徕博科与Medidata续签战略合作伙伴关系，提供临床试验技术与服务套件

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Dassault Systèmes旗下公司Medidata宣布，全球领先的生命科学公司徕博科(Labcorp)已选用其技术平台，继续双方14年的合作伙伴关系，两家公司将在此基础上共同开发数字生物标志物并拓展去中心化临床试验的应用和功能。

徕博科医药研发首席科学官、临床治疗和监管科学部门总裁Bill Hanlon博士表示：“ 利用Medidata的核心技术来增强我们的临床试验组合是双方合作关系建立的基础，这种合作关系将继续扩大我们的去中心化临床试验解决方案。我们致力于推动传感器和数字生物标记物在临床研究中的应用，有助加速患者护理，同时为研究申办方提供有价值的信息。”

徕博科医药研发已开始基于Medidata技术开发解决方案，首批解决方案包括Rave EDC（电子数据采集）、Coder（医学编码）和TSDV（目标源数据验证）。此外，徕博科正在使用Medidata临床云平台的大部分产品，包括eCOA（电子临床结局评估）、RTSM（随机与物资供应管理）和成像。

Medidata患者云首席执行官Anthony Costello表示：“ 过去两年里，市场需要更加方便和灵活的临床试验；我们与徕博科医药研发围绕临床试验现代化和去中心化的战略合作关系因而更为关键。我们很高兴能够通过新合作协议开发和部署创新解决方案，帮助客户实施更有效的临床项目，比以往更快地将新疗法带给患者。”

Medidata是Dassault Systèmes的全资子公司。Dassault Systèmes凭借其3DEXPERIENCE平台，在个性化医疗时代以首个端到端的科学和商业平台引领生命科学从研究到商业化的数字化转型。

关于Medidata

Medidata公司正在引领生命科学的数字化转型，为数百万患者带来希望。Medidata帮助生成证据和洞见，帮助制药公司、生物技术公司、医疗设备公司、诊断公司以及学术研究人员加速创造价值，最大限度地降低风险，优化结果。来自1,900多家客户和合作伙伴的超过100万注册用户正使用Medidata这个值得信赖的临床开发、商业和现实世界数据平台。Medidata是Dassault Systèmes（巴黎泛欧交易所：FR0014003TT8, DSY.PA）旗下公司，总部位于纽约市，在世界各地设有办事处，旨在满足客户的需求。如需了解更多信息，请访问www.medidata.com，并关注@Medidata。

关于Dassault Systèmes

3D体验公司Dassault Systèmes是人类发展的助推器。该公司为企业和个人提供协作式3D虚拟环境来设想可持续的创新。通过该公司的3DEXPERIENCE平台和应用来创建真实世界的虚拟孪生体验，该公司的客户正在不断拓展创新、学习和生产的边界，为患者、民众和消费者实现一个更可持续的世界。Dassault Systèmes为140多个国家、各行各业、各种规模的30万多家客户创造价值。如需了解更多信息，请访问：www.3ds.com

3DEXPERIENCE、Compass图标、3DS标识、CATIA、BIOVIA、GEOVIA、SOLIDWORKS、3DVIA、ENOVIA、NETVIBES、MEDIDATA、CENTRIC PLM、3DEXCITE、SIMULIA、DELMIA和IFWE都是法国“欧洲公司”Dassault Systèmes（凡尔赛商业注册号：B 322 306 440）或其子公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

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