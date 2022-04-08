Mavenir獲得沃達豐葡萄牙公司授予的雲端原生融合分封核心網路合約

葡萄牙里斯本和英國雷丁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--葡萄牙領先的電信服務提供者沃達豐葡萄牙公司(Vodafone Portugal)和Mavenir今天宣布，繼選擇Mavenir作為策略性5G融合核心(Converged Core)網路供應商之後，沃達豐葡萄牙將為其完全容器化的融合分封核心(Converged Packet Core)網路選用MAVcore解決方案。Mavenir是一家網路軟體供應商，致力於利用可以在任何雲端上執行並改變世界連接方式的雲端原生軟體來建置適用於未來需求的網路。

MAVcore系列涵蓋Mavenir領先的融合分封核心和策略控制解決方案，可提供新一代現代化資料網路。MAVcore解決方案將幫助實現向容器化和自動化的雲端原生網路轉型——為未來的行動網路演進提供靈活性，包括為葡萄牙的沃達豐客戶推出顛覆性的創新型5G獨立組網應用。

5G融合分封核心解決方案採用雲端原生容器化技術設計，提供可全面擴充的虛擬化網路架構。該解決方案使用了在商業現成(COTS)硬體上執行的軟體，具有經濟性、靈活性和敏捷性。Mavenir融合分封核心支援多網路接取（2G、3G、4G、5G），使沃達豐等通訊服務提供者(CSP)能夠規劃未來成長並進一步關注安全性和可靠性。它簡化了網路轉型，並透過完全自動化提升營運效率。

沃達豐葡萄牙網路總監Paulino Correa表示：「業界為5G解決方案演進確定了幾大步驟——第一步的解決方案已於去年11月推出——現在來到了第二步，即5G獨立組網(SA)核心，它在使用案例方面會帶來更強大的技術革命。對於我們的策略性5G獨立組網核心供應商，我們一直期待一家以創新為中心的供應商，同時為我們提供技術領先的融合分封核心解決方案。隨著5G解決方案的演進，我們和Mavenir在我們的實驗室持續研究了1年多的5G SA，現已準備好交付雲端原生分組核心平臺。該平臺將改變我們的網路，並為強大的應用和差異化使用案例做好準備。」

Mavenir行銷長Stefano Cantarelli表示：「Mavenir一直在與沃達豐集團合作推展各種專案。我們很高興現在能夠參與他們依照Spring 3 Cosmos計畫開發的新一代融合分封核心網路的工作。我們期待將沃達豐葡萄牙的現有網路轉變為動態、敏捷、完全自動化簡化操作且以雲端原生為基礎的平臺。」

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體定義單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商加速軟體網路轉型，這些服務商服務於全球50%以上的用戶。www.mavenir.com

關於沃達豐葡萄牙：

沃達豐葡萄牙隸屬於領先的技術通訊公司沃達豐集團(Vodafone Group)。沃達豐是歐洲第一大行動和固定網路營運商，也是全球領先的物聯網連接服務提供者。沃達豐集團在21個國家經營行動和固定網路，並與另外48個國家的行動網路攜手合作。沃達豐葡萄牙目前透過其新一代網路為360萬戶家庭和企業提供服務，並擁有超過460萬行動客戶。

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