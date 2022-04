Le projet d’Air Liquide et EQIOM dans le nord de la France sélectionné par le Fonds européen d’innovation

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) et EQIOM s'associent dans le cadre d’un projet baptisé « K6 » dont l'objectif est de transformer l'usine EQIOM de Lumbres, dans les Hauts-de-France, en l'une des premières cimenteries neutres en carbone d'Europe. Le projet vise à capter près de 8 millions de tonnes de CO 2 sur les dix premières années d'exploitation, grâce à la mise en œuvre de technologies innovantes. Le projet K6 est l’un des sept projets de dimension industrielle à avoir été sélectionné pour un financement par la Commission européenne dans le cadre de l’édition 2021 de son Fonds consacré à l’innovation, parmi plus de 300 candidatures à subventions.

Dans le cadre du projet K6, EQIOM conduira un programme d'innovation technologique et de transformation en profondeur de son usine de production de ciment existante à Lumbres, dans les Hauts-de-France. Il vise à mettre en œuvre un four à oxy-combustion, le premier de son genre, en grande partie alimenté par des combustibles alternatifs. Air Liquide soutiendra cette initiative en fournissant de l'oxygène pour le processus de production d'EQIOM et en s'appuyant sur sa technologie propriétaire CryocapTM Oxy pour capter puis liquéfier les émissions de CO 2 .

Une fois purifié et liquéfié, le CO 2 capté à l'usine de Lumbres pourrait être transporté par bateau vers des sites de stockage permanent actuellement en cours de développement en Mer du Nord ou serait utilisé dans des matériaux de construction. La réalisation de ce projet à proximité immédiate du port de Dunkerque pourrait également contribuer au développement d'un nouvel écosystème de captage et de stockage du CO 2 (CCS) en Europe. Le projet K6 constitue une étape clé dans le développement du PCI (Projet d'Intérêt Commun) D’Artagnan de Dunkerque, qui vise à créer une plateforme multimodale d'exportation de CO 2 1 à partir du bassin industriel de Dunkerque et de sa zone élargie.

Le Fonds européen d'innovation est l'un des plus grands programmes mondiaux de promotion des technologies innovantes bas carbone. L'obtention de ce financement de 150 millions d'euros marque une étape essentielle pour la mise en œuvre du projet. Le projet K6 doit faire l'objet de fonds publics additionnels, d'approbations réglementaires et d'évaluations de faisabilité internes avant son lancement.

Pascal Vinet, Directeur de la Société et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant les activités Europe Industries, a déclaré : « Nous sommes heureux que le projet K6 ait été sélectionné pour un financement par la Commission européenne. La technologie CryocapTM, propriété d'Air Liquide, est particulièrement adaptée à la décarbonation d'activités telles que la production de ciment, car elle permet de capter un niveau élevé d'émissions de CO 2 sur des installations industrielles. Non seulement ce projet pourrait transformer l'usine de Lumbres en l'une des premières cimenteries neutres en carbone d'Europe, mais il pourrait également contribuer à la création d'un nouvel écosystème de captage et de stockage du CO 2 dans la zone industrielle de Dunkerque. En ligne avec ses objectifs de développement durable, qui incluent la neutralité carbone d'ici 2050, l'ambition d'Air Liquide est de contribuer activement à l'émergence d'une industrie bas carbone. »

Roberto Huet, PDG d'EQIOM, a déclaré : « Grâce au soutien de l'Union Européenne et du Gouvernement français, EQIOM se rapproche un peu plus de la neutralité carbone. Le programme K6 à Lumbres démontre notre engagement à relever les défis du changement climatique et notre contribution au développement d'un environnement bâti plus durable et plus résilient. Il contribuera également à l'économie locale et aidera à démontrer le leadership de la France en matière d'innovation industrielle et de réduction des émissions. »

A propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

À propos d’EQIOM

Filiale du groupe CRH, leader mondial des matériaux de construction, les produits d’EQIOM couvrent l’ensemble des besoins du secteur de la construction et des travaux publics. EQIOM opère près de 160 sites en France et au Luxembourg de production de ciment, granulats, béton et de traitement et valorisation de déchets grâce à ses 1500 collaborateurs. EQIOM a pour ambition d’être leader des solutions éco-responsables dans son secteur.

