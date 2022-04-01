徠博科與Medidata續簽策略性合作夥伴關係，提供臨床試驗技術與服務套裝方案

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--達梭系統(Dassault Systèmes)旗下公司Medidata宣佈，全球首屈一指的生命科學公司徠博科(Labcorp)已選用其技術平臺，延續雙方14年的合作夥伴關係，兩家公司將在此基礎上共同開發數位生物標記並擴大去中心化臨床試驗的應用和功能。

徠博科醫藥研發科學長、臨床治療和監管科學部門總裁Bill Hanlon博士表示：「利用Medidata的核心技術來強化我們的臨床試驗組合是雙方合作關係的基礎，這種合作關係將繼續擴大我們的去中心化臨床試驗解決方案。我們致力於推動感測器和數位生物標記在臨床研究中的應用，有助於加速病患護理，同時為研究委託者提供有價值的資訊。」

徠博科醫藥研發已開始運用Medidata技術開發解決方案，首批解決方案包括Rave EDC（電子資料擷取）、Coder（醫學編碼）和TSDV（目標來源資料驗證）。此外，徠博科正在使用Medidata臨床雲端平臺的大部分產品，包括eCOA（電子臨床結果評估）、RTSM（隨機與物資供應管理）和影像。

Medidata Patient Cloud執行長Anthony Costello表示：「過去兩年來，市場需要更加方便和靈活的臨床試驗；這些轉變使我們與徠博科醫藥研發建立策略性合作夥伴關係以推動臨床試驗的現代化和去中心化更為關鍵。我們很高興能夠透過新的合作協定來開發和部署創新解決方案，協助客戶運行更有效的臨床計畫，比以往更快地將新療法帶給病患。」

Medidata是達梭系統的全資子公司。達梭系統憑藉其3DEXPERIENCE平臺，在個人化醫療時代以首個端到端的科學和商業平臺引領生命科學從研究到商業化的數位轉型。

關於Medidata

Medidata公司正在引領生命科學的數位轉型，為數百萬病患帶來希望。Medidata幫助生成證據和洞察，幫助製藥公司、生物科技公司、醫療器材公司、診斷公司以及學術研究人員加速創造價值，盡量降低風險，並促使結果最佳化。來自1,900多家客戶和合作夥伴的超過100萬名註冊用戶正使用Medidata這個值得信賴的臨床開發、商業和真實世界資料平臺。Medidata是達梭系統（巴黎泛歐交易所：FR0014003TT8, DSY.PA）旗下公司，總部位於紐約市，在世界各地設有辦事處以因應客戶的需求。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.medidata.com，並關注@Medidata。

關於達梭系統

3D體驗公司達梭系統是人類發展的催化劑。該公司為企業和個人提供協作式3D虛擬環境來設想永續的創新。該公司的客戶利用其3DEXPERIENCE平臺和應用程式來創建真實世界的虛擬分身體驗，不斷突破創新、學習和生產的極限，為病患、民眾和消費者創造更永續的世界。達梭系統為140多個國家、各行各業、各種規模的30萬多家客戶創造價值。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.3ds.com

3DEXPERIENCE、Compass圖示、3DS標誌、CATIA、BIOVIA、GEOVIA、SOLIDWORKS、3DVIA、ENOVIA、NETVIBES、MEDIDATA、CENTRIC PLM、3DEXCITE、SIMULIA、DELMIA和IFWE都是法國「歐洲公司」達梭系統（凡爾賽商業註冊編號：B 322 306 440）或其子公司在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

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