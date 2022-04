Babcock & Wilcox kooperiert mit Kiewit Industrial bei der Entwicklung und Lieferung der weltweit größten netto-negativen CO2-Biomasse-Energieanlage für Fidelis New Energy unter Verwendung der fortschrittlichen Biomasse- und proprietären OxyBright™...

AKRON, Ohio, USA--(BUSINESS WIRE)--

Babcock & Wilcox kooperiert mit Kiewit Industrial bei der Entwicklung und Lieferung der weltweit größten netto-negativen CO 2 -Biomasse-Energieanlage für Fidelis New Energy unter Verwendung der fortschrittlichen Biomasse- und proprietären OxyBright™-CO2-Abscheidungstechnologie von B&W

Babcock & Wilcox (B&W) (NYSE: BW) gab heute bekannt, dass das Unternehmen als bevorzugter Technologielieferant mit Kiewit Industrial zusammenarbeiten wird, um das geplante CO2-netto-negative Biomassekraftwerk von Fidelis New Energy im Hafen von Greater Baton Rouge, Louisiana, zu liefern. Das 200-Megawatt-Kraftwerk wird das größte seiner Art weltweit sein.

Die geplante Anlage mit dem Namen Project Cyclus wird die hochmoderne Grön-Fuels-Anlage von Fidelis mit einer Kapazität von 73.000 Barrel pro Tag mit Strom versorgen. In dieser Anlage werden nachhaltiger Flugzeugtreibstoff, erneuerbarer Diesel, umweltfreundlicher Wasserstoff und Biokunststoff mit einer negativen Kohlendioxidbilanz (CO 2 ) produziert. Fidelis wird das biogene CO 2 in einer von seiner Tochtergesellschaft Capio Sequestration entwickelten und abgesicherten Kohlendioxidsenke gemäß der bereits angekündigten Betriebsvereinbarung zwischen Capio und dem Staat Louisiana abscheiden.

B&W wird die Entwicklung der mit Biomasse betriebenen Anlage mit Ingenieurs-, Konstruktions-, Ausrüstungs- und Technologiedienstleistungen unterstützen. Das Geschäftssegment B&W Renewable des Unternehmens wird einen mit Biomasse befeuerten 200-Megawatt-Elektrokessel mit blasenbildender Wirbelschicht (BFB) entwickeln und liefern, während das B&W-Umweltsegment seine OxyBright™-Oxyverbrennungs-Technologie zur Isolierung und Abscheidung von CO 2 für die langfristige Bindung sowie eine ganze Reihe von Umwelttechnologien zur Kontrolle anderer Emissionen, einschließlich Stick- und Schwefeloxiden, Partikeln und flüchtigen organischen Verbindungen, bereitstellen wird. Das Kraftwerk wird diese Technologien nutzen, um saubere Energie mit einer Netto-Negativbilanz von über zwei Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr zu erzeugen.

„Wir freuen uns, mit Fidelis zusammenzuarbeiten und unsere fortschrittlichen Technologien für die Entwicklung umweltfreundlicher Kraftstoffe zur Verfügung zu stellen, die in den USA einen negativen Netto-CO2-Ausstoß haben“, sagte Kenny Young, Vorsitzender und Chief Executive Officer von B&W. „Wir befinden uns außerdem in Gesprächen mit Fidelis über die Erzeugung von umweltfreundlichem Wasserstoff aus Biomasse unter Verwendung unseres Brightloop™-Verfahrens für chemische Kreisläufe, das die Wasserstoffproduktion weltweit revolutionieren wird. Wir freuen uns darauf, unsere gemeinsamen Aktivitäten mit Fidelis fortzusetzen, um umweltfreundliche Kraftstoffe für den weltweiten Einsatz zu erzeugen.“

„Um unsere klimaschonenden Infrastruktursysteme in großem Maßstab zu konzipieren, zu entwickeln und zu liefern, benötigt Fidelis erstklassige strategische Partner. Nach intensiver Vorbereitung und Prüfung freuen wir uns, Babcock & Wilcox und Kiewit als unsere Technologie- und Umsetzungspartner ausgewählt zu haben“, sagte Dan Shapiro, CEO und Mitgründer von Fidelis.

