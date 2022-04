Le rete globale di filiali di AIT Worldwide Logistics si espande in India

AIT’s rapidly growing network of global offices expands to India with a new facility in Mumbai. The global freight forwarder's lean business model in India helps control logistics costs and improves operational efficiency.

ITASCA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Lo spedizioniere globale AIT Worldwide Logistics è orgoglioso di annunciare l’apertura di una filiale a Mumbai, un importante centro nevralgico dell’India. La filiale, che si avvarrà inizialmente della collaborazione di 11 professionisti esperti in materia di logistica, è la prima di una serie di filiali AIT di cui è prevista l’apertura in diverse località strategiche nella Repubblica dell’India a partire dal 2022.

A detta di Greg Weigel, direttore commerciale di AIT, l’espansione della rete mondiale dell’azienda, che comprende più di 100 filiali, permetterà di rispondere in maniera più efficiente alle esigenze dei clienti globali che effettuano spedizioni da e verso il secondo Paese più popoloso del mondo.

“La creazione di un team dedicato in India migliorerà l’integrità del servizio per gli spedizionieri”, ha affermato Weigel. “La piena integrazione della filiale con la piattaforma operativa globale di AIT ci consentirà di fornire ai clienti l’esperienza più fluida possibile”.

Sebbene i costi logistici tendano a essere più elevati in India rispetto ad altre nazioni secondo Vikram Paul, vicepresidente di AIT per le regioni India e Medio Oriente, il suo team sta sfidando lo status quo con la creazione di un modello operativo snello unico.

“L’esternalizzazione di alcuni aspetti delle operazioni relative alle finanze, alle risorse umane e all’esecuzione operativa, ci permette di contenere i costi e di concentrarci sulla nostra attività principale, ovvero fornire ai clienti soluzioni logistiche di prim’ordine”, ha dichiarato Paul. “Il mantenimento della massima efficienza operativa ci aiuta a rendere i nostri clienti più competitivi. Il team in India è agile e competente e, soprattutto, possiede la mentalità da ‘start-up’ che ben si confà all’emergere dell’India come produttore ed esportatore netto”.

AIT-Mumbai sta già gestendo un elevato volume di spedizioni aeree e transoceaniche da e verso numerose regioni, tra cui Cina, Indonesia, Nord America, Polonia, Emirati Arabi Uniti ed Europa occidentale. Con operazioni in tutti i principali aeroporti e porti marittimi dell’India, il team fornisce assistenza a clienti operanti in mercati importanti nella regione, tra cui i settori automobilistico, della vendita al dettaglio, delle scienze della vita e tecnologico.

Il team in India verrà pressoché quadruplicato entro la fine dell’anno e verranno acquisite ulteriori licenze per supportare i servizi integrati per catene di approvvigionamento che andranno a integrare le operazioni aeree e marittime.

Un’altra filiale AIT dovrebbe aprire in India nel Territorio della capitale nazionale di Delhi entro la fine del 2022, cui faranno seguito altre località.

AIT Worldwide Logistics India Private Limited

Unit No. 415, A-Wing, Kanakia Wallstreet

Chakala, Andheri Kurla Road, Andheri (East)

Mumbai 400093

Informazioni su AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics è uno spedizioniere globale che aiuta le imprese a crescere espandendo l’accesso a mercati di tutto il mondo dove possono vendere e/o procurarsi materie prime, componenti e prodotti finiti. Il fornitore leader di soluzioni per catene di fornitura con sede a Chicago fa affidamento da più di 40 anni su un approccio consultivo per lo sviluppo di una rete globale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione fondati sulla fiducia in pressoché tutti i settori, tra cui aerospaziale, automobilistico, vendita al dettaglio, alimentare, governativo, sanitario, high-tech, industriale e scienze della vita. Sfruttando tecnologie scalabili e facili da usare, il modello commerciale flessibile di AIT personalizza le consegne porta a porta via mare, aria, terra e ferrovia puntualmente ed entro i limiti di spesa. Le opzioni full-service di AIT, forte di collaboratori altamente competenti impiegati presso più di 100 sedi internazionali in Asia, in Europa e nel Nord America, includono servizi di sdoganamento, gestione di magazzini e consegne “in guanti bianchi” (white glove). Per ulteriori informazioni visitate www.aitworldwide.com.

La nostra missione

AIT non perde occasione per meritarsi la fiducia dei propri clienti fornendo loro soluzioni logistiche eccezionali in tutto il mondo, al tempo stesso valorizzando i propri collaboratori e partner, così come le comunità in cui opera.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.