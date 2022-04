AKRON, Ohio--(BUSINESS WIRE)--

Babcock & Wilcox s’associe avec Kiewit Industrial pour développer et fournir la plus grande installation mondiale de gaz négatif en carbone issu de la biomasse, en énergie pour Fidelis New Energy, en utilisant la technologie de biomasse de pointe et technologie exclusive de captage du carbone OxyBright™ de B&W

Babcock & Wilcox (B&W) (NYSE : BW) a annoncé aujourd'hui, en tant que fournisseur technologique privilégié, s’associer avec Kiewit Industrial en vue de réaliser le projet de centrale biomasse à impact carbone net négatif de Fidelis New Energy, au port du Grand Baton Rouge, en Louisiane. La centrale électrique de 200 mégawatts sera la plus importante de son genre au monde.

Le projet d’installation, baptisé Projet Cyclus, fournira de l’électricité à l’installation de pointe de Grön Fuels, qui produit 73 000 barils par jour, de Fidelis, afin de produire du carburant aviation durable, du diesel renouvelable, de l’hydrogène vert, et des matières premières bioplastiques, avec une « empreinte carbone négative (nette) ». Fidelis séquestrera le carbone biogénique dans un puits de carbone développé et sécurisé par sa filiale Capio Sequestration, conformément à l’accord d’exploitation précédemment annoncé entre Capio et l’État de Louisiane.

B&W fournira des services d’ingénierie, de conception, d’équipement et de technologie afin de soutenir le développement de la centrale biomasse. Le segment commercial B&W Renewable de la société sera chargé de la conception et de la fourniture d’une chaudière biomasse électrique à lit fluidisé bouillonnant de 200 mégawatts, tandis que le segment B&W Environmental fournira sa technologie d’oxy-combustion OxyBright™, afin d’isoler et capter le carbone pour une séquestration à long terme, ainsi qu’une gamme complète de technologies environnementales destinées au contrôle d’autres émissions, telles que les oxydes d'azote et oxydes de soufre, ainsi que les composés organiques particulaires et volatils. La centrale utilisera ces technologies pour produire une énergie propre avec un impact carbone net négatif de plus de deux millions de tonnes par an.

« Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec Fidelis en vue de leur fournir nos technologies avancées, afin de participer au développement de combustibles verts ayant un impact carbone net négatif aux États-Unis », a déclaré Kenny Young, président-directeur général de B&W. « Nous sommes également en pourparlers avec Fidelis concernant la création d’hydrogène vert à partir de la biomasse, en utilisant notre procédé en boucle chimique Brightloop™, qui révolutionnera la production d’hydrogène dans le monde entier. Nous sommes impatients de poursuivre nos efforts conjoints avec Fidelis pour créer des combustibles verts destinés à une utilisation à travers le monde. »

« Poure pouvoir concevoir, développer et fournir nos systèmes d’infrastructures à impact climatique à grande échelle, Fidelis a besoin de partenaires stratégiques de premier plan, et à l’issue d’un travail et examen approfondis. Nous sommes ravis d’avoir sélectionné et collaboré avec Babcock & Wilcox et Kiewit, en tant que partenaires technologiques et partenaires d’exécution », a déclaré Dan Shapiro, PDG et cofondateur de Fidelis.

Bengt Jarlsjo, co-fondateur et directeur d'exploitation de Fidelis, a ajouté : « Au travers de notre structure RACER™, Babcock & Wilcox, Kiewit et Fidelis apportent la combinaison optimale en termes de culture, de technologies ayant fait leur preuve, de conception axée sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de capacité d’exécution, pour délivrer une électricité négative en carbone en tant que troisième composante de notre installation phare Fidelis Climate GigaSystem™, Grön Fuels. »

« Nous sommes ravis de poursuivre notre relation de longue date avec B&W – en travaillant cette fois-ci en étroite collaboration dans le cadre d’un projet de pointe, qui permettra à Fidelis de continuer d’apporter des solutions d’énergie verte innovantes aux États-Unis », a déclaré Tyler Nordquist, président de Kiewit Industrial. « Nous sommes impatients de pouvoir partager notre vaste expérience et ressources en matière d’ingénierie, d'approvisionnement et de construction dans le cadre de ce partenariat stratégique de concert avec B&W, afin de pouvoir fournir cette importante installation en toute sécurité. »

« À l’heure où la transition vers des énergies propres, à émissions quasi nulles et à impact carbone négatif s’accélère aux États-Unis et à travers le monde, B&W se positionne idéalement pour fournir les technologies avancées nécessaires à la décarbonation, au contrôle des émissions, ainsi qu’à la production d’énergie propre », a déclaré Jimmy Morgan, vice-président exécutif et directeur d'exploitation de B&W. « Nous sommes enchantés de pouvoir travailler aux côtés de Fidelis et de ses autres partenaires pour appuyer le développement de ce projet d’énergie propre à la pointe de la technologie. »

« Nos solutions de décarbonation, notamment notre technologie d’oxy-combustion OxyBright, s’appuient sur des technologies éprouvées », a déclaré Morgan. « Le projet de biomasse et de captage du carbone Cyclus constitue un moyen idéal d’utiliser cette technologie efficiente, efficace et révolutionnaire. »

« Nous pensons que la bioénergie associée au captage et séquestration du carbone (biomass energy with carbon captage and sequestration, BECCS) constitue une approche transformatrice en matière de réduction des gaz à effet de serre, via la négativité carbone. Notre partenariat avec B&W et Kiewit nous fournit des technologies et services à la fois efficients, flexibles et hautement évolutifs. OxyBright permettra à Cyclus ainsi qu’à l’écosystème de Grön Fuels d’atteindre un fonctionnement négatif en carbone à une échelle sans précédent, grâce à une technologie éprouvée », a déclaré Byron Best, vice-président principal et ingénieur en chef chez Fidelis.

