Babcock & Wilcox与Kiewit Industrial合作，利用B&W的先进生物质和专有的OxyBright™碳捕获技术，为Fidelis New Energy开发和交付全球顶级规模的净负二氧化碳生物质能源设施

俄亥俄州阿克伦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Babcock & Wilcox (B&W) (NYSE: BW)今天宣布，该公司将作为首选技术供应商与Kiewit Industrial合作，在路易斯安那州大巴吞鲁日港交付Fidelis New Energy规划的净负碳排放生物质发电厂。这座200兆瓦的电厂在世界同类电厂中规模首屈一指。

规划中的电厂名为Project Cyclus，将为Fidelis日产7.3万桶燃料的先进设施Grön Fuels提供电力，该设施将生产二氧化碳排放量为净负值的可持续航空燃料、可再生柴油、绿色氢和生物塑胶燃料。Fidelis将根据其子公司Capio Sequestration与路易斯安那州先前公布的运营协议，将生物源二氧化碳隔离在由Capio开发和保护的碳汇中。

B&W将为生物质燃料发电厂的开发提供工程、设计、设备和技术服务。B&W可再生能源业务部门将设计和提供一个200兆瓦的电动生物质燃料鼓泡流化床(BFB)锅炉，而B&W环境部门将提供分离和捕获二氧化碳进行长期封存的OxyBright™氧燃烧技术，以及一整套环境技术来控制其他排放，包括氮氧化物、硫氧化物、颗粒和挥发性有机化合物。该工厂将利用这些技术来生产清洁能源，每年的净负碳影响超过200万吨。

B&W董事长兼首席执行官Kenny Young表示：“我们很高兴与Fidelis合作，提供我们的先进技术，从而协助开发对美国有净负碳影响的绿色燃料。此外，我们还在与Fidelis讨论利用我们的Brightloop™化学循环工艺从生物质中创造绿色氢气的问题，这将彻底改变全球的氢气生产。我们期待与Fidelis继续共同努力，创造供全球使用的绿色燃料。”

Fidelis联合创始人兼首席执行官Dan Shapiro表示：“为了大规模设计、开发和交付我们的气候影响基础设施系统，Fidelis需要一流的战略合作伙伴，经过大量的工作和努力，我们很高兴能够选择Babcock & Wilcox和Kiewit作为我们的技术和执行合作伙伴。”

Fidelis联合创始人兼首席运营官Bengt Jarlsjo补充道：“Babcock & Wilcox、Kiewit和Fidelis通过我们的RACER™框架带来了文化、成熟技术、ESG驱动型设计和执行能力的最佳组合，为Fidelis旗舰项目Climate GigaSystem™的第三个组成部分Grön Fuels提供碳净负电力。”

Kiewit Industrial总裁Tyler Nordquist表示：“我们很高兴继续保持与B&W的长期合作关系，在这个先进项目上开展密切合作。该项目将帮助Fidelis继续在美国提供创新性绿色能源解决方案。我们期待为这段战略合作关系注入我们丰富的工程、采购和施工经验和资源，从而安全地交付这一重要设施。”

B&W执行副总裁兼首席运营官Jimmy Morgan表示：“随着美国和世界各地加速向清洁、接近零碳排放或负碳影响的能源过渡，B&W在提供先进的脱碳、排放控制和清洁发电技术方面处于有利地位。我们非常高兴能与Fidelis以及其它合作伙伴一起支持这一先进清洁能源项目的发展。”

Morgan表示：“我们的脱碳解决方案，包括OxyBright氧燃烧技术在内，都是经过验证的技术。Cyclus生物质和碳捕获项目是利用这种高效、有效、变革性技术的理想应用。”

Fidelis高级副总裁兼总工程师Byron Best表示：“我们认为，具有碳捕获和封存(BECCS)特质的生物质能源是一种通过负碳排放减少温室气体的变革性方法。我们与B&W和Kiewit的合作为我们提供了高效、灵活和高度可扩展的技术和服务。OxyBright将帮助Cyclus和Grön Fuels生态系统通过成熟的技术以前所未有的规模实现负碳运行。”

B&W的OxyBright技术是其ClimateBright™脱碳和氢技术组合的一部分。这种使用纯氧进行燃烧的氧燃烧工艺可以与多种燃料一起使用，产生浓缩的二氧化碳流，为封存或有益使用做好准备。就Cyclus项目而言，OxyBright工艺将使用生物质燃料，其中包括木屑、木材废料、蔗渣或其他机会燃料，同时捕获的二氧化碳将被封存在地下。

B&W的BFB锅炉非常适合与氧燃烧工艺相结合，可以单独或组合使用各种燃料运行。这种利用各种燃料来源和类型的能力让所有者可以灵活地利用机会燃料并控制燃料成本。

关于Babcock & Wilcox

Babcock & Wilcox Enterprises总部位于俄亥俄州阿克伦市，是全球电力和工业市场能源和环境产品及服务的领导者。请在LinkedIn上关注我们，请访问www.babcock.com了解更多信息。

关于Fidelis New Energy

Fidelis New Energy, LLC是一家总部位于休斯顿的气候积极型基础设施公司，专注于在高需求市场创建和运营脱碳和可持续发展项目及系统。Fidelis使用RACER™作为专有的、以ESG为中心的价值最大化框架来识别、开发和运营其Climate GigaSystems™，将“减少环境影响”的理念融入整个项目生命周期，实现卓越的风险调整经济价值和环境绩效。Fidelis Climate GigaSystems™是结合了碳捕获和封存基础设施的大型工业生产设施。虽然Grön Fuels是第一个设施，但Climate GigaSystems™可以被设计为服务于各种工业部门的平台，推动全球经济快速实现脱碳。Fidelis的管理团队和顾问委员会在市场选择、范围界定和开发交付新建不动产方面拥有丰富的经验。该团队的经验涵盖项目和企业融资、并购、项目开发、工程、建设、项目管理以及运营优化与管理。Fidelis于2019年由联合创始合伙人成立，他们与一个高级领导团队一起工作了18年以上，该团队与联合创始人在The Shaw Group, Inc.、Quanta Capital Solutions, Inc.和First Infrastructure Capital Advisors, LLC一起工作时有着大量的共同工作经历。如需了解关于Fidelis New Energy、Climate GigaSystems™或RACER™框架的更多信息，请访问www.fidelisnewenergy.com并通过我们的LinkedIn获取最新资讯。

前瞻性陈述

B&W提醒，本新闻稿包含前瞻性陈述，包括但不限于与B&W被指定为Fidelis New Energy计划在路易斯安那州大巴吞鲁日港建设的净负碳排放生物质发电厂的首选技术供应商的陈述，以及有关脱碳、排放控制和清洁发电技术和项目开发支持的陈述。这些前瞻性陈述基于管理层目前的预期，涉及众多风险和不确定性。关于这些风险因素的更完整的讨论，请参阅我们提交给美国证券交易委员会的文件，包括我们最近的Form 10-K年度报告。如果其中一个或多个风险或其他风险成为现实，实际结果可能与文中所述结果大不相同。谨此提醒，读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述只是截至本新闻稿发布之日的情况，除非相关法律要求，否则我们概不承担更新或修订任何前瞻性陈述的义务。

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