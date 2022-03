Le Bureau des passeports de Sa Majesté fait appel à DXC Technology pour sa transformation numérique

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--DXC TechnologyDXC Technology (NYSE : DXC), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services informatiques figurant au classement Fortune 500, a été choisi pour transformer et gérer l’infrastructure informatique essentielle du Her Majesty’s Passport Office (HMPO) au Royaume-Uni.

S’appuyant sur une relation de 12 ans entre DXC et HMPO, les organisations ont signé un accord de 5 ans d’une valeur pouvant atteindre 37 millions de dollars, par lequel DXC fournira à HMPO des services de plateforme numérique pour répondre à la demande croissante de passeports britanniques.

HMPO délivre entre 6 et 7 millions de passeports chaque année aux ressortissants britanniques vivant au Royaume-Uni et à l’étranger. À partir d’avril 2022, DXC assurera le support, la maintenance et le développement des plateformes numériques de HMPO dans le cadre de son programme « Digital Future Services ».

Philippa Manley, directrice des services et projets numériques chez HMPO, a déclaré : « Depuis plus de 12 ans, DXC a démontré son engagement et sa fiabilité à travers un large éventail de services, comprenant notre environnement opérationnel et partageant notre engagement à fournir une valeur sociale. Dans cette dernière phase de modernisation, nous allons encore améliorer l’efficacité et la sécurité de notre infrastructure informatique, ce qui nous permettra d’offrir aux citoyens une expérience plus centrée sur l’utilisateur. »

« Nous sommes ravis de renforcer notre position de partenaire de confiance du gouvernement britannique », a déclaré Steve Turpie, président EMEA de DXC Technology. « Avec cet accord, nous contribuons à garantir que HMPO dispose des opérations informatiques silencieuses dont il a besoin pour fournir des services essentiels aux citoyens britanniques. »

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant l’informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l’évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services à travers la pile technologique d’entreprise afin d’atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d’expérience client. Découvrez comment nous assurons l’excellence pour nos clients et nos collègues sur DXC.com.

À propos de HM Passport Office

Pour plus d’informations sur HM Passport Office, veuillez consulter : https://www.gov.uk/government/organisations/hm-passport-office/about

Déclaration prospective

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations représentent des attentes et des convictions actuelles, et rien ne garantit que les résultats décrits dans ces déclarations soient atteints. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient entraîner des différences importantes entre les résultats réels et ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup sont hors de notre contrôle. En outre, bon nombre de ces risques et incertitudes sont actuellement amplifiés par la pandémie de coronavirus 2019 et l’impact des diverses réponses privées et gouvernementales qui affectent nos clients, nos employés, nos fournisseurs et les économies et communautés où ils opèrent, et peuvent continuer à l’être ou être amplifiés à l’avenir. Pour une description écrite de ces facteurs, voir la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport annuel de DXC sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 mars 2021, ainsi que toute information de mise à jour dans les documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, y compris le rapport trimestriel de DXC sur formulaire 10-Q pour la période trimestrielle terminée le 31 décembre 2021.

Aucune garantie ne peut être donnée que tout objectif ou plan énoncé dans une déclaration prospective peut être ou sera atteint, et les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à publier des révisions de toute déclaration prospective ou à signaler tout événement ou toute circonstance après la date du présent communiqué de presse ou pour refléter des événements imprévus, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.