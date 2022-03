Escritório de Passaportes de Sua Majestade utiliza tecnologia DXC para transformação digital

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A DXC Technology (NYSE: DXC), uma das principais provedoras globais de serviços de TI da Fortune 500, foi selecionada para transformar e executar a infraestrutura de TI de missão crítica para o Escritório de Passaportes de Sua Majestade (HMPO) no Reino Unido.

Com base em uma relação de 12 anos entre o DXC e o HMPO, as organizações assinaram um acordo de 5 anos no valor de até US$ 37 milhões, através do qual a DXC fornecerá à HMPO serviços de plataforma digital para atender à crescente demanda por passaportes britânicos.

O HMPO emite entre 6 e 7 milhões de passaportes por ano para cidadãos britânicos que vivem no Reino Unido e no exterior. A partir de abril de 2022, a DXC fornecerá suporte, manutenção e desenvolvimento das plataformas digitais da HMPO dentro de seu programa "Digital Future Services".

Philippa Manley, diretora de Serviços Digitais e Projetos da HMPO, disse que "há mais de 12 anos, a DXC tem demonstrado seu compromisso e confiabilidade em um amplo escopo de serviços, compreendendo nosso ambiente operacional e compartilhando nosso compromisso de fornecer valor social. Nesta última fase da modernização, aumentaremos ainda mais a eficiência e a segurança de nossa infraestrutura de TI, apoiando a entrega de uma experiência mais centrada no usuário aos cidadãos."

"Temos o prazer de fortalecer nossa posição como parceiro de confiança do governo do Reino Unido", disse Steve Turpie, presidente da EMEA, DXC Technology. "Com este acordo, estamos ajudando a garantir que a HMPO tenha as operações silenciosas de TI de que precisa para fornecer serviços de missão crítica aos cidadãos do Reino Unido."

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) auxilia empresas globais a executar seus sistemas e operações críticas de missão, modernizando a TI, otimizando arquiteturas de dados e garantindo segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores empresas e organizações do setor público do mundo confiam na DXC para implantar serviços em toda a Enterprise Technology Stack para impulsionar novos níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente. Saiba mais sobre como entregamos excelência a nossos clientes e colegas em DXC.com.

Sobre o HM Passport Office

Para mais informações sobre o HM Passport Office, visite: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-passport-office/about

Declaração prospectiva

Todas as declarações neste comunicado de imprensa que não se relacionam direta e exclusivamente com fatos históricos constituem "declarações prospectivas". Essas declarações representam expectativas e crenças atuais, e nenhuma garantia pode ser dada de que os resultados descritos em tais declarações serão alcançados. Tais declarações estão sujeitas a inúmeras suposições, riscos, incertezas e outros fatores que poderiam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles descritos em tais declarações, muitos dos quais estão fora do nosso controle. Além disso, muitos desses riscos e incertezas são, podem continuar a ser ou vir a ser amplificados no futuro pela pandemia de covid-2019 e pelo impacto de diferentes respostas privadas e governamentais que afetam nossos clientes, funcionários, fornecedores e as economias e comunidades onde atuam. Para obter uma descrição por escrito desses fatores, consulte a seção intitulada "Fatores de Risco" no Relatório Anual do Formulário 10-K da DXC para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2021, e quaisquer informações de atualização nos arquivos subsequentes da SEC, incluindo o Relatório Trimestral do Formulário 10-Q da DXC para o período trimestral encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Nenhuma garantia pode ser dada de que qualquer meta ou plano estabelecido em qualquer declaração prospectiva pode ou será alcançada, e os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações, que falam apenas a partir da data em que são feitas. Não nos comprometemos a atualizar ou liberar quaisquer revisões para qualquer declaração prospectiva ou relatar quaisquer eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado de imprensa, ou para refletir a ocorrência de eventos não previstos, exceto conforme exigido por lei.