La technologie OxyBright de B&W fait partie de la gamme de technologies de décarbonation et d’hydrogène ClimateBright™ de la société. Le procédé d’oxy-combustion, qui utilise de l’oxygène pur destiné à la combustion, peut être utilisé avec une large gamme de combustibles afin de produire un flux concentré de carbone prêt à être séquestré ou pour une utilisation bénéfique. Dans le cadre du projet Cyclus, le procédé OxyBright utilisera des carburants de biomasse – notamment des copeaux et déchets de bois, de la bagasse ou d’autres combustibles disponibles – tandis que le CO 2 capturé sera séquestré sous terre.

Les chaudières à lit fluidisé bouillonnant de B&W sont parfaitement adaptées pour une intégration avec le procédé d’oxy-combustion, et sont conçues pour fonctionner avec un large éventail de combustibles, séparément ou ensemble. La capacité à utiliser divers types et sources de combustibles apporte aux propriétaires plus de souplesse leur permettant de tirer parti des combustibles disponibles, et d’en contrôler le coût.

À propos de Babcock & Wilcox

Sise à Akron, dans l’Ohio, Babcock & Wilcox Enterprises est leader dans le domaine des produits et services énergétiques et environnementaux, destinés aux marchés de l’électricité ainsi qu’aux marchés industriels à travers le monde. Suivez-nous sur LinkedIn et obtenez plus d’informations sur www.babcock.com.

À propos de Fidelis New Energy

Fidelis New Energy, LLC est une société d’infrastructures climatiques positives sise à Houston, qui se concentre sur la création et l’exploitation de projets et systèmes dans les secteurs de la décarbonation et de la durabilité, sur des marchés à forte demande. Fidelis utilise RACER™ en tant que structure exclusive axée sur l’ESG, tout en maximisant la valeur, afin d’identifier, développer et exploiter ses Climate GigaSystems™, permettant d’offrir une valeur économique ajustée au risque et des performances environnementales supérieures, grâce à l’application d’une philosophie de « réduction de l’impact environnemental » sur l’ensemble du cycle de vie des projets. Les Climate GigaSystems™ de Fidelis sont des installations de production industrielle à grande échelle, reliées à des infrastructures de captage du carbone et infrastructures de séquestration du carbone. Tandis que Grön Fuels constitue la première installation, les Climate GigaSystems™ sont conçus pour desservir un large éventail de secteurs industriels, en servant de plate-forme destinée à décarboner rapidement l’économie mondiale. L’équipe de direction et le comité consultatif de Fidelis possèdent une vaste expérience en matière de sélection, de repérage et de développement des marchés, afin de proposer de nouveaux actifs immobiliers. L’expérience de l’équipe inclut la finance de projets et d’entreprises, les fusions et acquisitions, le développement de projets, l’ingénierie, la construction, la gestion de projets, ainsi que l’optimisation et la gestion opérationnelle. Fidelis a été créée en 2019 par ses membres associés fondateurs de longue date travaillant ensemble depuis plus de 18 ans au sein d’une équipe de direction, bénéficiant d’une vaste expérience professionnelle commune avec les co-fondateurs, du temps où ils travaillaient ensemble au sein des entreprise « The Shaw Group, Inc. », « Quanta Capital Solutions, Inc. » et « First Infrastructure Capital Advisors, LLC ». Pour en savoir plus Fidelis New Energy, Climate GigaSystems™ ou la structure RACER™, rendez-vous sur www.fidelisnewenergy.com et restez informés via LinkedIn.

Déclarations prévisionnelles

B&W informe que le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles, y compris, sans toutefois s'y limiter, des déclarations relatives à la nomination de B&W en tant que fournisseur technologique privilégié concernant le projet de centrale biomasse à flux net négatif de carbone de Fidelis New Energy, situé au port du Grand Baton Rouge, en Louisiane, des technologies connexes de décarbonation, de contrôle des émissions, et de production électrique propre, ainsi que le support au développement de projets. Ces déclarations prévisionnelles reposent sur les attentes actuelles de la direction, et impliquent un certain nombre de risques et incertitudes. Pour une analyse plus complète de ces facteurs de risque, veuillez consulter les rapports que nous avons déposés auprès de l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers (Securities and Exchange Commission, SEC), notamment notre rapport annuel le plus récent sur formulaire 10-K. Si l’un de ces risques ou d’autres risques devait se concrétiser, les résultats réels pourraient varier sensiblement par rapport aux résultats exprimés. Nous invitons les lecteurs à ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse, Nous déclinons toute obligation de mise à jour ou de révision de toute déclaration prévisionnelle, à moins que la loi en vigueur ne l’exige.

