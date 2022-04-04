AIT Worldwide Logistics全球办公网络扩张至印度

伊利诺伊州伊塔斯卡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--国际货代公司AIT Worldwide Logistics自豪地宣布已在印度门户城市孟买开设了最新办事处。该办事处的初始团队由11名资深物流专业人士组成，接下来，AIT还计划于2022年及以后在印度的多个战略地点设立更多办事处。

AIT首席商务官Greg Weigel表示，此次将公司覆盖100多处办公网点的全球办公网络扩张至印度，将进一步提升其对全球客户的响应能力，满足客户在印度这一全球第二人口大国的货运往来需求。

Weigel表示：“在印度成立专门的团队后，我们将能够为托运人提供更完善的服务。孟买办事处与AIT全球运营平台全面连接，让我们能够为客户提供尽可能无缝的体验。”

AIT印度和中东地区副总裁Vikram Paul表示，相比其他国家，印度的物流成本较高，但其团队正在建立一种独特的精益运营模式以应对这一现状。

Paul表示：“通过外包特定领域的财务、人力资源和运营业务，我们得以控制成本，同时专注于我们的核心业务——为客户提供世界一流的物流解决方案。通过尽可能保持高效运营，我们将为客户带来更强的竞争力。我们的印度团队不仅灵活而且经验丰富，最重要的是，他们怀揣‘创业者’的心态，这种心态与印度这个正在崛起的制造大国和净出口国的身份十分契合。”

AIT孟买团队目前已着手处理往来于中国、印度尼西亚、北美、波兰、阿联酋和西欧等地的各种空运和海运业务。通过在印度的所有主要机场和港口开展业务，该团队将服务于该地区汽车、消费品零售、生命科学和技术产业的各大知名客户。

AIT印度团队的人员规模预计将在年底前扩大至近三倍，同时将取得更多许可证，以推进一体化供应链解决方案服务，从而与空运和海运业务形成互补。

AIT预计将于2022年晚些时候在德里国家首都辖区(National Capital Territory of Delhi)开设其在印度的下一个业务机构，之后还会陆续设立更多办公网点。

AIT Worldwide Logistics India Private Limited

Unit No. 415, A-Wing, Kanakia Wallstreet

Chakala, Andheri Kurla Road, Andheri (East)

Mumbai 400093

关于AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics是一家国际性货代公司，致力于帮助各公司扩大接触全球各大市场的渠道，助力公司销售和/或采购原材料、部件和成品，并促进各公司发展壮大。40多年来，这家总部位于芝加哥的供应链解决方案领军企业一直采用协商的方式来打造全球网络，并在几乎所有行业都建立了值得信赖的合作关系，包括航天、汽车、消费零售、食品、政府、医疗、高科技、工业和生命科学等。基于可扩展的、方便易用的技术，AIT灵活的业务模式通过海、空、陆地和铁路联运实现了定制式的门到门交付，且能够做到按时、按预算完成。借助遍布亚洲、欧洲和北美的100多个网点的专业团队成员，AIT的全面服务还包括通关、仓库管理和白手套服务。如需了解更多信息，请访问www.aitworldwide.com。

我们的使命

在AIT，我们积极寻求机会，通过交付卓越的全球物流解决方案赢得客户信任，同时极为珍视我们的同事、合作伙伴和社区。

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