Genalta Power et Proton Technologies signent une lettre d'intention pour l'approvisionnement en combustible

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Le site Kopahawakenum ("remuer la poussière" en langue crie) de transformation du gaz de torche en électricité de 15 mégawatts annoncé par SaskPower, Flying Dust First Nation, et Genalta Power, qui sera opérationnel en 2023, projette d'acheter du gaz de torche au site de Proton Canada situé à proximité, d'après une lettre d'intention récemment signée entre le PDG de Genalta, Paul Miller, et le PDG de Proton, Grant Strem.

Dans l'optique de garantir un approvisionnement suffisant pour le site Kopahawakenum, ainsi que le contrat d'achat d'électricité (CAÉ) de Proton de 4,2 MW et d'autres preneurs, l'objectif est d'installer une unité de séparation cryogénique de l'air (USCA), qui injectera de l'oxygène pur et du CO2 tiers dans le gisement de pétrole sous-terrain de Proton afin d'augmenter les réactions de production d'hydrogène.

Les gaz froids de l'USCA peuvent séparer les gaz produits en les gelant ou les liquéfiant à diverses basses températures à la surface à l'aide d'un dispositif d'échange de chaleur passif. Les composants indésirables comme le CO2 seront renvoyés dans le sol, où des réactions pourront permettre de les solidifier, notamment sous la forme de roches carbonatées. Proton a démontré sa méthode brevetée pour accélérer la création de carbonate dans des parties poreuses du sol, en injectant la vidange de la chaudière à vapeur (fluide de déchets réactifs) dans un environnement de sous-sol riche en CO2.

Le CAÉ de Proton détient l'approbation finale, et les plans et schémas de construction sont en développement. Le CAÉ de Kopahawakenum de Genalta est approuvé sous condition dans le cadre du programme Oil and Gas Processing Investment Incentive (OGPII) de la Saskatchewan, et du Saskatchewan Petroleum Innovation Incentive (SPII), qui fournit des crédits de redevances à un taux de 15% et 25% des dépenses, respectivement, une fois les investissements privés réalisés.

Grant Strem déclare: "Je tiens à remercier Genalta, le gouvernement de la Saskatchewan, la First Nations Power Authority, et la Première nation de Flying Dust pour avoir lancé des améliorations audacieuses et créatives de nos systèmes énergétiques actuels. Des avantages économiques et écologiques découleront de ce premier projet, ainsi que de centaines, voire de milliers, de projets similaires dans le monde entier à long terme, grâce aux efforts et aux investissements des parties prenantes de cette première mondiale. Proton est très heureux de pouvoir compter sur Genalta en tant que client créatif et positif. Ce contrat d'enlèvement de carburant modulable contribue à justifier et à permettre une démonstration commerciale "assez petite pour être rapide" des éléments clés de la méthode utilisée par Proton pour produire de l'hydrogène à coût réduit, tout en piégeant le carbone dans le sol sous forme rocheuse. De nombreux sites pétroliers en phase avancée dans leur cycle de vie productif peuvent être réorientés pour produire une énergie propre, en s'appuyant sur les infrastructures et les investissements du passé. Nous prévoyons une expansion aussi rapide que possible."

Paul Miller déclare: "Kopahawakenum est un projet charnière qui aidera le secteur énergétique de la Saskatchewan à atteindre les objectifs annoncés par le gouvernement fédéral visant à réduire de 30% les émissions sectorielles de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. En outre, le projet inclura les Premières nations dans la gérance énergétique de la province d'une manière pertinente, créant ainsi des emplois pérennes et une approche reproductible utilisant le gaz de torche et à évacuation pour la production d'électricité. L'approvisionnement en combustible de Proton joue un rôle crucial dans le projet Kopahawakenum. Nous remercions Proton pour sa collaboration et son soutien; son projet visionnaire change la donne pour le secteur énergétique avec un potentiel considérable de fourniture en grandes quantités de combustible zéro émission à un prix compétitif sur le marché mondial. Nous sommes fiers de travailler à leur côté afin de réduire les émissions dans la Saskatchewan, et espérons utiliser leur hydrogène propre à l'avenir, alors que nous continuons à renforcer notre base d'énergie propre dans la province."

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter info@proton.energy ou investorrelations@proton.energy.

