MEDIUM携手NHN、BRAVE娱乐、DAEYOUNG CHAEVI建立釜山国际区块链商务中心。

东北亚规模最大的区块链商务中心将落户釜山。MEDIUM于发布消息称，公司已与釜山市和NHN（株）、BRAVE娱乐（株）、DAEYOUNG CHAEVI（株）等15家企业签署了一份总额达5,000亿韩元的投资谅解备忘录（MOU），以建立釜山国际区块链商务中心(Busan International Blockchain Business Center, BIBC)。BIBC将成为在区块链特区釜山广域市建设区块链工业园区的关键驱动力。(照片：美国商业资讯)

东北亚规模最大的区块链商务中心将落户釜山。MEDIUM于发布消息称，公司已与釜山市和NHN（株）、BRAVE娱乐（株）、DAEYOUNG CHAEVI（株）等15家企业签署了一份总额达5,000亿韩元的投资谅解备忘录（MOU），以建立釜山国际区块链商务中心(Busan International Blockchain Business Center, BIBC)。BIBC将成为在区块链特区釜山广域市建设区块链工业园区的关键驱动力。(照片：美国商业资讯)

韩国首尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--东北亚规模最大的区块链商务中心将落户釜山。

MEDIUM于2月21日发布消息称，公司已与釜山市和NHN（株）、BRAVE娱乐（株）、DAEYOUNG CHAEVI（株）等15家企业签署了一份总额达5,000亿韩元的投资谅解备忘录（MOU），以建立釜山国际区块链商务中心(Busan International Blockchain Business Center, BIBC)。

BIBC将成为在区块链特区釜山广域市建设区块链工业园区的关键驱动力。

根据当天签署的MOU，MEDIUM将为推动区块链产业发展的研究、技术开发和投资提供支持，并为搞活参与企业的区块链业务构建一个生态系统。

商务中心参与企业包括（株）MEDIUM、NHN（株）、 BRAVE娱乐（株）、DAEYOUNG CHAEVI（株）、（株）PANGSKY、（株）RET GAMES、（株）GROWIN、（株）DOOBIT NARAE SOFT、（株）DATALABS、（株）PETDOC、（株）WEIN TECHNOLOGY、（株）路虎、CRUDCM、（株）CODEXBRIDGE等15家企业。这些企业的主要目标包括：▲挖掘基于区块链的商务和支付业务、▲建立数字内容研究所、▲开展未来型电动汽车充电平台研究、▲建立未来型汽车展览场馆等。

釜山市计划提供用地整理、建筑相关审批等系统支持，以便使BIBC参与企业尽早落户并创造出实质成果。

釜山市期待通过建立区块链商务中心和将入驻釜山的新企业的基础设施，创造出“振兴周边商业区”和“创造约3万个工作岗位”等振兴地方经济的效果。尤其是有望通过将区块链解决方案引入海洋港口、流通、物流等产业领域，实现釜山市传统产业群的技术升级。

负责整个项目的MEDIUM首席执行官金判钟（音）表示：“MEDIUM多年来一直为民间企业和公共机构提供大量商品和服务，超高速区块链技术实力已得到证明。我们相信此次一定会为振兴釜山区块链特区做出巨大贡献。我们将通过区块链技术创新和商业化，尽最大努力让釜山市走出韩国，矗立于世界中心。”

MEDIUM计划将其总公司从首尔迁至釜山，进一步巩固其BIBC建设业务。

一位釜山市相关人士表示：“釜山国际商务中心的建立既是釜山市得以作为区块链特区，为区块链产业发挥显著作用的良好基础，又是能够取得釜山市产业振兴和地方经济升级实质效果的重要项目。我们将不遗余力地提供经济和政策支持，使釜山得以跃升为东北亚最大的区块链枢纽。”