Genalta Power e Proton Technologies firmano una LOI per la fornitura di carburante

CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--La centrale termoelettrica a gas da 15 megawatt di Kopahawakenum (“Scalciare la polvere” in lingua Cree) annunciata da SaskPower, Flying Dust First Nation e Genalta Power, online 2023, prevede l'acquisizione di gas naturale dalle vicine riserve di Proton Canada, secondo una lettera d'intenti firmata recentemente dal CEO di Genalta, Paul Miller, e dal CEO di Proton, Grant Strem.

Per garantire una fornitura sufficiente per alla centrale termoelettrica di Kopahawakenum Facility, oltre al contratto di acquisto di 4,2 MW di energia elettrica da parte di Proton e altre parti interessate, il programma prevede l'installazione di una Cryogenic Air Separation unit (ASU, unità criogenica di separazione dell'aria), per iniettare ossigeno puro e CO2 di terze parti nel deposito sotterraneo di petrolio di Proton per incrementare le reazioni che producono idrogeno.

I gas freddi provenienti dalla ASU sono in grado di separare i gas prodotti congelandoli o liquefacendoli a varie temperature fredde in superficie utilizzando scambio di calore passivo. Componenti indesiderate come la CO2 vengono rinviate al suolo, dove le reazioni possono provocarne la solidificazione in masse simili a roccia carbonata. Proton ha dimostrato il metodo brevettato per accelerare la creazione di carbonato nei pori del suolo iniettando getti di vapore bollente (fluido reattivo dai flussi di rifiuti) nel loro ambiente del sottosuolo ricco di CO2.

La PPA di Proton ha ricevuto l'approvazione finale e i programmi e progetti di costruzione sono in corso. La PPA Kopahawakenum di Genalta ha ricevuto l'autorizzazione condizionale nell'ambito dell'Oil and Gas Processing Investment Incentive (OGPII), l'incentivo agli investimenti nel settore petrolifero e del gas del Saskatchewan, e del Saskatchewan Petroleum Innovation Incentive (SPII), che offre crediti per i diritti al tasso del 15% e del 25% di spese rispettivamente, dopo aver eseguito gli investimenti privati.

Grant Strem ha dichiarato, “Voglio ringraziare Genalta, il governo del Saskatchewan, la First Nations Power Authority, e la Flying Dust First Nation per aver reso possibile con audacia e creatività i miglioramenti nei nostri attuali sistemi energetici. Ci saranno vantaggi economici ed ecologici grazie a questo primo progetto, e a nostro avviso anche grazie a centinaia o perfino migliaia di progetti più grandi a livello globale nel tempo, grazie agli sforzi e agli investimenti di quanti sono coinvolti in questa opera pionieristica a livello mondiale. Proton è entusiasta di avere Genalta come cliente creativo e positivo. Questa iniziativa di flex-fuel off-take aiuta a giustificare e consentire una dimostrazione commerciale di “small enough to be fast” (abbastanza piccolo da essere veloce) di elementi essenziali del metodo Proton di produrre idrogeno a bassi costi intrappolando carbonio all'interno del suolo come roccia. Molte risorse petrolifere alla fine del loro ciclo di vita possono essere destinate a usi diversi per produrre energia pulita, sfruttando l'infrastruttura e gli investimenti esistenti. Prevediamo di ampliare le operazioni il più rapidamente possibile”.

Paul Miller ha dichiarato, “Kopahawakenum è un progetto pietra miliare che aiuterà il settore energetico del Saskatchewan a raggiungere gli obiettivi annunciati dal governo federale di ridurre le emissioni di GHG del 30% nel settore entro il 2030. Inoltre, includerà First Nations nella guida energetica nella provincia nella gestione dell'energia nella provincia in modo significativo, creando posti di lavoro nel lungo termine e un approccio ripetibile all'utilizzo di gas Flare e Vent Gas per la produzione di energia elettrica. La fornitura di combustibile di Proton è essenziale per il progetto Kopahawakenum. Ringraziamo Proton per la loro collaborazione e il loro sostegno; il loro progetto visionario è un elemento rivoluzionario nel settore energetico, con enorme potenziale per fornire grandi quantità di combustibile a emissioni zero a basso costo al mercato globale. Siamo fieri di collaborare con loro per ridurre ulteriormente le emissioni in Saskatchewan e speriamo di utilizzare in futuro il loro idrogeno pulito mentre continuiamo ad ampliare la nostra base energetica pulita nella provincia”.

Per maggiori informazioni contattare info@proton.energy oppure investorrelations@proton.energy.

