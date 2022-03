Dental Beauty Partners ("DBP") entre en partenariat avec Kiss Dental, un groupe dentaire britannique de premier plan basé à Manchester, en soutien à ses plans de croissance soutenue

MANCHESTER, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Kiss Dental est un groupe dentaire cosmétique leader dans le Nord-Ouest de l'Angleterre, qui possède actuellement trois cabinets dentaires. Sous la supervision du Dr Kailesh Solanki, PDG de Kiss Dental, le groupe applique les normes les plus rigoureuses en matière de médecine dentaire et d'esthétique du visage. Le souci du détail et l'expérience de Kiss Dental dans la dentisterie cosmétique, ainsi que sa talentueuse équipe pluridisciplinaire, sont synonymes de résultats d'exception pour chacun des patients.

DBP est un groupe multi-primé fournissant un large éventail de services dentaires NHS et privés dans le cadre d'un modèle de partenariat. Depuis 2019, les fondateurs de DBP ont ouvert plusieurs cabinets, dirigés par 24 associés, autour de Londres. Ils ont acquis une solide renommée dans la restructuration de cabinets dentaires existants afin d'attirer les meilleurs cliniciens, de déployer des mesures d'assurance-qualité et de garantir les normes cliniques les plus strictes, tout en investissant dans des installations de pointe et en développant un parcours numérique pour le patient. DBP met son point d'honneur à promouvoir le développement personnel et professionnel de ses effectifs par l'entremise d'un mentorat de classe mondiale, de formations et de renforcement des compétences pour tous les membres de son équipe.

Dr Kailesh Solanki:

"Depuis plusieurs années, Dental Beauty Partners exploite avec succès un modèle de partenariat connaissant une croissance rapide. Je suis très impressionné par l'expérience et l'expertise de l'équipe de direction et par l'attention portée par DBP à la qualité des soins aux patients. L'important investissement de DBP dans son équipe centrale, ses systèmes de gestion efficients et ses vastes ressources nous aideront à accélérer nos ambitieux plans de croissance."

Dev Patel, PDG de DBP:

"Nous avons été impressionnés par la croissance organique soutenue de Kiss Dental, sous l'impulsion de Kailesh et de l'équipe de renommée nationale de Kiss Dental, qui s'appuie sur des valeurs semblables à celles de DBP, à savoir des soins optimaux pour les patients et une attention particulière à la technologie numérique. Nous nous réjouissons à la perspective de soutenir Kiss Dental dans sa prochaine phase de développement et accueillons tous les membres de son équipe au sein de la famille DBP."

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.