DXC Technology協助英國女王陛下護照辦公室的數位轉型

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--英國女王陛下護照辦公室(HMPO)已選擇一流的《財星》500大全球IT服務提供者DXC Technology (NYSE: DXC)，為其改造和運行關鍵任務型IT基礎設施。

DXC與HMPO之間的合作已有12年之久。在此基礎上，雙方簽署了價值高達3,700萬美元的5年期協定，DXC將透過該協定為HMPO提供數位平臺服務，以因應對英國護照日益成長的需求。

HMPO每年向居住在英國和海外的英國國民簽發600萬至700萬本護照。自2022年4月開始，DXC將在其「數位未來服務」計畫中為HMPO的數位平臺提供支援、維護和開發服務。

HMPO數位服務和專案總監Philippa Manley表示：「12年多以來，DXC在廣泛的服務領域展現出承諾和可靠性，他們能夠深入瞭解我們的營運環境，並與我們一樣致力於提供社會價值。在現代化的最新階段，我們將進一步提高IT基礎設施的效率和安全性，以便為公民提供更多以用戶為中心的體驗。」

DXC Technology歐洲、中東和非洲地區總裁Steve Turpie表示：「作為英國政府值得信賴的合作夥伴，我們很高興能夠繼續鞏固這一地位。透過這項協議，我們將努力確保HMPO擁有所需的無故障IT運行環境，協助該辦公室為英國公民提供關鍵任務型服務。」

關於DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC)協助全球企業執行其關鍵任務系統和營運，同時進行IT現代化，促使資料架構最佳化，並確保公共、私有和混合雲的安全性和可擴充性。全球大型企業和公共部門組織都依賴DXC部署企業科技堆疊服務，以推動更高水準的效能、競爭力和客戶體驗。如欲瞭解更多關於我們如何為客戶和員工創造卓越的資訊，請造訪DXC.com。

關於女王陛下護照辦公室

如欲瞭解有關女王陛下護照辦公室的更多資訊，請造訪https://www.gov.uk/government/organisations/hm-passport-office/about

前瞻性陳述

本新聞稿中所有與歷史事實沒有直接和專門關係的陳述均構成「前瞻性陳述」。這些陳述代表當前的期望和信念，不保證能達成此類前瞻性陳述中所描述的結果。這些陳述受到許多假設、風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與這些陳述中所描述的結果大相逕庭，其中許多因素是該公司無法控制的。此外，因為2019年冠狀病毒疾病大流行以及相關的各種私人部門和政府應對措施都會對該公司客戶、員工、供應商以及他們所經營的經濟和社區產生影響，所以其中許多風險和不確定性目前正在被放大，並可能繼續被放大，或可能在未來被放大。如要查看這些因素的書面說明，請參考DXC截至2021年3月31日會計年度的Form 10-K年報中標題為「風險因素」的部分，及其隨後遞交給證券交易委員會的任何更新資訊，包括DXC截至2021年12月31日季度的Form 10-Q季度報表。

不能保證任何前瞻性陳述中提出的任何目標或計畫能夠或將會達成，在此提醒讀者不可過度依賴這些陳述，這些陳述僅反映截至其發佈之日的情況。除非法律另有規定，否則該公司不承擔任何更新或發佈對任何前瞻性陳述的任何修訂，或報告本新聞稿日期後的任何事件或情況，或反映非預期事件之發生的義務。

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