La fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce la clôture de la vente stratégique de six immeubles de bureaux de grand standing à la fiducie de placement immobilier Allied

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--La fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui avoir conclu la vente, annoncée précédemment, de six immeubles de bureaux de grand standing à Toronto, Vancouver et Montréal à la fiducie de placement immobilier Allied (« Allied ») (TSX : AP.UN).

Propriétés de Choix a pris la décision stratégique de concentrer son temps et son capital sur les possibilités offertes dans son activité de base, à savoir le commerce de détail et industriel, sa plateforme résidentielle en pleine croissance et son solide pipeline de développement.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une importante fiducie de placement immobilier qui crée de la valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de grande qualité.

Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement envers la durabilité sociale, économique et environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse suivante www.choicereit.ca/fr et le profil de l'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse suivante www.sedar.com.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Allied

Allied est l'un des principaux exploitants d'espaces de travail urbains distinctifs dans les grandes métropoles du Canada et d'espaces d'aménagement urbain à forte densité de réseau à Toronto. La mission d'Allied est de fournir aux organisations basées sur la connaissance, des espaces de travail et des espaces d'aménagement urbain durables et propices au bien-être, à la créativité, à la connectivité et à la diversité. La vision d'Allied est d'apporter sa contribution en permanence aux villes et à la culture qui élèvent et inspirent l'humanité chez tout un chacun.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Web d'Allied à l'adresse suivante www.alliedreit.com/fr et le profil de l'émetteur d'Allied à l'adresse suivante www.sedar.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.