Verimatrix Threat Defense offre à Capri Healthcare la sécurité nécessaire pour la numérisation des échanges entre médecins et patients

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société Capri Healthcare a choisi Verimatrix App Shield, solution de la gamme Verimatrix threat defense, pour garantir une protection rapide, efficace et éprouvée de son application mobile TriVice (classification, orientation et conseil).

TriVice simplifie le parcours de soins médicaux entre médecins et patients en gérant, par le biais de son application mobile, les transferts de dossiers urgents vers des cliniciens spécialisés. L'application collecte les données démographiques du patient, les informations relatives à sa pathologie et facilite le partage de l'ensemble des photographies et clichés médicaux. L'application permet la réalisation d'un premier tri ainsi que l'envoi de conseils et de recommandations dans le but de réduire les transferts qui ne seraient pas nécessaires. De plus, elle permet de notifier et de communiquer en temps réel avec les praticiens référents, tout en s'intégrant aux systèmes hospitaliers existants. TriVice rend le processus de transfert plus facile, plus fluide, plus transparent et mieux documenté. Cette application a pour but de soutenir la stratégie de transition numérique du National Health Service (NHS), le système de santé public en Angleterre.

Solution automatisée basée sur le cloud, Verimatrix App Shield offre à Capri Healthcare la garantie de la protection des interactions entre le personnel et les patients avec son application mobile TriVice et ce, contre de nombreuses pratiques malveillantes. Grâce à une approche en mode SaaS sans programmation requise (zero-code), App Shield sécurise les applications et prévient les attaques de piratage telles que la rétro-ingénierie, le repackaging d'applications, la dynamisation, les attaques de type "man-in-the-middle" et bien plus encore.

"Capri Healthcare est une organisation animée par la vision de faire de la stratégie de transition digitale du NHS une réalité, en intégrant l'innovation numérique au sein des activités des prestataires de soins de santé", ont déclaré Krishna Thakur et Valleesh Athreya, founders chez Capri Healthcare. "Nous nous employons à mettre la technologie au service de l'amélioration des soins, en identifiant plus tôt l'état des patients, en limitant les délais d'attente, en informatisant les processus et en éliminant les tâches inutiles. Nous sommes conscients de la nécessité de déployer des solutions sécurisées et dignes de confiance. Verimatrix répond à ce besoin en intégrant à notre application mobile TriVice une solution de défense contre les menaces de qualité professionnelle, de manière rapide et rentable."

"La société Verimatrix est fière de soutenir des organisations novatrices telles que Capri Healthcare qui développent, déploient et accélèrent l'adoption de solutions de santé mobile innovantes destinées à rendre le monde plus sain et meilleur", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer et President de Verimatrix. "Nous sommes particulièrement heureux de travailler avec des innovateurs du secteur de la santé comme Capri Healthcare, sachant que les praticiens et les patients considèrent la confidentialité et la sécurité comme une exigence incontournable, en particulier lorsque de nouveaux processus numériques sont établis et adoptés. Ce communiqué prouve une nouvelle fois le caractère essentiel des solutions threat defense de Verimatrix pour répondre aux besoins du marché mondial des services de santé en pleine mutation vers les technologies mobiles."

A propos de Capri Healthcare

Capri Healthcare est une organisation animée par la volonté de concrétiser la stratégie numérique du NHS en apportant l'innovation technologique aux prestataires de soins de santé. En introduisant les organismes de soins de santé dans l'ère numérique par la refonte et le développement de systèmes en ligne (web et mobile) centrés sur le patient, Capri Healthcare contribue à réduire considérablement la charge de travail du personnel et du NHS. L'entreprise est fière d'offrir une gamme de solutions innovantes axées sur la technologie qui permettent au secteur des soins de santé de progresser sur la voie du numérique. Visitez www.caprihealthcare.co.uk.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.