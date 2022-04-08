Mavenir获得沃达丰葡萄牙公司授予的云原生融合分组核心网络合同

葡萄牙里斯本和英国雷丁--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--葡萄牙领先的电信服务提供商沃达丰葡萄牙公司(Vodafone Portugal)和Mavenir今天宣布，继选择Mavenir作为战略性5G融合核心(Converged Core)网络供应商之后，沃达丰葡萄牙将为其完全容器化的融合分组核心(Converged Packet Core)网络选用MAVcore解决方案。Mavenir是一家网络软件提供商，致力于利用可以在任何云上运行并改变世界连接方式的云原生软件来构建面向未来的网络。

MAVcore系列涵盖Mavenir领先的融合分组核心和策略控制解决方案，可提供新一代现代化数据网络。MAVcore解决方案将助力实现向容器化和自动化的云原生网络转型——为未来的移动网络演进提供灵活性，包括为葡萄牙的沃达丰客户推出颠覆性的创新型5G独立组网应用。

5G融合分组核心解决方案采用云原生容器化技术设计，提供可全面扩展的虚拟化网络架构。该解决方案使用了在商业现成(COTS)硬件上运行的软件，具有经济性、灵活性和敏捷性。Mavenir融合分组核心支持多网络接入（2G、3G、4G、5G），使沃达丰等通信服务提供商(CSP)能够规划未来增长并进一步关注安全性和可靠性。它简化了网络转型，并通过完全自动化提升运营效率。

沃达丰葡萄牙网络总监Paulino Correa表示： “ 业界为5G解决方案演进确定了几大步骤——第一步的解决方案已于去年11月推出——现在来到了第二步，即5G独立组网(SA)核心，它在用例方面会带来更强大的技术革命。对于我们的战略性5G独立组网核心供应商，我们一直期待一家以创新为中心的供应商，同时为我们提供技术领先的融合分组核心解决方案。随着5G解决方案的演进，我们和Mavenir在我们的实验室持续研究了1年多的5G SA，现已准备好交付云原生分组核心平台。该平台将改变我们的网络，并为强大的应用和差异化用例做好准备。”

Mavenir首席营销官Stefano Cantarelli表示： “ Mavenir一直在与沃达丰集团合作开展各种项目。我们很高兴现在能够参与到他们依照Spring 3 Cosmos计划开发的新一代融合分组核心网络的工作中。我们期待将沃达丰葡萄牙的现有网络转变为动态、敏捷、完全自动化简化操作且基于云原生的平台。”

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

关于沃达丰葡萄牙：

沃达丰葡萄牙隶属于领先的技术通信公司沃达丰集团。沃达丰是欧洲第一大移动式和固定式网络运营商，也是全球领先的物联网连接服务提供商。沃达丰集团在21个国家运营移动式和固定式网络，并与另外48个国家的移动网络携手合作。沃达丰葡萄牙目前通过其新一代网络为360万户家庭和企业提供服务，并拥有超过460万移动客户。

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