AIT Worldwide Logistics全球辦事處網路擴張至印度

伊利諾州伊塔斯卡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--國際貨運代理公司AIT Worldwide Logistics自豪地宣佈已在印度門戶城市孟買開設最新辦事處。該辦事處的初始團隊由11名資深物流專業人士組成，接下來，AIT還計畫於2022年及以後在印度的多個策略性地點設立更多辦事處。

AIT商務長Greg Weigel表示，此次將100多個辦事處構成的全球網路擴張至印度，將進一步提升公司對全球客戶的回應能力，以因應客戶在印度這一全球第二人口大國的貨運往來需求。

Weigel表示：「在印度成立專門的團隊後，我們將能夠為託運人提供更完善的服務。孟買辦事處與AIT全球營運平臺全面連接，讓我們能夠為客戶提供最無縫的體驗。」

AIT印度和中東地區副總裁Vikram Paul表示，相比其他國家，印度的物流成本較高，但其團隊正在建立獨特的精益營運模式以因應這一現狀。

Paul表示：「外包特定領域的財務、人力資源和營運執行使我們得以控制成本，同時專注於我們的核心業務——為客戶提供世界一流的物流解決方案。盡可能保持高效營運有助於我們為客戶帶來更強的競爭力。我們的印度團隊不僅靈活而且經驗豐富，最重要的是，他們體現『創業者』心態，這種心態與印度這個正在崛起的製造大國和淨出口國的身份十分契合。」

AIT孟買團隊目前已著手處理往來於中國、印尼、北美、波蘭、阿拉伯聯合大公國和西歐等地的各種空運和海運業務。透過在印度的所有主要機場和港口經營業務，該團隊將為該地區汽車、消費品零售、生命科學和科技產業的知名客戶提供支援。

AIT印度團隊的人員規模預計將在年底前擴大至近三倍，同時將取得更多許可證，以推進整合式供應鏈解決方案服務，從而與空運和海運業務形成互補。

AIT可望於2022年稍晚在德里國家首都轄區(National Capital Territory of Delhi)開設其在印度的下一個業務機構，之後還會陸續設立更多據點。

AIT Worldwide Logistics India Private Limited

Unit No. 415, A-Wing, Kanakia Wallstreet

Chakala, Andheri Kurla Road, Andheri (East)

Mumbai 400093

關於AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics是全球貨運代理公司，幫助企業擴大接觸全球市場，協助企業銷售和/或採購原材料、零件和成品，並促進企業成長。40多年來，這家總部位於芝加哥的供應鏈解決方案領軍企業一直採用協商的方式來建立全球網路，並在幾乎所有產業都建立了值得信賴的合作關係，包括航太、汽車、消費零售、食品、政府、醫療、高科技、工業和生命科學等。在可擴充、方便易用的科技支援下，AIT靈活的業務模式透過海、空、陸地和鐵路聯運而使送貨到府客製化，且能夠做到準時且符合預算。借助遍佈亞洲、歐洲和北美的100多個據點的專業團隊成員，AIT的全方位服務還包括通關、倉庫管理和白手套服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.aitworldwide.com。

我們的使命

在AIT，我們積極尋求機會，提供卓越的全球物流解決方案以贏得客戶信任，同時極為珍視我們的同事、合作夥伴和社區。

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