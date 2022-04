VeriSilicon rejoint le consortium sectoriel Universal Chiplet Interconnect Express

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH), fournisseur de premier plan de la plateforme de silicium en tant que service (SiPaaS®), annonce aujourd'hui avoir officiellement rejoint le consortium sectoriel Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe). VeriSilicon est une des premières entreprises de Chine continentale à rejoindre l'organisation et travaillera avec d'autres membres sur la recherche et l'adoption de la spécification UCIe 1.0 et de la prochaine génération de technologie UCIe. La participation de VeriSilicon soutiendra le développement de sa technologie basée sur les chiplets et des produits associés.

Le consortium sectoriel UCIe a été créé le mois dernier par Advanced Semiconductor Engineering, Inc. (ASE), AMD, Arm, Google Cloud, Intel Corporation, Meta, Microsoft Corporation, Qualcomm Incorporated, Samsung, et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company pour promouvoir la normalisation des spécifications de l'interface des chiplets. Le consortium a déjà ratifié la spécification UCIe 1.0. UCIe est une spécification ouverte qui définit l'interconnexion entre les chiplets d'un paquet, permettant ainsi un écosystème ouvert de chiplets et une interconnexion généralisée au niveau du paquet.

D'après les dernières statistiques IPnest1, VeriSilicon arrive en 1ère place en Chine continentale et en 7e place au niveau mondial des fournisseurs de semi-conducteurs IP, tout en terminant 2e en taux de croissance et dans les deux premières places parmi les sept meilleures entreprises dans la catégorie IP. Avec six classes de processeurs IP internes, à savoir les processeurs graphiques (GPU) IP, les processeurs de réseau neuronal (NPU) IP, les processeurs vidéo (VPU) IP, les processeurs de signaux numériques (DSP) IP, les processeurs de signaux d'image (ISP) IP et les processeurs d'affichage IP, et avec des capacités inégalées de conception de puces, VeriSilicon s'attèle ces dernières années à faire progresser la technologie et le secteur des chiplets. Derrière les concepts "IP as a Chiplet" et "Chiplet as a Platform", VeriSilicon a lancé une plateforme de processeurs d'application de haut niveau basée sur l'architecture des chiplets. À ce jour, la version SoC 12nm a été enregistrée et vérifiée, et la version basée sur les chiplets mise à niveau est en développement.

"Les tablettes et les ordinateurs portables, la conduite autonome et les centres de données se démarquent comme les premiers domaines dans lesquels les chiplets seront adoptés", déclare Wayne Dai, président du conseil, président et chef de la direction de VeriSilicon. "Les tablettes et les ordinateurs portables nécessitent des processeur IP plus hétérogènes avec des fonctions différentes, les centres de données doivent intégrer de multiples modules de calcul à haute performance et polyvalents, et les chiplets de niveau automobile peuvent améliorer sensiblement l'efficience itérative des puces automobiles et réduire les risques de sécurité associés à une défaillance de puce unique, qui sont tous des cas d'utilisation idéaux pour les chiplets. Au fil des ans, les efforts de VeriSilicon en matière de projets basés sur des chiplets ont non seulement permis l'industrialisation des chiplets, mais ont également porté nos services d'octroi de licences de semi-conducteurs IP et nos services de silicium à guichet unique vers de nouveaux sommets. VeriSilicon devrait probablement être une des premières entreprises au monde à commercialiser des produits de chiplets."

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) s’engage à fournir à ses clients des services de silicium personnalisés, à guichet unique et basés sur une plateforme, ainsi que des services de licence IP pour semi-conducteurs, en tirant parti de son semi-conducteur IP interne. Dans le cadre de son business model unique SiPaaS (plateforme de silicium en tant que service) et en s'appuyant sur son portefeuille IP complet, VeriSilicon peut créer dans un délai très court des produits en silicium, de la définition au test et à l’emballage. La société fournit en outre des produits alternatifs de semi-conducteurs à haute performance et rentables pour les IDM, les fabless, les fournisseurs de systèmes (OEM/ODM), les grandes entreprises internet, etc. Les activités de VeriSilicon couvrent l’électronique grand public, l’électronique automobile, les ordinateurs et périphériques, l’industrie, le traitement de données, l’internet des objets et autres applications.

VeriSilicon propose diverses solutions silicium personnalisées, notamment pour la vidéo haute définition, l’audio et la voix haute définition, l’infodivertissement embarqué, la vidéosurveillance, la connectivité IdO, les centres de données, etc. VeriSilicon propose également six types de processeurs internes IP, à savoir GPU IP, NPU IP, VPU IP, DSP IP, ISP IP et Display Processor IP, et plus de 1 400 IP et IP RF de signaux analogiques et mixtes.

Fondée en 2001 et basée à Shanghai (Chine), VeriSilicon dispose de sept centres de conception et de R&D en Chine et aux États-Unis, ainsi que 11 bureaux de vente et de service client à travers le monde. VeriSilicon compte actuellement plus de 1 300 employés.

1 Source: IPnest Design IP Report, septembre 2021