Bengt Jarlsjo, Mitbegründer und COO von Fidelis, fügte hinzu: „Babcock & Wilcox, Kiewit und Fidelis bieten mit unserem RACER™-Rahmenwerk die optimale Kombination von Kultur, bewährter Technologie, ESG-gerechtem Design und Umsetzungskapazitäten, um als dritte Komponente des Spitzenprodukts Climate GigaSystem™ von Fidelis – Grön Fuels – CO2-negativen Strom zu liefern.“

„Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit B&W fortzusetzen – dieses Mal arbeiten wir intensiv an einem hochmodernen Projekt, das Fidelis dabei helfen wird, weiterhin innovative Lösungen für umweltfreundliche Energie in den USA anzubieten“, sagte Tyler Nordquist, Präsident von Kiewit Industrial. „Wir freuen uns darauf, unsere umfangreichen Erfahrungen und Ressourcen in den Bereichen Konstruktion, Beschaffung und Anlagenbau in diese strategische Partnerschaft mit B&W einzubringen, um diese wichtige Anlage zuverlässig zu liefern.“

„Da sich der Übergang zu sauberer, nahezu kohlendioxidfreier oder -negativer Energie in den USA und weltweit beschleunigt, befindet sich B&W in einer idealen Position, um fortschrittliche Technologien zur Dekarbonisierung, Emissionskontrolle und sauberen Stromerzeugung anzubieten“, sagte Jimmy Morgan, Executive Vice President und Chief Operating Officer von B&W. „Wir sind überaus begeistert, mit Fidelis und seinen anderen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung dieses bahnbrechenden Projekts für umweltfreundliche Energie zu unterstützen.“

„Unsere Dekarbonisierungslösungen, einschließlich unserer OxyBright-Technologie zur Oxyverbrennung, haben sich bewährt“, sagte Morgan. „Das Cyclus-Projekt für Biomasse und Kohlenstoffabtrennung eignet sich ideal für den Einsatz dieser effizienten, effektiven und bahnbrechenden Technologie.“

„Wir sind davon überzeugt, dass die Energiegewinnung aus Biomasse mit CO2-Abscheidung und -bindung (Biomass Energy with Carbon Capture and Sequestration, BECCS) einen transformativen Ansatz zur Reduzierung von Treibhausgasen durch CO2-Negativität darstellt. Unsere Partnerschaft mit B&W und Kiewit stellt uns Technologien und Dienstleistungen zur Verfügung, die effizient, flexibel und hoch skalierbar sind. OxyBright wird Cyclus und das Ökosystem von Grön Fuels in die Lage versetzen, einen CO2-negativen Betrieb in noch nie dagewesenem Umfang mit bewährter Technologie zu erreichen“, sagte Byron Best, Senior Vice President und Chief Engineer von Fidelis.

Die OxyBright-Technologie von B&W ist Teil der ClimateBright™-Suite des Unternehmens für Dekarbonisierung und Wasserstofftechnologien. Dieses Oxy-Combustion-Verfahren, bei dem reiner Sauerstoff zur Verbrennung verwendet wird, kann mit einer breiten Palette von Brennstoffen eingesetzt werden, um einen konzentrierten Strom von CO 2 zu erzeugen, der zur Sequestrierung oder nutzbringenden Verwendung geeignet ist. Für das Cyclus-Projekt wird das OxyBright-Verfahren Biomasse-Brennstoff verwenden – einschließlich Hobelspäne, Holzabfälle, Bagasse oder andere Ersatzbrennstoffe – während das abgeschiedene CO 2 unterirdisch gespeichert wird.

