DXC Technology助力英国女王陛下护照办公室实现数字化转型

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--英国女王陛下护照办公室(HMPO)已选择领先的《财富》500强全球IT技术服务提供商DXC Technology (NYSE: DXC)，为其改造和运行面向关键任务的IT基础设施。

DXC与HMPO之间的合作已有12年之久。在此基础上，双方签署了价值高达3,700万美元的5年期协议，DXC将通过该协议为HMPO提供数字平台服务，以满足对英国护照日益增长的需求。

HMPO每年向居住在英国和海外的英国国民签发600万至700万本护照。自2022年4月开始，DXC将在其“数字未来服务”计划中为HMPO的数字平台提供支持、维护和开发服务。

HMPO数字服务和项目总监Philippa Manley表示：“12年多以来，DXC在广泛的服务领域展现出承诺和可靠性，他们能够深入了解我们的运营环境，并拥有与我们同样的、致力于提供社会价值的承诺。在当前现代化的新阶段，我们将进一步提高我们IT基础设施的效率和安全性，以支持向公民提供更多以用户为中心的体验。”

DXC Technology欧洲、中东和非洲地区总裁Steve Turpie表示：“作为英国政府值得信赖的合作伙伴，我们很高兴能够继续巩固这一地位。通过这项协议，我们将努力确保HMPO拥有所需的无故障IT运营环境，助力该办公室向英国公民提供关键任务服务。”

关于DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC)帮助全球公司执行其关键任务系统和运营，同时实现IT现代化，优化数据架构，并确保跨公共、私有和混合云的安全性和可伸缩性。全球各大公司和公共部门组织都依赖DXC部署企业技术堆栈服务，以推动实现更高水平的性能、竞争力和客户体验。如需了解更多关于我们如何为客户和员工实现卓越的信息，请访问DXC.com。

关于女王陛下护照办公室

如需了解有关女王陛下护照办公室的更多信息，请访问https://www.gov.uk/government/organisations/hm-passport-office/about

前瞻性陈述

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