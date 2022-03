flatexDEGIRO propose un service de robot-conseiller par le biais d'un partenariat avec Whitebox

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, mnémo: FTK.GR), la plateforme de courtage en ligne pour investisseurs particuliers à la plus forte croissance d'Europe, annonce aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente pour prolonger son partenariat B2B de longue date avec le gestionnaire de patrimoine numérique Whitebox, un leader des robots-conseillers indépendants pour les investisseurs particuliers. Ensemble, flatexDEGIRO et Whitebox proposeront une solution d'investissement entièrement numérique aux clients de flatexDEGIRO, avec un lancement prévu sur flatex Allemagne à l'été 2022.

Frank Niehage, PDG de flatexDEGIRO: "Ce partenariat prolongé soutient la priorité stratégique de flatexDEGIRO visant à fournir à des millions d'investisseurs particuliers en Europe la meilleure plateforme de courtage en ligne en termes de produit, d'interface et de prix. Il nous permet de donner accès à un outil d'investissement très attractif et intuitif, et qui sera particulièrement bénéfique pour les particuliers qui étaient jusque-là moins actifs dans le domaine du courtage. Ce partenariat nous permet en outre de toucher de nouveaux groupes de clients qui recherchent généralement un accompagnement pour accéder aux marchés de capitaux avec une approche durable. Proposer une gestion patrimoniale numérique sous la forme d'un robot-conseiller est la prochaine étape logique dans la verticalisation de notre plateforme européenne de courtage."

Salome Preiswerk, fondatrice et directrice générale de Whitebox: "Nous sommes très heureux des opportunités créées par ce partenariat stratégique. Notre objectif est d'offrir des investissements personnalisés, simples, transparents, rentables, et de haute qualité. Élargir notre portée avec un partenaire de confiance tel que flatexDEGIRO à plusieurs millions d'investisseurs particuliers dans toute l'Europe est une avancée majeure pour nous."

Muhamad Chahrour, directeur financier de flatexDEGIRO et PDG de DEGIRO: "Avec flatexDEGIRO, nous démocratisons l'accès aux marchés financiers, grâce à un large éventail de produits, des prix attractifs, et une utilisation intuitive. Toutefois, de nombreux clients ont encore besoin d'être orientés en matière d'investissement. Cela peut venir de l'indécision, d'un manque d'idées où de la volonté d'utiliser un produit simple et personnalisé. Les plans d'épargne FNB sont un grand pas en avant dans la bonne direction, mais les clients doivent toujours étudier, analyser et sélectionner eux-mêmes les bons FNB. De nombreux clients nous ont demandé une solution simple, et nous la leur fournissons aujourd'hui en partenariat avec Whitebox. En quelques clics, tout le monde peut créer son propre portefeuille, et tirer durablement parti de la solution d'accès la plus intuitive aux capitaux de marchés."

flatexDEGIRO et Whitebox collaborent dans l'espace B2B depuis plus de sept années. Au fil des ans, Whitebox a été reconnu à plusieurs reprises comme le meilleur robot-conseiller d'Allemagne, avec des notations particulièrement solides pour l'offre de produits, la qualité de services et l'attractivité de son modèle tarifaire [1]. Ce rapprochement stratégique, une relation de confiance et une profonde compréhension mutuelle et pérenne font de Whitebox le partenaire idéal pour permettre à flatexDEGIRO de proposer ce service complémentaire à ses clients dans un environnement fluide et intuitif. Après le lancement réussi sur flatex, flatexDEGIRO envisagera d'élargir l'offre à tous les clients DEGIRO.

[1] https://www.whitebox.eu/hubfs/Testsieger_EuroamSonntag.pdf

À propos de flatexDEGIRO AG

flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, symbole boursier: FTK.GR) exploite l'une des plateformes de courtage en ligne à la croissance la plus forte et la plus rapide d'Europe. Grâce à une technologie de pointe développée en interne, les clients des marques flatex et DEGIRO disposent d'une vaste gamme de produits indépendants exécutés sur des places boursières de premier ordre. Son avantage technologique, ses niveaux élevés d'efficacité et ses solides économies d'échelle permettent à flatexDEGIRO d'améliorer en continu sa proposition de valeur aux clients, notamment le courtage sans commission.

Avec plus de deux millions de comptes clients et plus de 91 millions de transactions de titres en 2021, flatexDEGIRO est le plus grand courtier en ligne pour particuliers en Europe. À l'heure de la consolidation bancaire, des faibles taux d'intérêt et de la numérisation, flatexDEGIRO est idéalement positionné pour poursuivre sa croissance. Au cours des cinq prochaines années, flatexDEGIRO prévoit d'augmenter sa clientèle pour atteindre entre sept et huit millions de comptes clients et traiter entre 250 et 350 millions de transactions par an, même dans les années à faible volatilité.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.flatexdegiro.com/en

À propos de Whitebox

Whitebox est un des principaux gestionnaires d'actifs numériques indépendants en Allemagne. La société propose diverses stratégies d'investissement. Dans cette optique, Whitebox investit avant tout dans des catégories d'actifs sous-évalués qui sont mis en correspondance avec des fonds négociés en bourse (FNB) à coût réduit. Afin d'optimiser ses portefeuilles client, Whitebox s'appuie sur les conclusions des dernières études des marchés financiers. Le gestionnaire d'actifs numériques évolue sur le marché allemand depuis 2016 et a déjà reçu plusieurs distinctions en tant que meilleur robot-conseiller d'Allemagne.

Plus d'informations sur https://www.whitebox.eu

Langue: français Société: flatexDEGIRO AG Rotfeder-Ring 7 60327 Francfort-sur-le-Main Allemagne Tél: +49 (0) 69 450001 0 Email: ir@flatexdegiro.com Internet: www.flatexdegiro.com ISIN: DE000FTG1111 WKN: FTG111 Indices: SDAX Cotation: marché régulé de Berlin, Düsseldorf, Francfort (Prime Standard), Hambourg, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.