Le réseau mondial de bureaux d’AIT Worldwide Logistics s’étend à l’Inde

AIT’s rapidly growing network of global offices expands to India with a new facility in Mumbai. The global freight forwarder's lean business model in India helps control logistics costs and improves operational efficiency.

ITASCA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Le transitaire mondial AIT Worldwide Logistics est fier d’annoncer l’ouverture de son nouveau site dans la ville plaque tournante de Mumbai, en Inde. Doté d’une équipe initiale de 11 professionnels de la logistique expérimentés, le bureau est la première de plusieurs installations AIT devant ouvrir dans des endroits stratégiques à travers la République de l’Inde en 2022 et au-delà.

Selon Greg Weigel, directeur commercial d’AIT, l’expansion du réseau mondial de l’entreprise comptant plus de 100 bureaux, améliore la réactivité aux clients mondiaux qui expédient vers et depuis le deuxième pays le plus peuplé du monde.

« La mise en place d’une équipe dédiée en Inde améliore l’intégrité des services que nous offrons aux expéditeurs », a déclaré M. Weigel. « La connexion complète du bureau avec la plateforme d’opérations mondiales d’AIT nous permet d’offrir à nos clients l’expérience la plus fluide possible. »

Alors que les coûts logistiques en Inde ont tendance à être élevés par rapport à d’autres pays, le vice-président pour l’Inde et le Moyen-Orient d’AIT, Vikram Paul, a indiqué que son équipe contrecarrait le statu quo avec la mise en place d’un modèle opérationnel unique et allégé.

« En externalisant certains domaines de la finance, des ressources humaines et de l’exécution opérationnelle, nous contrôlons les coûts tout en nous concentrant sur le cœur de notre activité, c’est-à-dire des solutions logistiques de classe mondiale pour nos clients », a déclaré M. Paul. « Faire en sorte que nos opérations soient aussi efficaces que possible nous aide à rendre nos clients plus compétitifs. L’équipe indienne est agile et expérimentée, mais surtout, elle incarne une mentalité de start-up qui est en corrélation avec l’émergence de l’Inde en tant que fabricant et exportateur net. »

AIT-Mumbai traite déjà une grande diversité d’expéditions par voies aérienne et maritime à destination et en provenance de la Chine, de l’Indonésie, de l’Amérique du Nord, de la Pologne, des Émirats arabes unis et de l’Europe occidentale, entre autres. Avec des opérations dans tous les principaux aéroports et ports maritimes à travers l’Inde, l’équipe soutient des clients représentant les secteurs majeurs de l’automobile, de la vente au détail de produits grand public, des sciences de la vie et de la technologie de la région.

L’équipe en Inde devrait presque quadrupler avant la fin de l’année tout en obtenant des licences supplémentaires pour faciliter les services intégrés de solutions de chaîne logistique qui viendront compléter les opérations aériennes et maritimes.

La prochaine installation d’AIT en Inde devrait ouvrir ses portes dans le territoire de la capitale nationale de Delhi plus tard en 2022, et des sites dans d’autres endroits suivront.

AIT Worldwide Logistics India Private Limited

Unit No. 415, A-Wing, Kanakia Wallstreet

Chakala, Andheri Kurla Road, Andheri (East)

Mumbai 400093

À propos d’AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics est un transitaire international qui aide les entreprises à se développer en élargissant leur accès aux marchés du monde entier, où elles peuvent vendre et se procurer leurs matières premières, composants et produits finis. Depuis plus de 40 ans, le leader des solutions de chaîne d’approvisionnement, basé à Chicago, s’appuie sur une approche consultative pour construire un réseau mondial et des partenariats de confiance dans presque tous les secteurs, notamment l’aéronautique, l’automobile, la vente au détail, l’alimentation, l’administration publique, la santé, la haute technologie, le secteur industriel et les sciences de la vie. Soutenu par une technologie évolutive et conviviale, le modèle commercial flexible d’AIT fournit des solutions de chaîne d’approvisionnement sur mesure précisément adaptées au fret maritime, aérien et terrestre, dans les délais et budgets impartis. Possédant des équipes d’experts réparties sur plus de 100 sites en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, la gamme complète de prestations et de services offertes par AIT comprend également le dédouanement, la gestion d’entrepôt et des services haut de gamme. Pour en savoir plus, voir www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous nous efforçons de trouver les moyens de gagner la confiance de nos clients en leur proposant des solutions logistiques exceptionnelles partout dans le monde, tout en valorisant avec passion nos collaborateurs, partenaires et collectivités.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.