LISBONNE, Portugal et READING, Royaume-Uni--(BUSINESS WIRE)--Vodafone Portugal, l’un des principaux fournisseurs de télécommunications au Portugal, et Mavenir, le fournisseur de logiciels réseau qui construit l’avenir des réseaux avec un logiciel cloud-natif exécutable sur n’importe quel cloud et transforme la façon dont le monde se connecte, ont annoncé aujourd’hui que Vodafone Portugal utilisera la solution MAVcore pour son cœur de réseau par paquets convergents (Converged Packet Core) pour le transport « conteneurisé » de l’ensemble de ses données, après avoir sélectionné Mavenir comme fournisseur stratégique de son cœur de réseau 5G.

La famille MAVcore comprend la solution « Converged Packet Core » avec contrôle (Converged Packet Core and Policy Control) » de Mavenir à la pointe de la technologie, offrant un réseau de données modernisé de nouvelle génération. La solution MAVcore permettra la transformation en un réseau cloud-natif conteneurisé et automatisé, offrant la flexibilité nécessaire à l’évolution future du réseau mobile, y compris le lancement d’applications 5G autonomes, perturbatrices et innovantes pour les clients de Vodafone au Portugal.

La solution 5G « Converged Packet Core » s’appuie sur des techniques conteneurisées cloud-natives fournissant une architecture réseau entièrement évolutive et virtualisée. La solution utilise un logiciel fonctionnant sur du matériel en vente libre dans le commerce (commercial off the shelf, COTS) qui assure rentabilité, flexibilité et agilité. Mavenir Converged Packet Core avec support multi-accès (2G, 3G, 4G, 5G) permet aux opérateurs de télécommunication comme Vodafone de planifier leur croissance future et de se concentrer davantage sur la sécurité et la fiabilité. Elle simplifie la transformation des réseaux et permet des gains d’efficacité opérationnelle grâce à une automatisation complète.

Paulino Correa, directeur réseau chez Vodafone Portugal, a déclaré : « Le secteur définit plusieurs étapes pour la 5G ; la première a été lancée en novembre - mais c’est la deuxième étape, le cœur 5G autonome (5G Stand Alone Core), qui apportera la révolution technologique la plus puissante en termes de cas d’utilisation. Pour notre fournisseur stratégique, le « 5G Stand Alone Core », nous recherchions un fournisseur qui aurait l’innovation à cœur et serait capable de nous fournir une solution de cœur de réseau convergée à la pointe de la technologie. Nous travaillons sur la 5G SA avec Mavenir au sein de notre laboratoire depuis plus d’un an et sommes maintenant prêts à fournir une plate-forme Packet Core cloud-natve qui saura transformer notre réseau et le préparer pour des applications puissantes et des cas d’utilisation différenciables, à mesure que la solution 5G évoluera. »

Stefano Cantarelli, directeur marketing de Mavenir, a confié pour sa part : « Mavenir a travaillé avec Vodafone Group sur divers projets et nous sommes ravis de faire désormais partie de leur réseau « Converged Packet Core » de nouvelle génération dans le cadre du programme Spring 3 Cosmos. Nous sommes par ailleurs impatients de transformer le réseau existant de Vodafone Portugal en une plate-forme dynamique, agile, entièrement automatisée basée sur le cloud pour un fonctionnement simplifié. »

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. Prestataire unique, sur son secteur, à pouvoi rfournir des logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir s’attache à transformer la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux pilotés par logiciels pour plus de 250 opérateurs de télécommunication, répartis dans plus de 120 pays, desservant plus de 50 % des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

À propos de Vodafone Portugal :

Vodafone Portugal fait partie de Vodafone Group, une société de communication technologique de premier plan. Vodafone est le plus important opérateur de réseaux mobiles et fixes en Europe et l’un des principaux fournisseurs mondiaux offrant une connectivité cellulaire mondiale pour l'internet des objets (IoT). Vodafone Group exploite des réseaux mobiles et fixes dans 21 pays, et travaille en partenariat avec des réseaux mobiles dans 48 autres pays. Vodafone Portugal dessert actuellement 3,6 millions de foyers et d’entreprises grâce à son réseau de nouvelle génération et compte plus de 4,6 millions de clients mobiles.

https://www.vodafone.pt/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.