Die BFB-Kessel von B&W sind für die Integration mit dem Oxy-Combustion-Verfahren bestens geeignet und können mit einer Vielzahl von Brennstoffen betrieben werden, einzeln oder in Kombination. Die Möglichkeit, verschiedene Brennstoffquellen und -typen zu nutzen, bietet den Anlagenbesitzern die Flexibilität, die Vorteile von Ersatzbrennstoffen zu nutzen und die Brennstoffkosten im Griff zu behalten.

Über Babcock & Wilcox

Babcock & Wilcox Enterprises hat seinen Hauptsitz in Akron, Ohio, und ist ein führender Anbieter von Energie- und Umweltprodukten und -dienstleistungen für die weltweiten Strom- und Industriemärkte. Folgen Sie uns auf LinkedIn und erfahren Sie mehr unter www.babcock.com.

Über Fidelis New Energy

Fidelis New Energy, LLC ist ein in Houston ansässiges Unternehmen im Bereich der klimapositiven Infrastruktur, das sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Projekten und Systemen in den Bereichen Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit in nachfragestarken Märkten konzentriert. Fidelis nutzt RACER™ als proprietäres, wertoptimierendes ESG-zentriertes Rahmenwerk, um seine Climate GigaSystems™ zu erfassen, zu entwickeln und zu betreiben. Dadurch wird ein überragender risikobereinigter wirtschaftlicher Nutzen und eine hervorragende ökologische Performance durch die Einbeziehung einer Philosophie der „Verringerung der Umweltauswirkungen“ in den gesamten Projektlebenszyklus ermöglicht. Die Climate GigaSystems™ von Fidelis sind groß angelegte industrielle Produktionsanlagen in Verbindung mit einer Infrastruktur zur Abscheidung und Sequestrierung von CO2. Während es sich bei Grön Fuels um das erste Projekt handelt, können Climate GigaSystems™ so konzipiert werden, dass sie für eine Vielzahl von Industriesektoren geeignet sind und als Plattform für die schnelle Dekarbonisierung der Weltwirtschaft dienen. Das Managementteam und der Beirat von Fidelis verfügen über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Marktauswahl, Scoping und Entwicklung, um den Neubau von Sachanlagen zu ermöglichen. Das Team verfügt über Erfahrungen in den Bereichen Projekt- und Unternehmensfinanzierung, Fusionen und Übernahmen, Projektentwicklung, Ingenieurwesen, Anlagenbau, Projektmanagement sowie Betriebsoptimierung und -management. Fidelis wurde 2019 von den Mitbegründern gegründet, die seit mehr als 18 Jahren zusammenarbeiten. Das Führungsteam verfügt über eine umfangreiche gemeinsame Arbeitserfahrung mit den Mitbegründern aus ihrer gemeinsamen Zeit bei The Shaw Group, Inc., Quanta Capital Solutions, Inc. und First Infrastructure Capital Advisors, LLC. Weitere Informationen über Fidelis New Energy, Climate GigaSystems™ oder das RACER™-Rahmenwerk finden Sie unter www.fidelisnewenergy.com und Sie können sich über unsere LinkedIn-Seite auf dem Laufenden halten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

B&W macht darauf aufmerksam, dass diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die sich auf die Ernennung von B&W zum Vorzugslieferanten für das geplante CO2-negative Biomassekraftwerk von Fidelis New Energy im Hafen von Baton Rouge, Louisiana, sowie auf zugehörige Technologien zur Dekarbonisierung, Emissionskontrolle und umweltfreundlichen Stromerzeugung sowie auf die Unterstützung der Projektentwicklung beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und sind mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risikofaktoren finden Sie in unseren Unterlagen, die wir bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereicht haben, einschließlich unseres jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder andere Risiken bewahrheiten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den genannten abweichen. Wir weisen die Leser darauf hin, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Datum dieser Mitteilung Gültigkeit haben. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

