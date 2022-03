REPLY: Schenck Process sceglie Storm Reply per sviluppare una innovativa piattaforma Cloud IoT per rendere macchinari e processi più intelligenti

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Storm Reply, specializzata nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni e servizi in cloud e AWS Premier Consulting Partner, ha supportato Schenck Process, società leader in ingegneria meccanica, nello sviluppo di CONiQ Cloud, una piattaforma IoT, modulare e serverless.

CONiQ Cloud è una soluzione digitale in grado di rendere macchinari e processi più intelligenti: mettendo a disposizione in real time informazioni rilevanti sugli asset permette di svolgere attività che vanno dal semplice monitoraggio dello stato dei macchinari fino all’ottimizzazione dei tempi di produzione.

Nella sua trasformazione da produttore di machine tradizionali ad impresa 4.0, Schenck Process si sta affermando come fornitore di servizi digitali e pioniere nell’utilizzo di IoT e Cloud Computing per ottimizzare i processi in ambito produttivo. Per questo motivo, Storm Reply ha selezionato le soluzioni AWS più adatte alle necessità e ha sviluppato una piattaforma di Industrial IoT (IIoT) in grado di soddisfare le richieste specifiche di ciascun cliente di Schenck Process.

Le principali funzionalità includono: gestione condizioni del macchinario, integrazione degli analytics, dashboard per la visualizzazione dei dati del macchinario e di processo, notifiche via e-mail e trasferimento dati sicuro a CONiQ Monitor, il sistema di monitoraggio di Schenck Process.

L’architettura serverless e l’elevato grado di automazione offrono vantaggi dal punto di vista economico, mentre la struttura modulare della piattaforma permette di adattarsi ai bisogni specifici di ciascun cliente, aprendo così la strada a ulteriori innovazioni. Queste includono la raccolta di informazioni in tempo reale sui processi di produzione e l’utilizzo di algoritmi di machine learning per segnalare tempestivamente deviazioni dagli standard durante la produzione, permettendo così di introdurre scenari di garanzia e controllo continuo della qualità.

"La struttura modulare e la flessibilità di integrazione della piattaforma ci permette di raggiungere sempre più clienti e fornire servizi aggiuntivi a quelli esistenti", afferma Benedikt Trumpff, Responsabile di Sistemi e Servizi iQ presso Schenck Process. "In sostanza, ciò che offriamo ai nostri clienti con CONiQ Cloud è il tempo di produzione, che è un elemento fondamentale. Con le nuove funzionalità che stiamo implementando possiamo sviluppare algoritmi che consentono un processo Insights-as-a-Service, convertendo dati di processo in informazioni utili che sarebbero altrimenti inaccessibili ai clienti."

CONiQ Cloud consente l’elaborazione di dati provenienti da varie fonti, poiché può essere connesso a qualsiasi sistema del cliente e facilmente arricchito con funzionalità aggiuntive. Questo crea i presupposti per rendere intelligenti macchinari di ogni tipo e adottare processi sempre più smart.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Storm Reply

Storm Reply è la società del gruppo Reply specializzata nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni e servizi cloud-based innovativi. Grazie alla consolidata esperienza nella creazione e gestione di soluzioni cloud Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) e Platform as a Service (PaaS), Storm Reply supporta grandi società in Europa e in tutto il mondo nell'implementazione di sistemi e applicazioni cloud-based. Storm Reply è partner di consulenza AWS di livello Premier. www.storm.reply.com

Schenck Process

Schenck Process è leader globale nella fornitura di prodotti sostenibili, soluzioni integrate e servizi per materiali solidi sfusi. Con sede a Darmstadt, in Germania, il Gruppo è presente in oltre 20 Paesi in cinque continenti e si focalizza in particolare sui segmenti di mercato "Food", "Mining", "Chemical and Performance Materials" e "Infrastructure and Energy". La linea di prodotti include soluzioni per pesatura industriale, rifornimento, trasporto, screening, miscelatura ed estrusione, così come applicazioni digitali.