大阪瓦斯電力工程股份有限公司：關於台灣中油公司液化天然氣接收站建設的技術服務工作

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--大阪瓦斯股份有限公司（董事長：藤原正隆，以下簡稱“大阪瓦斯”）的全資子公司大阪瓦斯電力工程股份有限公司（董事長：後藤暢茂，以下簡稱“DGPS”），在台灣中油股份有限公司（CPC Corporation，Taiwan，以下簡稱“CPC”） 之台中液化天然氣接收站的第四期擴建投資計畫專案中，獲得了其基本設計業務及技術服務工作（以下簡稱“本專案”）的標案。

台灣政府近年來正在推展非核家園目標及碳中和政策，其中計畫在2025年之前將國内發電量的天然氣發電佔比提高到50%。伴隨其政策目標，CPC也積極的致力於進口液化天然氣及擴展其儲藏容量。

本專案是現在營運中的台中廠的第四期擴建投資計畫之相關專案。該擴建計畫的設備由液化天然氣貯槽（18萬公秉× 4座）、氣化設施、碼頭設施及其附帶設備所構成，DGPS將負責所有設備的基本設計業務及技術服務工作。本專案預計於2029年完工，藉由本專案的完工及營運，CPC台中廠的每年營運量預計可達1,300萬公噸*1)。

大阪瓦斯自1972年開始進口液化天然氣以來，藉由日本國內的兩座液化天然氣接收站的營運，累積了安全且有效率的操作維護的技術及相關經驗。 此外DGPS，在前身的大阪瓦斯工程股份有限公司於1990年開始協助CPC永安液化天然氣接收站的初期工程試俥之後，目前也負責位於桃園市觀塘的液化天然氣接收站（第三天然氣接收站）的技術服務工作*2)等，持續從事了CPC的液化天然氣接收站相關的專案，双方建立了強大的信賴關係。 本專案的標案結果，意味著本集團在國內外的液化天然氣接收站的設計、建設、營運相關的高技術能力，以及本公司在台灣持續不斷的貢獻及其實際成果*3)得到了肯定。

Daigas集團今後會積極的將在日本國內所累積的經驗及在海外所建造的事業基礎發揮的淋漓盡致，以擴大從上游到中下游的海外能源事業為目標。