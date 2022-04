Rede global de escritórios da AIT Worldwide Logistics se expande para Índia

AIT’s rapidly growing network of global offices expands to India with a new facility in Mumbai. The global freight forwarder's lean business model in India helps control logistics costs and improves operational efficiency.

AIT’s rapidly growing network of global offices expands to India with a new facility in Mumbai. The global freight forwarder's lean business model in India helps control logistics costs and improves operational efficiency.

ITASCA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--A agente de cargas global AIT Worldwide Logistics tem a satisfação de anunciar a inauguração de sua mais nova unidade na cidade indiana de Mumbai, um verdadeiro portal de acesso para a região. Com uma equipe inicial de 11 experientes profissionais de logística, o escritório é o primeiro de diversas unidades da AIT que devem ser abertas em localidades estratégicas por toda a Índia em 2022 e nos próximos anos.

De acordo com Greg Weigel, diretor de negócios da AIT, a expansão da rede mundial da empresa de mais de 100 escritórios aumenta sua capacidade de resposta para clientes globais que enviam e recebem remessas no segundo país mais populoso do mundo.

“Estabelecer uma equipe dedicada na Índia aumenta a integridade do serviço para transportadores”, explicou Weigel. “A ampla conexão do escritório com a plataforma de operações globais da AIT nos permite proporcionar a experiência mais integrada possível a nossos clientes”.

Embora os custos de logística na Índia tendam a ser elevados em comparação com os de outros países, Vikram Paul — vice-presidente da AIT para a Índia e o Oriente Médio — afirmou que sua equipe está enfrentando essa situação com o estabelecimento de um modelo operacional único e enxuto.

“Ao terceirizarmos determinadas áreas de finanças, recursos humanos e execução operacional, controlamos custos e podemos nos concentrar nos aspectos essenciais de nossas atividades: soluções logísticas de padrão internacional para os clientes”, declarou Paul. “Manter a maior eficiência possível em nossas operações nos ajuda a tornar nossos clientes mais competitivos. A equipe indiana é ágil e experiente, mas acima de tudo, incorpora uma mentalidade de ‘startup’ que se correlaciona com o crescimento da Índia como um fabricante e exportador líquido.”

A AIT-Mumbai já está lidando com uma grande variedade de remessas aéreas e marítimas com origem e destino na China, Indonésia, América do Norte, Polônia, Emirados Árabes Unidos e Europa Ocidental, entre outras regiões. Com operações em todos os principais aeroportos e portos da Índia, a equipe apoia clientes que representam os proeminentes setores automotivo, de varejo de consumo, ciências da vida e tecnologia da região.

A equipe indiana deve quase quadruplicar até o final do ano enquanto garante as licenças adicionais para possibilitar os serviços de soluções integradas em cadeia de abastecimento que vão complementar operações aéreas e marítimas.

A próxima unidade da AIT na Índia deve ser inaugurada no Território da Capital Nacional de Déli no final de 2022, que antecederá a abertura de novas unidades.

AIT Worldwide Logistics India Private Limited

Unit N.° 415, A-Wing, Kanakia Wallstreet

Chakala, Andheri Kurla Road, Andheri (East)

Mumbai 400093, Índia



Sobre a AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics é uma agente de cargas global que ajuda empresas a crescerem expandindo o acesso a mercados em todo o mundo para que possam vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Por mais de 40 anos, a líder em soluções de cadeia de abastecimento com sede em Chicago confia em uma abordagem consultiva para desenvolver uma rede global e parcerias confiáveis em praticamente todos os setores, entre eles, aeroespacial, automotivo, varejo de consumo, alimentos, governo, saúde, alta tecnologia, ciências industriais e da vida. Apoiado por tecnologias redimensionáveis e intuitivas, o flexível modelo de negócios da AIT personaliza entregas de porta a porta por via marítima, aérea, terrestre e ferroviária, sempre dentro do prazo e do orçamento. Com profissionais atuando em mais de 100 localidades na Ásia, Europa e América do Norte, as opções de serviços completos da AIT também incluem liberação alfandegária, gestão de armazém e serviços especializados. Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Nossa missão

Na AIT, buscamos vigorosamente oportunidades para ganhar a confiança dos nossos clientes, oferecendo soluções excepcionais de logística mundialmente e valorizando com paixão nossos colegas de trabalho, parceiros e comunidades.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.