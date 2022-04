Bioenterprise Canada accueille de nouveaux commanditaires de l’innovation

GUELPH, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Bioenterprise, le réseau foodtech et agtech du Canada, dévoile son engagement à soutenir les objectifs climatiques du Canada en accueillant cinq nouveaux commanditaires de l’innovation durable. Aramark, Bayer, BASF, MNP et Norton Rose Fulbright contribuent à stimuler les efforts du réseau en matière d’innovation durable visant à positionner le Canada comme chef de file de la durabilité et de la sécurité alimentaires.

« Nous aspirons tous à un avenir meilleur et plus durable, et en cette période de bouleversement à l’échelle mondiale, une occasion réelle s’offre à nous de façonner la façon dont nous voulons vivre, travailler et nous nourrir grâce à l’innovation durable », affirme Dave Smardon, PDG de Bioenterprise Canada. « L’innovation influence tous les aspects de notre secteur, de la santé des sols au bien-être des animaux en passant par les bioproduits et les stratégies de réduction des déchets, et nous sommes heureux que ces entreprises de premier plan se joignent à nous pour soutenir et promouvoir l’innovation durable sous toutes ses formes. »

En tant qu’organisation, Bioenterprise Canada s’est engagée à aider le Canada à atteindre ses objectifs de durabilité en fournissant des services de commercialisation personnalisés aux entreprises foodtech et agtech novatrices, en offrant des programmes qui soutiennent le développement de produits durables et de solutions écotechnologiques, en encourageant la collaboration entre les experts de l’industrie, les accélérateurs et les établissements de recherche et en jouant un rôle actif lors d’événements pédagogiques et dans le débat public entourant l’action climatique.

« Nous avons accompli de grands progrès dans la réduction de l’empreinte carbone de notre production alimentaire et agricole, et l’innovation nous procure une occasion exceptionnelle d’en faire encore plus pour aider le Canada à atteindre son objectif de carboneutralité d’ici 2050, tout en continuant à veiller à la sécurité alimentaire dans le monde », affirme Denise Dewar, conseillère en innovation de Bioenterprise. « Il est donc essentiel que différents interlocuteurs soient présents à la table pour partager leur expertise et remettre en question la vision traditionnelle de ce que peut être et devrait être notre avenir collectif. »

Les commanditaires de l’innovation de Bioenterprise mettront en commun leurs connaissances avec d’autres entreprises foodtech et agtech au sujet des pratiques durables; ils participeront aussi à des projets et à des programmes visant à promouvoir les efforts du Canada en matière de durabilité et de salubrité alimentaires sur la scène mondiale et s’engageront activement à avoir un impact positif sur les questions sociales. Ils joueront aussi un rôle déterminant dans la commercialisation de nouveaux produits innovateurs et établiront des liens avec le réseau national d’entreprises, de conseillers et de chercheurs de Bioenterprise pour faire avancer leurs propres initiatives en matière de durabilité.

Pour en savoir davantage sur l’engagement de Bioenterprise envers l’innovation durable et sur ses partenaires de l’innovation durable, et pour obtenir des exemples d’innovations durables soutenues par ses programmes, consultez le https://bioenterprise.ca/fr/innovation-durable/.

Bioenterprise Canada est le réseau foodtech et agtech du Canada. Fort de plus de 15 ans d’expérience au service de l’industrie, ce réseau national et international d’établissements de recherche, d’universitaires, de mentors et d’experts, d’intervenants du gouvernement et d’acteurs de l’industrie aide les petites et moyennes entreprises du secteur, partout au pays, à connecter, à innover et à grandir. Grâce à son réseau de partenaires chevronnés, Bioenterprise Canada offre un vaste éventail de connaissances spécialisées et de services de soutien à ses membres, et les partenariats établis avec d’autres secteurs contribuent à ouvrir la voie à de nouvelles technologies et plateformes afin d’aider les entreprises foodtech et agtech à innover et à évoluer. Pour en savoir davantage, consultez le https://bioenterprise.ca/fr/.