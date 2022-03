Labcorp renouvelle son partenariat stratégique avec Medidata afin de fournir une gamme de technologies et de services pour les essais cliniques

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Medidata, une société de Dassault Systèmes, a annoncé que Labcorp, une entreprise mondiale leader dans le domaine des sciences de la vie, a choisi la plateforme technologique de Medidata en prolongeant leur partenariat de 14 ans, fondement de leur initiative visant à co-développer des biomarqueurs numériques et à élargir l'utilisation et la fonctionnalité des essais cliniques décentralisés.

« Notre relation avec Medidata repose essentiellement sur l'utilisation de leurs technologies de base afin d'améliorer notre portefeuille d'essais cliniques et continuer à élargir nos offres d'essais cliniques décentralisés », a déclaré Bill Hanlon, PhD, directeur scientifique et président des sciences cliniques thérapeutiques et réglementaires de Labcorp Drug Development. « Notre effort visant à faire progresser l'utilisation des capteurs et des biomarqueurs numériques dans la recherche clinique peut contribuer à accélérer la qualité des soins aux patients tout en fournissant des informations précieuses aux sponsors finançant des études ».

Labcorp Drug Development a développé ses offres sur les technologies Medidata, en commençant par Rave EDC (saisie électronique des données), Coder et TSDV (vérification ciblée des données sources). Labcorp utilise maintenant aussi presque la totalité de la plateforme Medidata Clinical Cloud, notamment eCOA (évaluation électronique des résultats cliniques), RTSM (gestion de la randomisation et de l'approvisionnement des essais) et Imaging.

« Lors des deux dernières années, il a été exigé que les essais cliniques soient plus accessibles et plus flexibles ; ces changements rendent encore plus essentiel notre partenariat stratégique avec Labcorp Drug Development pour moderniser et décentraliser les essais », a déclaré Anthony Costello, CEO de Patient Cloud chez Medidata. « Avec ce nouvel accord, nous sommes très heureux de développer et de déployer les innovations qui permettent à nos clients de mener des programmes cliniques plus efficaces et de proposer de nouveaux traitements aux patients beaucoup plus rapidement ».

Medidata est une filiale à 100 % de Dassault Systèmes, qui, avec sa plateforme 3DEXPERIENCE, est positionnée pour diriger la transformation numérique des sciences de la vie à l'ère de la médecine personnalisée grâce à la première plateforme scientifique et commerciale de bout en bout, de la recherche à la commercialisation.

À propos de Medidata

Medidata dirige la transformation numérique des sciences de la vie, ce qui redonne espoir à des millions de patients. Medidata contribue à générer des preuves et des informations pour permettre aux entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux et de diagnostic, ainsi qu'aux chercheurs universitaires d'accélérer la création de valeur, de minimiser les risques et d'optimiser les résultats. Plus d'un million d'utilisateurs inscrits au sein d'un carnet de 1 900 clients et partenaires accèdent à la plateforme la plus fiable au monde pour le développement clinique, les données commerciales et le monde réel. Medidata, une société de Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA), possède son siège social à New York et dispose de bureaux dans le monde entier pour satisfaire les besoins de ses clients. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.medidata.com et suivez-nous sur @Medidata.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, la société 3DEXPERIENCE, est un catalyseur du progrès humain. Nous fournissons aux entreprises et aux personnes des environnements virtuels 3D collaboratifs pour imaginer des innovations durables. En créant des expériences jumelles virtuelles du monde réel avec notre plateforme et nos applications 3DEXPERIENCE, nos clients repoussent les frontières de l'innovation, de l'apprentissage et de la production afin de créer un monde plus durable pour les patients, les citoyens et les consommateurs. Dassault Systèmes crée de la valeur pour plus de 300 000 clients de toutes tailles, dans tous les secteurs, dans plus de 140 pays. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Web www.3ds.com

3DEXPERIENCE, l'icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, et IFWE sont des marques commerciales ou déposées de Dassault Systèmes, une "société européenne" française (registre du commerce de Versailles n° B 322 306 440), ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

