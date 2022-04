Babcock & Wilcox faz parceria com Kiewit Industrial para desenvolver e entregar a maior instalação de biomassa para energia de CO2 negativo líquido do mundo para Fidelis New Energy usando tecnologias avançadas de captura de carbono OxyBright™ de...

AKRON, Ohio--(BUSINESS WIRE)--

Babcock & Wilcox faz parceria com Kiewit Industrial para desenvolver e entregar a maior instalação de biomassa para energia de CO 2 negativo líquido do mundo para Fidelis New Energy usando tecnologias avançadas de captura de carbono OxyBright™ de biomassa e proprietária da B&W

A Babcock & Wilcox (B&W) (NYSE: BW) anunciou hoje que como a fornecedora de tecnologia preferida, fará parceria com a Kiewit Industrial para entregar à usina de energia de biomassa de impacto de carbono negativo líquido da Fidelis New Energy no Porto da Grande Greater Baton Rouge, Louisiana. A usina elétrica de 200 megawatts será a maior do mundo desse tipo.

A unidade planejada, chamada Projeto Cyclus, oferecerá energia para a unidade Grön Fuels de última geração da Fidelis de 73.000 barris por dia, que produzirá combustível de aviação, diesel renovável, hidrogênio verde e matéria-prima bioplástica com uma pegada de dióxido de carbono (CO 2 ) negativo líquido. A Fidelis irá sequestrar o CO 2 biogênico em um tanque de carbono desenvolvido e garantido pela sua subsidiária Capio Sequestration conforme o acordo operacional anunciado anteriormente entre a Capio e o Estado da Louisiana.

A B&W oferecerá serviços de engenharia, design, equipamento e tecnologia para dar suporte ao desenvolvimento de usina alimentada por biomassa. O segmento B&W Renewable da empresa projetará uma caldeira de leito fluidizado borbulhante (bubbling fluidized bed, BFB) de 200 megawatts alimentada por biomassa, enquanto seu segmento B&W Environmental fornecerá sua tecnologia de combustão de oxigênio OxyBright™ para isolar e capturar CO 2 para sequestro de longo prazo, como também uma ampla gama de tecnologias ambientais para controlar outras emissões, incluindo óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre, compostos orgânicos particulados e voláteis. A usina utilizará essas tecnologias para produzir energia limpa com um impacto de carbono negativo líquido de mais de dois milhões de toneladas por ano.

“Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Fidelis no fornecimento de tecnologias avançadas para auxiliar no desenvolvimento de combustíveis verdes que têm um impacto de carbono líquido negativo nos Estados Unidos”, disse o presidente e diretor executivo da B&W, Kenny Young. “Estamos em discussão também com a Fidelis sobre a criação de hidrogênio verde a partir da biomassa utilizando nosso processo de loop químico Brightloop™, que revolucionará a produção de hidrogênio globalmente. Estamos ansiosos para continuar nossos esforços conjuntos com a Fidelis para criar combustíveis verdes para uso em todo o mundo”.

“Para projetar, desenvolver e entregar nossos sistemas de infraestrutura de impacto climático em escala, a Fidelis requer as melhores parcerias e, após trabalho significativo e diligência, estamos entusiasmados em ter selecionado e unido forças com a Babcock & Wilcox e a Kiewit como nossas parceiras de tecnologia e execução,” disse Dan Shapiro, diretor executivo e cofundador da Fidelis.

Bengt Jarlsjo, cofundador e diretor de operações da Fidelis, acrescentou: “A Babcock & Wilcox, a Kiewit e a Fidelis, através de nossa estrutura RACER™ trazem a excelente combinação de culturas, tecnologia comprovada, design acionado por ESG e capacidade de execução para entregar energia de carbono negativo como o terceiro componente ao ícone da Fidelis, o Climate GigaSystem™ - Grön Fuels”.

“Estamos satisfeitos de continuar nosso relacionamento de longa data com a B&W – desta vez trabalhando de perto em um projeto de última geração que ajudará a Fidelis a continuar fornecendo soluções de energia verde inovadoras nos Estados Unidos,” disse Tyler Nordquist, presidente da Kiewit Industrial. “Estamos ansiosos para trazer nossa extensa experiência em engenharia, aquisição e construção e recursos à esta parceria estratégica com a B&W para entregar com segurança esta importante unidade”.

“À medida que a transição para energia de emissões limpa, de impacto de carbono negativo ou quase zero nos EUA e em todo o mundo, a B&W está idealmente posicionada para oferecer tecnologias avançadas para descarbonização, controle de emissões e geração de energia limpa”, disse Jimmy Morgan, vice-presidente executivo e diretor de operações da B&W. “Estamos extremamente empolgados com a Fidelis e suas outras parceiras para apoiar o desenvolvimento deste projeto de energia limpa de última geração”.

