport, die Personenabsturzsicherung, Baumpflege und Industrieanwendungen sowie sehr leistungsfähige Umreifungsbänder.

Sigma wurde 1978 von Alfred Teo gegründet und ist in Nordamerika die größte Folienextrusionsgruppe in privater Hand. Mit der Firmenzentrale in Pompano Beach, Florida, verfügt das Unternehmen über 42 Produktionsstätten, produziert jährlich über 2 Milliarden Pfund Harz und beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter. Sigma stellt ein breites Spektrum flexibler Verpackungsprodukte her und bedient damit Märkte wie Industrie, Landwirtschaft, Lebensmittelhandel, Medizin, Einzelhandel sowie Hygiene und Verarbeitung mit Folien.

