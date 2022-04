Het wereldwijde kantorennetwerk van AIT Worldwide Logistics breidt uit naar India

AIT’s rapidly growing network of global offices expands to India with a new facility in Mumbai. The global freight forwarder's lean business model in India helps control logistics costs and improves operational efficiency.

ITASCA, Illinois (VS)--(BUSINESS WIRE)--Wereldwijde expediteur AIT Worldwide Logistics kondigt met trots de opening aan van zijn nieuwste locatie in de gateway-stad Mumbai, India. Het kantoor wordt bemand door een eerste team van 11 ervaren logistieke professionals en is het eerste van meerdere AIT-faciliteiten die in 2022 en daarna op strategische locaties in de Republiek India worden geopend.

Volgens Greg Weigel, Chief Business Officer van AIT, verbetert de uitbreiding van het wereldwijde netwerk van het bedrijf met meer dan 100 kantoren de responsiviteit voor wereldwijde klanten die van en naar het op een na dichtstbevolkte land ter wereld verzenden.

“Het opzetten van een toegewijd team in India verbetert de service-integriteit voor verzenders”, zei Weigel. “De uitgebreide verbinding van het kantoor met het wereldwijde operatieplatform van AIT stelt ons in staat klanten de meest naadloze ervaring te bieden die mogelijk is.”

Hoewel de logistieke kosten in India vaak hoog zijn in vergelijking met andere landen, zei Vikram Paul, vice-president van India en het Midden-Oosten van AIT, dat zijn team de status-quo countert door een uniek, lean operationeel model op te zetten.

“Door bepaalde gebieden van financiën, human resources en operationele uitvoering uit te besteden, beheersen we de kosten terwijl we ons concentreren op de kern van ons bedrijf – logistieke oplossingen van wereldklasse voor klanten”, zei Paul. “Door onze activiteiten zo efficiënt mogelijk te houden, kunnen we onze klanten concurrerender maken. Het India-team is wendbaar en ervaren, maar bovenal belichamen ze een ‘start-up’-mentaliteit die correleert met de opkomst van India als netto-fabrikant en -exporteur.”

AIT-Mumbai verwerkt al een breed scala aan lucht- en zeevrachtzendingen van en naar onder meer China, Indonesië, Noord-Amerika, Polen, de Verenigde Arabische Emiraten en West-Europa. Met activiteiten op alle grote luchthavens en in zeehavens in heel India, ondersteunt het team klanten die de prominente auto-, consumentenretail-, levenswetenschappen- en technologie-industrieën in de regio vertegenwoordigen.

Het team in India zal naar verwachting voor het einde van het jaar bijna verviervoudigen in omvang en tegelijkertijd aanvullende licenties verkrijgen om de geïntegreerde diensten voor toeleveringsketenoplossingen te faciliteren die een aanvulling vormen op de lucht- en oceaanoperaties.

De volgende AIT-faciliteit in India zal naar verwachting later in 2022 worden geopend in het National Capital Territory of Delhi, en er zullen meer locaties volgen.

AIT Worldwide Logistics India Private Limited

Unit No. 415, A-Wing, Kanakia Wallstreet

Chakala, Andheri Kurla Road, Andheri (East)

Mumbai 400093



Over AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics is een mondiale vrachtexpediteur die bedrijven helpt groeien door de toegang tot markten over de hele wereld te vergroten waar zij hun grondstoffen, onderdelen en eindproducten kunnen verkopen/inkopen. Al ruim 40 jaar vertrouwt de in Chicago gevestigde marktleider op het gebied van toeleveringsketenoplossingen op een adviserende benadering om een wereldwijd netwerk van vertrouwde samenwerkingsverbanden op te bouwen in bijna elke sector, waaronder luchtvaart, automobielindustrie, consumentenretail, voedsel, overheid, gezondheidszorg, high-tech, industriële en biowetenschappen. Geruggesteund door schaalbare, gebruikersvriendelijke technologie levert AIT’s flexibele businessmodel op maat van deur naar deur via zee, lucht, over de weg en het spoor, op tijd en binnen het budget. Met deskundige teams waarmee meer dan 100 wereldwijde locaties in Azië, Europa en Noord-Amerika worden bemand, omvatten de full-service-opties van AIT ook douanevrijgave, magazijnbeheer en diensten voor vervoer waarbij specifieke zorg nodig is (“white glove services”). Ga voor meer informatie naar www.aitworldwide.com.

Onze missie

Bij AIT zoeken we energiek naar mogelijkheden om het vertrouwen van onze klanten te verdienen door buitengewone wereldwijde logistieke oplossingen te leveren, terwijl we gepassioneerd onze medewerkers, partners en gemeenschappen waarderen.