“Nossas soluções de descarbonização, incluindo nossa tecnologia de combustão de oxigênio, são tecnologias comprovadas”, afirmou Morgan. “O projeto de captura de carbono e biomassa Cyclus é uma maneira ideal para utilizar esta tecnologia eficaz, eficiente e divisora de águas”.

“Acreditamos que a energia de biomassa com captura e sequestro de carbono (Biomass Energy with Carbon Capture, BECCS) é uma abordagem transformadora para a redução de gases de efeito estufa através da negatividade do carbono. Nossa parceria com a B&W e a Kiewit nos oferece tecnologias e serviços que são eficientes, flexíveis e altamente escalonáveis. A OxyBright permitirá que o Cyclus e o ecossistema Grön Fuels alcancem operação negativa de carbono em uma escala sem precedentes com tecnologia comprovada”, disse Byron Best, vice-presidente sênior e engenheiro-chefe da Fidelis.

A tecnologia OxyBright da B&W é parte do conjunto ClimateBright™ de tecnologias de descarbonização e hidrogênio da empresa. Esse processo de combustão com oxigênio, que usa oxigênio puro para combustão, pode ser usado com uma ampla gama de combustíveis para produzir um fluxo concentrado de CO 2 pronto para sequestro ou uso benéfico. Para o projeto Cyclus, o processo OxyBright usará combustível de biomassa, incluindo lascas de madeira, resíduos de madeira, bagaço ou outros combustíveis de oportunidade, enquanto o CO 2 capturado será sequestrado subterraneamente.

As caldeiras BFB da B&W são bem adequadas para integrar com o processo de combustão de oxigênio e são projetadas para operar usando uma ampla gama de combustíveis, separadamente ou em combinação. A habilidade de usar várias fontes e tipos de combustíveis oferece aos proprietários a flexibilidade para aproveitar combustíveis de oportunidade e controlar seus custos.

Sobre a Babcock & Wilcox

Com sede em Akron, Ohio, a Babcock & Wilcox Enterprises é uma líder de produtos e serviços de energia e ambiental para os mercados de energia e industrial em todo o mundo. Siga-nos no LinkedIn e saiba mais em www.babcock.com.

Sobre a Fidelis New Energy

A Fidelis New Energy, LLC é uma empresa de infraestrutura de clima positivo baseada em Houston focada em criar e operar projetos e sistemas nos setores de descarbonização e sustentabilidade em mercados de alta demanda. A Fidelis usa a RACER™ como a estrutura proprietária, de maximização de valor e centrada em ESG para identificar, desenvolver e operar seus Climate GigaSystems™, permitindo valor econômico e desempenho ambiental ajustados ao risco superior através da integração de uma filosofia de “redução do impacto ambiental” por todo o ciclo de vida do projeto. O Climate GigaSystems™ da Fidelis são unidades de produção industrial de grande escala combinadas com a infraestrutura de captura e sequestro de carbono. Enquanto a Grön Fuels é a primeira, os Climate GigaSystems™ podem ser projetados para atender a uma grande variedade de setores industriais, servindo como uma plataforma para descarbonizar rapidamente a economia global. A equipe de gestão da Fidelis e o conselho consultivo têm extensa experiência na seleção, escopo e desenvolvimento de mercado para entregar ativos reais recém-construídos. A experiência da equipe inclui finanças de projeto e corporativa, fusões e aquisições, desenvolvimento de projeto, engenharia, construção, gestão de projeto e otimização e gestão operacional. A Fidelis foi fundada em 2019 pelos parceiros cofundadores que trabalham juntos há mais de 18 anos com uma equipe de liderança sênior com um extenso histórico de trabalho em comum com os cofundadores dos tempos que trabalharam juntos na The Shaw Group, Inc., Quanta Capital Solutions, Inc. e First Infrastructure Capital Advisors, LLC. Para mais informações sobre a estrutura Fidelis New Energy, Climate GigaSystems™ ou RACER™, acesse www.fidelisnewenergy.com e fique atualizado através de nosso LinkedIn.

Declarações prospectivas

A B&W adverte que este comunicado contém declarações prospectivas, incluindo, entre outras, declarações relacionadas à B&W sendo nomeada como uma fornecedora preferida de tecnologia para a planejada unidade de energia de biomassa com impacto de carbono negativo líquido da Fidelis New Energy no Porto do Grande Baton Rouge, Louisiana, como também tecnologias associadas para descarbonização, controle de emissões e geração de energia limpa e suporte ao desenvolvimento de projeto. Essas declarações prospectivas se baseiam nas expectativas atuais da administração e envolvem vários riscos e incertezas. Para uma discussão mais completa desses fatores de risco, consulte nossos documentos protocolados na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission), incluindo nosso mais recente relatório anual no Formulário 10-K. Se um ou mais desses riscos ou outros riscos se materializarem, os resultados reais podem divergir materialmente desses expressados. Advertimos os leitores a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste comunicado, e não assumimos nenhuma obrigação para atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, exceto na medida exigida pela lei aplicável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.