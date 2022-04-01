Babcock & Wilcox與Kiewit Industrial合作，利用B&W的先進生物質和專有的OxyBright™碳捕獲技術，為Fidelis New Energy開發和交付全球頂級規模的淨負二氧化碳生物質能源設施

俄亥俄州阿克倫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Babcock & Wilcox (B&W) (NYSE: BW)今天宣布，該公司將作為首選技術供應商與Kiewit Industrial合作，在路易斯安那州大巴吞魯日港(Port of Greater Baton Rouge)交付Fidelis New Energy規劃的淨負碳排放生物質發電廠。這座200千瓩的電廠在世界同類電廠中規模首屈一指。

規劃中的電廠名為Project Cyclus，將為Fidelis日產7.3萬桶燃料的先進設施Grön Fuels提供電力，該設施將生產二氧化碳排放量為淨負值的永續航空燃料、可再生柴油、綠色氫和生物塑膠燃料。Fidelis將根據其子公司Capio Sequestration與路易斯安那州先前公布的營運協議，將生物源二氧化碳隔離在由Capio開發和保護的碳匯中。

B&W將為生物質燃料發電廠的開發提供工程、設計、設備和技術服務。B&W可再生能源業務部門將設計和提供一個200千瓩的電動生物質燃料氣泡式流體化床(BFB)鍋爐，而B&W環境部門將提供分離和捕獲二氧化碳進行長期封存的OxyBright™氧燃燒技術，以及一整套環境技術來控制其他排放，包括氮氧化物、硫氧化物、顆粒和揮發性有機化合物。該工廠將利用這些技術來生產清潔能源，每年的淨負碳影響超過200萬噸。

B&W董事長兼執行長Kenny Young表示：「我們很高興與Fidelis合作，提供我們的先進技術，從而協助開發對美國有淨負碳影響的綠色燃料。此外，我們還在與Fidelis討論利用我們的Brightloop™化學循環製程從生物質中創造綠色氫氣的問題，這將徹底改變全球的氫氣生產。我們期待與Fidelis繼續共同努力，創造供全球使用的綠色燃料。」

Fidelis共同創辦人兼執行長Dan Shapiro表示：「為了大規模設計、開發和交付我們的氣候影響基礎建設系統，Fidelis需要一流的策略合作夥伴，經過大量的工作和努力，我們很高興能夠選擇Babcock & Wilcox和Kiewit作為我們的技術和執行合作夥伴。」

Fidelis共同創辦人兼營運長Bengt Jarlsjo補充道：「Babcock & Wilcox、Kiewit和Fidelis頭過我們的RACER™框架帶來了文化、成熟技術、ESG驅動型設計和執行能力的最佳組合，為Fidelis旗艦專案Climate GigaSystem™的第三個組成部分Grön Fuels提供碳淨負電力。」

Kiewit Industrial總裁Tyler Nordquist表示：「我們很高興繼續保持與B&W的長期合作關係，在這個先進專案上展開密切合作。該專案將幫助Fidelis繼續在美國提供創新性綠色能源解決方案。我們期待為這段策略合作關係注入我們豐富的工程、採購和施工經驗與資源，從而安全地交付這一重要設施。」

B&W執行副總裁兼營運長Jimmy Morgan表示：「隨著美國和世界各地加速向清潔、接近零碳排放或負碳影響的能源過渡，B&W在提供先進的脫碳、排放控制和清潔發電技術方面處於有利地位。我們非常高興能與Fidelis以及其它合作夥伴一起支援這一先進清潔能源專案的發展。」

Morgan表示：「我們的脫碳解決方案，包括OxyBright氧燃燒技術在內，都是經過驗證的技術。Cyclus生物質和碳捕獲專案是利用這種高效率、有效、變革性技術的理想應用。」

Fidelis資深副總裁兼總工程師Byron Best表示：「我們認為，具有碳捕獲和封存(BECCS)特質的生物質能源是一種透過負碳排放減少溫室氣體的變革性方法。我們與B&W和Kiewit的合作為我們提供了高效率、靈活和高度可擴充的技術與服務。OxyBright將幫助Cyclus和Grön Fuels生態系統透過成熟的技術以前所未有的規模實現負碳排運作。」

B&W的OxyBright技術是其ClimateBright™脫碳和氫技術組合的一部分。這種使用純氧進行燃燒的氧燃燒程序可以與多種燃料一起使用，產生濃縮的二氧化碳流，為封存或有益使用做好準備。就Cyclus專案而言，OxyBright程序將使用生物質燃料，其中包括木屑、木材廢料、蔗渣或其他機會燃料，同時捕獲的二氧化碳將被封存在地下。

B&W的BFB鍋爐非常適合與氧燃燒程序相結合，可以單獨或組合使用各種燃料運作。這種利用各種燃料來源和類型的能力讓所有者可以靈活地利用機會燃料並控制燃料成本。

關於Babcock & Wilcox

Babcock & Wilcox Enterprises總部位於俄亥俄州阿克倫市，是全球電力和工業市場能源和環境產品及服務的領導者。請在LinkedIn上關注我們，請造訪www.babcock.com瞭解更多資訊。

關於Fidelis New Energy

Fidelis New Energy, LLC是一家總部位於休斯頓的氣候積極型基礎建設公司，專注於在高需求市場建置和營運脫碳和永續發展專案及系統。Fidelis使用RACER™作為專有的、以ESG為中心的價值最大化框架來識別、開發和營運其Climate GigaSystems™，將「減少環境影響」的理念融入整個專案生命週期，實現卓越的風險調整經濟價值和環境績效。Fidelis Climate GigaSystems™是結合了碳捕獲和封存基礎建設的大型工業生產設施。雖然Grön Fuels是第一個設施，但Climate GigaSystems™可以被設計為服務於各種工業部門的平臺，推動全球經濟快速實現脫碳。Fidelis的管理團隊和顧問委員會在市場選擇、範圍界定和開發交付新建不動產方面擁有豐富的經驗。該團隊的經驗涵蓋專案和企業融資、併購、專案開發、工程、建設、專案管理以及營運最佳化與管理。Fidelis於2019年由共同創辦合夥人成立，他們與一個資深領導團隊一起工作了18年以上，該團隊與共同創辦人在The Shaw Group, Inc.、Quanta Capital Solutions, Inc.和First Infrastructure Capital Advisors, LLC一起工作時擁有大量的共同工作經歷。如需瞭解關於Fidelis New Energy、Climate GigaSystems™或RACER™框架的更多資訊，請造訪www.fidelisnewenergy.com並透過我們的LinkedIn瞭解最新資訊。

前瞻性陳述

B&W提醒，本新聞稿包含前瞻性陳述，包括但不限於與B&W被指定為Fidelis New Energy計畫在路易斯安那州大巴吞魯日港興建的淨負碳排放生物質發電廠的首選技術供應商的陳述，以及有關脫碳、排放控制和清潔發電技術與專案開發支援的陳述。這些前瞻性陳述根據管理階層目前的預期，涉及眾多風險和不確定性。關於這些風險因素的更完整的討論，請參閱我們提交給美國證券交易委員會的文件，包括我們最近的Form 10-K年報。如果其中一個或多個風險或其他風險成為現實，實際結果可能與文中所述結果大不相同。謹此提醒，讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述只是截至本新聞稿發布之日的情況，除非相關法律要求，否則我們概不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述的義務。

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